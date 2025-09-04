The Swiss voice in the world since 1935

Ryanair instala medidores de equipaje más grandes en todos los aeropuertos europeos

Dublín, 4 sep (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó este jueves de que ha completado la instalación de medidores de equipaje de mano más grandes en 235 aeropuertos de toda Europa.

La compañía radicada en Dublín confirmó que, a partir de hoy, todos los pasajeros pueden llevar un equipaje de mano gratuito de 40x30x20 centímetros, frente al anterior fijado en 40x30x15 centímetros. Eso supone 24.000 centímetros cúbicos frente a los 18.000 centímetros cúbicos anteriores, un 33 por ciento más, según la compañía.

«Ryanair permite a cada pasajero llevar a bordo una pieza de equipaje de mano gratuita, pero ésta debe caber debajo del asiento del pasajero. Si los pasajeros desean viajar con una pieza de equipaje de mano adicional, pueden hacerlo adquiriendo el servicio de Prioridad de Embarque», explicó la aerolínea en un comunicado.

Su director de mercadotécnica, Dara Brady, resaltó en la nota que la compañía ha modificado el tamaño de los medidores de equipaje en «todos los aeropuertos» de su red europea para adaptarlos a las nuevas dimensiones.

«Además, los pasajeros también pueden solicitar la facturación de equipaje durante el proceso de reserva. Esperamos que nuestros clientes disfruten de estas piezas de equipaje de mano gratuitas más grandes, pero cualquier pasajero que no cumpla con estos nuevos y generosos límites deberá pagar la tarifa de facturación de equipaje en la puerta de embarque», advirtió Brady.

El Ministerio de Consumo de España sancionó el pasado 22 de noviembre a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano, no permitir el pago de estos sobrecostes en metálico o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

La multa de 109 millones de euros impuesta a Ryanair fue suspendida de forma cautelar el pasado 26 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la espera de un veredicto definitivo.

A este respecto, el consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Michael O’Leary, aseguró la pasada semana en Bruselas que confía en que la justicia española o europea acabará revirtiendo definitivamente esa sanción.

El directivo recordó que el Tribunal de Justicia de la UE ya se pronunció en 2014 sobre la cuestión del equipaje de cabina y sentenció que las aerolíneas pueden fijar libremente el precio por los bultos, pero los pasajeros tienen derecho a llevar consigo una bolsa lo suficientemente grande como para contener sus efectos personales.

Por ello, celebró que la Comisión Europea haya presentado una propuesta para toda la UE que prevé que los pasajeros puedan embarcar gratuitamente una bolsa de 40x30x15 centímetros y que ya ha sido objeto de un acuerdo entre los Estados miembros. Aún está pendiente, sin embargo, de ser avalada en el Parlamento Europeo. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR