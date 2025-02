Rutte ve «vital» presionar «aún más para conseguir una paz justa y duradera» en Ucrania

2 minutos

Bruselas, 24 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que es «vital» presionar «aún más para conseguir una paz justa y duradera» en Ucrania, cuando se cumplen tres años desde el inicio de la invasión a gran escala del país por parte de Rusia.

«Al conmemorar el tercer aniversario del lanzamiento por parte de Rusia de su invasión a gran escala de Ucrania, es vital que presionemos aún más para lograr una paz justa y duradera», escribió el político neerlandés en sus redes sociales.

Agregó que los aliados europeos «están preparados y dispuestos a hacer su parte, también con sólidas garantías de seguridad y más asistencia financiera».

En un vídeo que acompaña al mensaje, Rutte dijo que Ucrania «sigue resistiendo con valor que no falla, esperanza que no se apaga y un ánimo que no se puede romper».

«La OTAN ha estado con Ucrania durante la brutal guerra de agresión de Rusia, para mantener la llama de la libertad ardiendo. Hemos mantenido a Ucrania fuerte proporcionando armas, equipamiento y formación», expuso.

Afirmó que la «valentía y resiliencia» de la población ucraniana son «una inspiración para el mundo».

Subrayó que la Alianza seguirá apoyando a Ucrania y que la ayudará en «los desafíos futuros para garantizar que esta guerra puede terminar con una paz justa y duradera».

En la sede de la OTAN, en Bruselas, tuvo lugar hoy una ceremonia para recordar el tercer aniversario del inicio de la guerra en la que la vicesecretaria general de la OTAN, Radmila Shekerinska, manifestó la «importancia del apoyo continuado» a Ucrania.

Acompañada de la embajadora ucraniana ante la OTAN, Natalia Galibarenko, la vicesecretaria general reafirmó que la Alianza «está decidida a apoyar a Ucrania en los desafíos que tiene por delante», según un comunicado de la organización transatlántica.

También puso el acento en el apoyo «sin precedentes» proporcionado a Ucrania en los últimos tres años, y recordó que en 2024 los aliados otorgaron más de 50.000 millones de euros en asistencia de seguridad a Kiev, a pesar de que el compromiso era dar 40.000 millones.

En la ceremonia se mantuvo un minuto de silencio, de acuerdo con la OTAN. EFE

jug/cat/rf