Rutte subraya que OTAN permanece unida «contra cualquier amenaza» 24 años después del 11S
Bruselas, 11 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recordó este jueves a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y aseguró que veinticuatro años después la Alianza sigue unida «contra cualquier amenaza».
«La OTAN estuvo unida entonces y está unida hoy, contra cualquier amenaza», escribió el neerlandés en redes sociales.
Añadió que hoy se recuerda a quienes perdieron sus vidas y a quienes perdieron a sus seres queridos en los ataques del 11 de septiembre.
«Recordamos el servicio de quienes respondieron ese día y de quienes sirvieron y siguen sirviendo para proteger y defender», manifestó también.
Cerca de 3.000 personas murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales: dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaran retomar el control de la aeronave. EFE
