Sábado, 11 de octubre de 2025 (13.00 horas)

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Miles de gazatíes vuelven a sus casas tras entrar en vigor un alto el fuego que les ha permitido pasar la primera noche tranquila después de meses de bombardeos, a la espera del intercambio de rehenes por presos en cumplimiento del plan de paz que continúa en proceso de negociación entre Hamás e Israel.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene previsto partir hacia el Cairo para escenificar la firma del acuerdo del precario alto el fuego en la franja de Gaza y posteriormente viajar a Jerusalén, donde espera presenciar las liberaciones de los rehenes de Hamás.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – En los dos años transcurridos desde el inicio de su ofensiva el Ejército ruso ha logrado ganar terreno pero no ha conseguido superar la resistencia del las fuerzas ucranianas.

(Texto) (Foto)

PERÚ CRISIS

Lima – El presidente de transición de Perú, el derechista José Jerí, delinea el Gobierno que le acompañará hasta la celebración de las elecciones generales de 2026, después de que la expresidenta Dina Boluarte fuera destituida por el Congreso al ser considerada incapaz de afrontar la creciente criminalidad en el país.

(Texto) (Foto) (Video)

GUERRA COMERCIAL

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con una escalada en su guerra comercial con China, con un aumento de aranceles del 100% después de que Pekín restringiera la exportación de los críticos metales raros a Estados Unidos.

(Texto)

EEUU GOBIERNO

Washington – El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a despedir funcionarios debido a la extensión del cierre presupuestario federal, que tras más de una semana también empieza a afectar a los fondos de agencias estratégicas.

(Texto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Más de 9,3 millones de portugueses están llamados a acudir el domingo a las urnas para votar en unas municipales en las que la ultraderecha busca consolidar su avance cinco meses después de unas legislativas que la convirtieron en la segunda fuerza política en el Parlamento.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BAD BUNNY

San Juan – La idea de Bad Bunny de hablar y cantar en español en las plazas más importantes de Estados Unidos, donde el inglés es el idioma principal, plasma su orgullo latino y su reivindicación de la diversidad lingüística y cultural ante las políticas del presidente Donald Trump.

(Texto) (Foto)

Agenda Informativa

—————————–

Europa

14:00.- Varsovia.- POLONIA MIGRACIÓN.- El partido ultraconservador polaco Ley y Justicia (PiS) convoca en Varsovia una manifestación contra la inmigración irregular.

18.00.- Ciudad del Vaticano.- PAPA PAZ.- El papa León XIV celebra un rosario en la plaza de San Pedro en la que se pedirá por la paz en el mundo.

Londres.- R.UNIDO SNP.- El Partido Nacional Escocés (SNP), gobernante en Escocia, inicia su congreso anual con el reto de relanzar su máximo objetivo de alcanzar la independencia para la nación histórica.

Londres.- R. UNIDO PALESTINA.- Marcha nacional por Palestina con motivo del segundo aniversario del inicio del conflicto entre Israel y Hamás.

Londres.- R.UNIDO CINE.- Estreno en Reino Unido, y alfombra roja de 'After the Hunt', protagonizada por la actriz Julia Roberts y Andrew Garfield entre otros, en el Festival de Cine de Londres.

América

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela convoca a una oración en plazas públicas por la liberación de estas personas.

Lima.- CONGRESO LENGUA.- El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, clausura la segunda Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebra en Lima como antesala al décimo Congreso Internacional de la Lengua Española.

Asia

Pionyang.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Corea del Norte concluye las festividades por el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores, y despide a líderes como el secretario del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el primer ministro chino, Li Qiang, invitados de honor en la efemerides.

