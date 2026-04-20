Rutte traslada a Radev su deseo de trabajar con él para desafíos comunes de seguridad

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Bruselas, 20 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, felicitó al candidato prorruso y euroescéptico Rumen Radev por su victoria en las elecciones legislativas celebradas en Bulgaria el domingo y le trasladó su deseo de trabajar con él para afrontar los desafíos comunes en materia de seguridad.

«He hablado con Rumen Radev tras su victoria electoral en Bulgaria. Espero que continuemos cooperando para afrontar los desafíos comunes en materia de seguridad», dijo Rutte a través de su cuenta en una red social.

El prorruso y euroescéptico Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,7 % de los votos, una mayoría absoluta y suficiente para gobernar en solitario, según el recuento al 91,7 % de los votos, informó la Comisión Central Electoral del país balcánico.

«Bulgaria Progresista (la formación de Radev) ha ganado de forma decisiva. Es una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, de la libertad sobre el miedo», declaró Radev la pasada noche tras conocerse las proyecciones de los sondeos a pie de urna que ya apuntaban a su clara victoria aunque no aún con mayoría absoluta.

De confirmarse este resultado tras el escrutinio total, Bulgaria Progresista contará con 131 de los 240 escaños del Parlamento, lo que podría dar lugar a un gobierno estable que saque al país del estancamiento político de los últimos cinco años, en los que hubo ocho elecciones parlamentarias. EFE

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