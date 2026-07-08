Rutte recuerda a Trump el incremento de gasto militar de España frente a sus críticas

Compartir

3 minutos

Ankara, 8 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este miércoles ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el aumento en gasto en defensa hecho por España frente a las críticas del mandatario al país por no haber apoyado su ofensiva contra Irán.

«Ha mencionado a España; incluso usted logró que España pagara el 2 % (de su PIB en gasto militar), dieron un enorme paso el año pasado. Hay algunos asuntos que tenemos que resolver, pero incluso España llegó al 2 %», dijo Rutte a Trump en unas breves declaraciones ante la prensa antes de participar en la cumbre de la OTAN en Ankara.

El ex primer ministro neerlandés insistió en que solo hubo «casos aislados» entre los aliados por lo que respecta al rechazo a apoyar la operación de EE. UU. e Israel en Irán, y que hasta 5.000 aviones despegaron de aeropuertos europeos para dar respaldo a ‘Epic Fury’.

«Eso hace de Europa una gran plataforma de proyección del poder de Estados Unidos ayudando con ‘Epic Fury’, incluyendo a países que usted ha mencionado, como Alemania, desde el primer día, o Francia y muchos otros», resumió Rutte.

Ante la insistencia de Trump sobre las restricciones que impusieron países como el Reino Unido, Italia o España, Rutte alegó que este último también incrementó su inversión en defensa, como se le solicitaba desde la Alianza.

Y sobre el Reino Unido, Rutte le recordó su «muy fuerte relación» con el país y sus autoridades.

Recordó que su primer ministro saliente, Keir Starmer, se ha comprometido a invertir otros 20.000 millones de dólares más (15.000 millones de libras) en defensa.

«Yo diría que, sin usted en este puesto, esto no habría sucedido. Se debe, por supuesto, a Rusia, pero también a usted. Así que aproveche la oportunidad para ganar. Está ahí, usted lo ha conseguido», dijo Rutte a Trump.

Se refirió en concreto al compromiso adoptado por los líderes aliados en su cumbre del año pasado en La Haya de invertir el 5 % de su PIB en 2035, lo cual «ahora se está aplicando».

Momentos antes, en el mismo encuentro con Rutte, Trump había dicho que España es «una causa perdida» y pidió cortar «todo el comercio» con el país, «incluidas las visitas».

«España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (…) No queremos tener nada que ver», afirmó Trump.

Rutte también aludió a la insistencia de Trump sobre que Groenlandia debería pertenecer a EE. UU.

«Usted y yo llegamos a un acuerdo en Davos (Suiza). Me aseguraré de que ese acuerdo se vaya aplicando paso a paso», indicó sobre el pacto al que llegaron el año pasado para abordar bilateralmente entre EE. UU. y Dinamarca la seguridad del territorio autónomo dependiente de Copenhague, pero también en el seno de la OTAN. EFE

rja/mb/jgb

(foto)