Rutte recuerda a Trump el incremento de gasto militar de España frente a sus críticas

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Ankara, 8 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este miércoles ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el aumento en gasto en defensa hecho por España frente a las críticas del mandatario al país por no haber apoyado su ofensiva contra Irán.

«Ha mencionado a España; incluso usted logró que España pagara el 2 % (de su PIB en gasto militar), dieron un enorme paso el año pasado. Hay algunos asuntos que tenemos que resolver, pero incluso España llegó al 2 %», dijo Rutte a Trump en unas breves declaraciones ante la prensa antes de participar en la cumbre de la OTAN en Ankara. EFE

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