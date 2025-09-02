The Swiss voice in the world since 1935

Ryanair suma otro récord mensual al transportar 21 millones de pasajeros en agosto

Dublín, 2 sep (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó este martes de que logró otro récord mensual al transportar 21 millones de pasajeros en agosto, el 2 % más que en el año anterior.

La compañía radicada en Dublín indicó hoy que operó más de 114.000 vuelos durante el pasado mes, cuando su factor de carga, el porcentaje de asientos ocupados en cada avión, se mantuvo en el 96 %.

Ryanair, líder en Europa por volumen de pasajeros, destacó asimismo que aumentó su tráfico anual en un 6 % en el año hasta agosto, hasta los 203,6 millones de usuarios al tiempo que mantuvo el factor de carga en el 94 %.

De cara al resto del ejercicio fiscal, que finaliza el próximo 31 de marzo, su consejero delegado, Michael O’Leary, había indicado en julio que el tráfico de pasajeros crecerá «solo» el 3 % previsto anteriormente, hasta los 206 millones anuales, debido a los retrasos en la entrega de aviones por parte de Boeing.

No obstante, el directivo avanzó la pasada semana que el fabricante estadounidense ha adelantado de la próxima primavera a este otoño la entrega de 25 nuevos aparatos, lo que, según él, permitirá a Ryanair aumentar su calendario de vuelos. EFE

