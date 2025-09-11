The Swiss voice in the world since 1935

Rutte subraya que OTAN permanece unida «contra cualquier amenaza» 24 años después del 11S

Bruselas, 11 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recordó este jueves a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y aseguró que veinticuatro años después la Alianza sigue unida «contra cualquier amenaza».

«La OTAN estuvo unida entonces y está unida hoy, contra cualquier amenaza», escribió el neerlandés en redes sociales.

Añadió que hoy se recuerda a quienes perdieron sus vidas y a quienes perdieron a sus seres queridos en los ataques del 11 de septiembre.

«Recordamos el servicio de quienes respondieron ese día y de quienes sirvieron y siguen sirviendo para proteger y defender», manifestó también.

Cerca de 3.000 personas murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de terroristas de Al Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales: dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno contra el Pentágono y otro cayó en Pensilvania, luego de que los pasajeros intentaran retomar el control de la aeronave. EFE

jug/par/ad

