Rutte pide que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo «creíble, segura y eficaz»

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Bruselas, 22 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló este miércoles que la disuasión nuclear de la OTAN debe seguir siendo «creíble, segura y eficaz» en un mundo que consideró «más peligroso hoy» y para el que, sostuvo, hacen falta «defensas sólidas».

«En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz», dijo Rutte en un discurso virtual en el marco del simposio anual de la Alianza Atlántica sobre política nuclear, que concluyó hoy en Estambul (Turquía).

El político neerlandés dio las gracias a Turquía por ser la sede del evento, y elogió sus «importantes contribuciones a la seguridad de los aliados», y mencionó sus inversiones en defensa en todos los ámbitos, una industria que, consideró «continúa creciendo e innovando» en el país.

«En el mundo más peligroso de hoy, necesitamos defensas sólidas para proteger nuestra seguridad», añadió Rutte en una publicación en sus redes sociales.

Y añadió que, a medida que los Aliados se acercan a la Cumbre de Ankara, «será necesario tomar decisiones cruciales, entre ellas, cómo deberá adaptarse aún más la postura nuclear de la OTAN al deterioro del entorno de seguridad».

En el simposio, que se celebra anualmente desde 1992, expertos de países de la OTAN debatieron sobre los cambios geopolíticos y el panorama nuclear, las implicaciones para el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, así como todo el espectro de cuestiones relevantes para la disuasión nuclear de la Alianza y su continua adaptación. EFE

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