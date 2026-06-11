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S&P sube la nota de la deuda argentina a B- con miras a la recuperación económica

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La agencia de calificación S&P Global elevó este miércoles la calificación crediticia de Argentina a «B-» debido a «la reducción de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa».

De esta manera, S&P iguala la calificación otorgada por Fitch, que en mayo también ubicó en «B-» al país conducido por Javier Milei, cuyas reformas «sientan las bases para la continuación de la recuperación económica», señaló la entidad en un informe.

S&P atribuyó la mejora al superávit fiscal sostenido, a la menor inflación y a un mayor acceso del gobierno al financiamiento. 

Para 2026 la agencia proyectó un crecimiento del 2,7% y una inflación del 32%, cerca del 32,4% interanual actual y muy lejos del 117,8% de 2024. 

Entretanto, según el último dato disponible, la economía argentina registró en marzo un crecimiento interanual del 5,5%.

Sin embargo, S&P advirtió que la deuda externa y la volatilidad siguen siendo fuentes de riesgo.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei sostiene una política de duros recortes que le permitió cerrar sus dos primeros años de gobierno con superávit fiscal.

mry/dga

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