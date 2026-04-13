Rutte traslada a Magyar deseo de trabajar con él para reforzar la seguridad euroatlántica

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Bruselas, 13 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, felicitó a Péter Magyar por su victoria en las elecciones legislativas celebradas en Hungría el domingo y le trasladó su deseo de trabajar con él para fortalecer la seguridad euroatlántica.

«Buena conversación con Péter Magyar anoche tras su victoria electoral en Hungría. Espero poder trabajar con él para reforzar aún más la seguridad euroatlántica», dijo Rutte a través de su cuenta en una red social.

El conservador Péter Magyar prometió este lunes que el Gobierno que espera encabezar tras su histórico triunfo electoral sobre el primer ministro saliente, Viktor Orbán, trabajará para que Hungría sea un país libre, europeo y humano.

Con una participación récord del 79,5 %, el Tisza arrasó en las urnas y tendrá 138 de los 199 escaños en el futuro Parlamento húngaro, que previsiblemente se constituirá en unos 30 días.

Tras 16 años consecutivos de gobierno, el conservador partido Fidesz del ultranacionalista Orbán pasará a la oposición con 55 diputados, 79 menos que los que tenía desde 2022.

La mayoría de más de dos tercios permitirá a Magyar y su partido modificar legislaciones constitucionales y implementar su programa prometido de desmantelar el “Estado Partido” de Orbán.

Orbán, en el Gobierno desde 2010, ha creado un sistema descrito como híbrido, entre la democracia y el autoritarismo, centralizando el poder y controlando la mayoría de la prensa, la enseñanza, así como otras instituciones como, entre otros, el Tribunal Constitucional. EFE

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