Ryanair anuncia un recorte de 1,1 millones de pasajeros en Bélgica

Bruselas, 14 ene (EFE).- El consejero delegado de la aerolínea de bajo coste Ryanair, Michael O’Leary, anunció este miércoles que recortará 1,1 millones de asientos en Bélgica, por el aumento de las tasas aeroportuarias en los aeropuertos de Bruselas y Charleroi.

El Gobierno belga ha decidido aumentar las tasas hasta los 10 euros en 2027 y el ayuntamiento de Charleroi también ha incrementado el impuesto a 3 euros por pasajero en el aeropuerto de la ciudad, el segundo del país y en el que opera mayoritariamente Ryanair.

Unos incrementos que O’Leary calificó en una rueda de prensa de «estúpidos» y «ridículos», según informa la agencia Belga.

El consejero delegado de Ryanair aseguró que la compañía se irá a otros países con tasas más bajas y amenazó con recortar otros 1,1 millones de asientos adicionales el año que viene si el Gobierno federal no revierte su decisión.

La aerolínea transportó el año pasado 10,1 millones de pasajeros en Bélgica, 8,9 millones en el aeropuerto de Charleroi y 1,2 en el de Bruselas.

Por otra parte, Brussels Airport señaló hoy que las siete huelgas que los sindicatos convocaron en 2025 en protesta por los recortes que está llevando a cabo el Ejecutivo belga le obligaron a cancelar 2.400 vuelos y afectaron a 275.000 pasajeros.

En total, el aeropuerto de Bruselas acogió a 24,4 millones de pasajeros en 2025, lo que supone un incremento del 3,3 % respecto al año anterior, pero fueron casi 2 millones de personas menos que en 2019, el último año previo a la pandemia de coronavirus. EFE

