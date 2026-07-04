Rutte pondrá a prueba su pragmatismo en Ankara para tratar de acercar a EEUU y Europa

Compartir

4 minutos

Marta Borrás

Bruselas, 4 jul (EFE).- Mark Rutte, secretario general de la OTAN, pondrá a prueba en la cumbre de Ankara su habilidad táctica y su pragmatismo para rebajar tensiones entre Estados Unidos y los aliados europeos, tras la crisis desatada por las acusaciones por parte de Washington de insuficiente gasto de defensa, los reproches por la guerra en Irán y el anunciado repliegue estadounidense en Europa.

Rutte llegó a la Alianza Atlántica después de una larga carrera política en Países Bajos. En su etapa como primer ministro (2010-2024), era conocido por su perfil conciliador, su capacidad para liderar gobiernos de coalición complejos y su resistencia ante las crisis políticas, habilidades que le valieron el apodo de ‘Teflon Mark’ ya que ningún escándalo se adhería a su carrera.

Críticas por su adulación a Trump

Desde que se convirtió en secretario general de la Alianza, el 1 de octubre de 2024, y más aún desde que asumió el poder en enero de 2025 la actual administración en Washington, Rutte ha puesto en práctica una diplomacia controvertida, criticada por muchos por su adulación extrema al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que algunos califican incluso de servilismo.

Entre las situaciones que han generado más reproches figuran los mensajes privados enviados por Rutte y hechos públicos a través de capturas de pantalla por el mandatario estadounidense el año pasado antes de la cumbre de La Haya (Países Bajos), en los que elogiaba a Trump y le aseguraba que los aliados iban a elevar el gasto en defensa «a lo grande», en referencia al objetivo de destinar para 2035 un 5 % de su PIB a la defensa.

«Europa va a pagar a lo grande, como debía hacer, y esa será tu victoria», le decía Rutte.

También fue sonado el polémico comentario del secretario general de la OTAN el año pasado, cuando se refirió a Trump como «daddy» («papi»), un apelativo que atribuyó después a un malentendido de traducción al inglés y dijo entre risas que le va a tocar «vivir con eso» el resto de su vida.

Defensa de su gestión con Trump

Sin embargo, hay voces que restan importancia a esos constantes halagos y ven en el político neerlandés a un estratega hábil que sabe cómo lidiar con el imprevisible Trump y mantenerle interesado en la seguridad transatlántica, capear sus embestidas y ataques directos a otros socios aliados y ofrecer, en un momento de tensiones internas, una imagen unida de la OTAN.

El propio presidente estadounidense alabó a Rutte, durante la visita que hizo la pasada semana a la Casa Blanca, y llegó a sugerir que, de no ser por él, Estados Unidos se desentendería de la Alianza, tras la decepción por la falta de apoyo aliado en la guerra de Irán.

«Si hubiera habido otra persona en ese puesto (de secretario general de la OTAN), ni siquiera estaríamos teniendo esta reunión hoy, para serles honesto, porque nos decepcionaron», dijo Trump.

Para apaciguar al estadounidense en relación con esa guerra, Rutte optó de nuevo por respaldar con elogios la acción estadounidense, asegurando que el mundo el más seguro gracias a esa campaña militar que ha logrado diezmar las capacidades nucleares y balísticas de Irán y ofreció datos sobre el gasto militar de los aliados para rebajar las críticas.

Otra de las tensiones que el político neerlandés logró sortear este año fue la disputa sobre Groenlandia, en la que Rutte ganó puntos al frenar a principios de año las pretensiones de Trump de controlar ese territorio de Dinamarca (un país miembro de la OTAN).

Tras una reunión que mantuvo en Davos (Suiza) con el presidente estadounidense, se acordó que la Alianza se implicaría más en la seguridad del Ártico y se acordó la iniciativa de vigilancia reforzada ‘Centinela del Ártico’ (‘Arctic Sentry’).

Con vistas a la cumbre de Ankara de los próximos martes y miércoles, está por ver si Rutte consigue vencer las dudas de Washington sobre los avances efectivos de los aliados hacia el objetivo fijado el año pasado en La Haya de invertir para 2035 un 5 % de su PIB en defensa, y sobre los avances hacia la llamada «OTAN 3.0», que busca una mayor autonomía y responsabilidad de los europeos con vistas a reducir la dependencia militar histórica de EE.UU. EFE

mb-rja/ahg/rcf