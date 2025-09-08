The Swiss voice in the world since 1935

S&P ratifica calificación crediticia de México en “BBB” con perspectiva estable

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 8 sep (EFE).- La calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó este lunes la calificación de la deuda soberana de México en moneda extranjera de largo plazo en “BBB” y en moneda local en “BBB+”, ambas con perspectiva estable.

En su más reciente decisión, S&P explicó que espera que las finanzas públicas mexicanas se estabilicen este año “a pesar del bajo crecimiento económico”, gracias a una política monetaria prudente y a un regreso a déficits fiscales moderados.

La agencia anticipa que el Gobierno de Claudia Sheinbaum manejará con pragmatismo las diferencias con Estados Unidos en temas como comercio e inmigración para preservar la estabilidad económica.

El informe advirtió, sin embargo, que un retraso en la contención del déficit fiscal o mayores apoyos extraordinarios a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrían derivar en una baja de la nota en los próximos dos años.

“De manera similar, los reveses en los vínculos con Estados Unidos o las consecuencias económicas negativas de políticas internas controvertidas podrían socavar la estabilidad económica y conducir a una rebaja”, añadió S&P en sus posibles escenarios a la baja.

Por el contrario, si el país logra atraer más inversión extranjera con el ‘nearshoring’ o relocalización de inversiones, fortalecer su flexibilidad presupuestaria y ampliar su base fiscal, las calificaciones podrían mejorar.

La calificadora destacó que México cuenta con instituciones estables, un banco central independiente y mercados de capital en crecimiento que fortalecen su flexibilidad monetaria.

También resaltó que cerca del 85 % de la deuda soberana está emitida en moneda local a tasa fija, lo que reduce la vulnerabilidad ante cambios externos.

Según sus estimaciones, la deuda neta del Gobierno general rondará el 50 % del PIB en 2025 y proyectó que la deuda neta del Gobierno general aumentará anualmente en un promedio del 3,6 % del PIB para el periodo 2025-2028.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda celebró la ratificación y subrayó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda.

“Con esta ratificación, México mantiene su acceso en condiciones favorables a los mercados financieros. La Secretaría de Hacienda reitera su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de la deuda y la consolidación de un entorno propicio para el crecimiento sostenido”, señaló en un comunicado. EFE

jsm/csr/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR