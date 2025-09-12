Sábado, 13 de septiembre de 2025

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Miles de personas siguen huyendo de la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave tras la amenaza israelí de invadir la capital de la franja y los constantes bombardeos que cada día matan en lo que queda del nucleo urbano a decenas de palestinos.

– El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, viaja a Jerusalén en un nuevo gesto de respaldo de Washington a Israel.

– El actor alemán Dieter Hallervorden, y la presidenta del partido izquierdista BSW, Sahra Wagenknecht, organizan una manifestación en la Puerta de Brandeburgo bajo el ‘¡Detengan el genocidio en Gaza!’.

UCRANIA GUERRA

Moscú – Rusia y Ucrania intensifican sus ataques en el frente de guerra cuatro meses después de iniciar unas negociaciones de paz que permanecen estancadas.

– Los ucranianos esperan que la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos impulse a los líderes polacos al fortalecimiento de la cooperación bilateral contra el enemigo común.

NEPAL PROTESTAS

Katmandú – Nepal estrena un ejecutivo liderado por la ex presidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, la primera mujer en ocupar la jefatura del Gobierno en la historia del país, tras disturbios que causaron decenas de muertos y cientos de heridos.

SUDAN REBELIÓN

Madrid – La situación en la ciudad sudanesa de Al Fasher, asediada desde hace casi año y medio, es crítica; el Programa Mundial de Alimentos (PMA) asegura que la población se ve obligada a comer hierba y forraje para sobrevivir. por Irena Escudero.

MÉXICO LITERATURA

Ciudad de México – El escritor español Javier Peña habla con EFE sobre su libro ‘Tinta Invisible’, una obra sobre la muerte de su padre y anécdotas de grandes autores como Juan Rulfo y Miguel Unamuno.

REMBRANDT ATAQUE

Ámsterdam – La Ronda de Noche de Rembrandt, símbolo nacional de Países Bajos, recibió hace medio siglo doce cuchilladas en uno de los ataques más graves de su historia. Hoy, la obra esta rodeada de andamios donde trabajan quienes intentan cerrar las heridas de aquel violento episodio.

Agenda Informativa

Europa

13:30h.- Berlín.- ALEMANIA CANCILLER.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, visita en Düsseldorf, en el oeste del país, la planta de la empresa de bienes de consumo y química Henkel. 21:00h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO CONCIERTO.- La colombiana Karol G, el estadounidense John Legend y el tenor italiano Andrea Bocelli participan en un macroconcierto en la plaza de San Pedro del Vaticano, como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA GOBIERNO.- Sébastien Lecornu visita un centro médico en Mâcon (centro este de Francia), en la que es su primera visita como primer ministro francés desde que entró en funciones hace tres días.(Texto)

América

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- El cantante español Miguel Bosé, el panameño Rubén Blades y el colombiano Carlos Vives lideran la primera jornada del Festival Cordillera de Bogotá, en la que también se presentan la banda cubana Orishas y el argentino Paulo Londra, entre otros. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA POLÍTICA.- El partido opositor venezolano Acción Democrática (AD) celebra sus 84 años con un acto en Caracas, en el que prevé conmemorar las poco más de ocho décadas «en resistencia» y a favor de la «democracia y libertad». (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA VIOLENCIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, visita por primera vez en dos años el estado nororiental de Manipur, que atraviesa una escalada de violencia étnica desde 2023. (Texto)

