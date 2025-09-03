Ryanair reduce casi dos millones de plazas en España y culpa a las tasas aeroportuarias

(Actualiza con declaraciones del Gobierno y Aena)

Madrid, 3 sep (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair anunció este miércoles una reducción del 16 % de las plazas (un millón) que ofrecerá en España durante el próximo invierno del hemisferio norte respecto a la temporada pasada, que se añaden a las 800.000 eliminadas el verano por la subida de las tasas aeroportuarias.

Además, cierra la base de Santiago de Compostela (noroeste) y suspende vuelos a los aeropuertos de Vigo (noroeste) y Tenerife Norte (océano Atlántico) desde el 1 de enero.

En una rueda de prensa, el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, dijo hoy que la aerolínea desviará esos casi dos millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, lo que supondrá «una catástrofe turística» para la España regional.

No obstante, la compañía de vuelos de bajo coste crecerá en otros aeropuertos de mayor tamaño en España, pero todavía sin concretar ni si compensará la reducción anunciada en los aeródromos regionales.

Ryanair reducirá su capacidad en un 41 % en los aeropuertos regionales españoles (600.000 asientos) y un 10 % en el archipiélago atlántico de Canarias (400.000), con la desaparición de 36 rutas debido a las tasas aplicadas por el gestor aeroportuario español Aena, que la compañía considera «excesivas y poco competitivas», justificó Wilson.

Estas tasas aumentarán «aún más tras la última y descarada decisión de Aena de imponer un incremento del 6,62 % a partir del próximo año, el más alto en más de una década, a pesar de que el operador monopolístico ha vuelto a obtener beneficios récord este año», denunció el directivo.

Así, Ryanair cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supondrá la pérdida de siete rutas y una inversión de 200 millones de dólares de inversión en la región de Galicia (más de 170 millones de euros).

Además, suspenderá todos los vuelos a Vigo, también en Galicia, al comenzar 2026 y a Tenerife Norte desde el inicio de este invierno, que se unen a los aeropuertos ya cerrados por la compañía en el verano (Valladolid y Jerez). Y en otros cuatro regionales reducirá su capacidad de plazas.

Wilson subrayó que Ryanair mantiene su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero se ve bloqueado por las tarifas «excesivas» de Aena y su negativa a colaborar con las aerolíneas para apoyar a los aeropuertos secundarios con capacidad disponible.

Mientras que las tasas aeroportuarias suben en España (una gran potencia turística), otros países como Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia reducen los costes de acceso, aseguró, especialmente en los aeropuertos regionales, para impulsar el tráfico, el turismo y el empleo.

El Gobierno respalda la tasas «racionales» de Aena

En declaraciones a la prensa, el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, replicó que las tasas de Aena son «racionales», han sido «congeladas durante años» y ayudan a «seguir manteniendo la calidad» de la infraestructura aeroportuaria española.

Hereu reivindicó que esto «es compatible con el diálogo con todos los operadores, también con Ryanair»; y dijo que el Gobierno español no se va a «someter» a las «decisiones arbitrarias de una compañía».

En un comunicado, el presidente de Aena, Maurici Lucena, acusó a la aerolínea irlandesa de distorsionar los datos, querer ganar más dinero, aunque sea sufragado por los contribuyentes, y de «embaucamientos» y «estrategia de extorsión».

Según el Ministerio de Transportes, Ryanair está «buscando un rifirrafe un tanto impostado». EFE

