Sábado, 11 de octubre de 2025

4 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Miles de palestinos vuelven a lo que queda de sus casas tras entrar en vigor un precario alto el fuego en Gaza previo al intercambio de rehenes por presos en cumplimiento del plan de paz que continúa en proceso de negociación entre Hamas e Israel.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene previsto partir hacia el Cairo para escenificar la firma del acuerdo del precario alto el fuego en la franja de Gaza y posteriormente viajar a Jerusalén, donde espera presenciar las liberaciones de los rehenes de Hamás.

(texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – En los dos años transcurridos desde el inicio de su ofensiva, el Ejército ruso ha logrado ganar terreno pero no ha conseguido superar la resistencia del las fuerzas ucranianas.

(Texto) (Foto)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Más de 9,3 millones de portugueses están llamados a acudir el domingo a las urnas para votar en unas municipales en las que la ultraderecha busca consolidar su avance cinco meses después de unas legislativas que la convirtieron en la segunda fuerza política en el Parlamento.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU GOBIERNO

Washington – El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a despedir funcionarios debido a la extensión del cierre presupuestario federal, que tras más de una semana también comienza a afectar a los fondos de agencias estratégicas.

(Texto)

BAD BUNNY

San Juan – La idea de Bad Bunny de hablar y cantar en español en las plazas más importantes de Estados Unidos, donde el inglés es el idioma principal, plasma su orgullo latino y su reivindicación de la diversidad lingüística y cultural ante las políticas del presidente Donald Trump.

(Texto) (Foto)

Agenda Informativa

—————————–

Europa

18:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA PAZ.- El papa León XIV celebra un rosario en la plaza de San Pedro en la que se pedirá por la paz en el mundo.

14:00h.- Varsovia.- POLONIA MIGRACIÓN.- El partido ultraconservador polaco Ley y Justicia (PiS) convoca en Varsovia una manifestación contra la inmigración irregular.

Londres.- R.UNIDO SNP.- El Partido Nacional Escocés (SNP), gobernante en Escocia, inicia su congreso anual con el reto de relanzar su máximo objetivo de alcanzar la independencia para la nación histórica.

Londres.- R. UNIDO PALESTINA.- Marcha nacional por Palestina con motivo del segundo aniversario del inicio del conflicto entre Israel y Hamás.

Londres.- R.UNIDO CINE.- Estreno en Reino Unido, y alfombra roja de 'After the Hunt', protagonizada por la actriz Julia Roberts y Andrew Garfield entre otros, en el Festival de Cine de Londres.

América

Lima.- CONGRESO LENGUA.- El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, clausura la segunda Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se celebra en Lima como antesala al décimo Congreso Internacional de la Lengua Española.

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela convoca a una oración en plazas públicas por la liberación de los prisioneros de opinión.

Asia

Pionyang.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Corea del Norte concluye las festividades por el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores, y despide a líderes como el secretario del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el primer ministro chino, Li Qiang, que fueron invitados de honor de la efemerides.

