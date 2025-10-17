Sábado, 18 de octubre de 2025

11 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los gazatíes aguardan la entrada de más ayuda humanitaria, aún limitada por el Gobierno israelí, mientras Hamás trabaja en la recuperación de los cadáveres de los rehenes aún no localizados y en Israel los liberados como parte del acuerdo entre islamistas y Gobierno abandonan progresivamente los hospitales para volver a sus hogares.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania recibe con decepción la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no suministrarle de momento misiles Tomahawk, que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, considera necesarios para seguir combatiendo contra las fuerzas rusas.

MARRUECOS PROTESTAS

Rabat – El movimiento juvenil GENZ212 convoca nuevas manifestaciones para reclamar mejoras en sanidad y educación y la lucha contra la corrupción.

(Texto)(Foto)

EEUU TRUMP

Washington/Miami – Para recordar que «Estados Unidos no tiene reyes», varias ciudades del país, entre ellas West Palm Beach, vecina del club Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, realizan este sábado manifestaciones pacíficas como parte del movimiento nacional ‘No Kings’, en rechazo a las recientes políticas migratorias del gobierno federal y en defensa de los derechos civiles.

(foto)(vídeo)

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Islamabad/ Kabul – Afganistán y Pakistán se preparan para reanudar las conversaciones en Doha tras ampliar la víspera el alto el fuego de 48 horas alcanzado el miércoles tras varios días de enfrentamientos fronterizos.

(Texto)

BOLIVIA ELECCIONES

La Paz – Bolivia se prepara para celebrar el domingo la segunda vuelta de las elecciones que decidirán quien se convierte en el presidente del país tras dos décadas del partido MAS en el poder: el centrista Rodrigo Paz Pereira o el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA CRISIS

La Habana – Las sanciones estadounidenses lastran la economía cubana, pero La Habana podría hacer mucho para sacar al país de la profunda crisis en que se encuentra sumido, coinciden en destacar a EFE ocho de los más reconocidos economistas independientes de Cuba.

(Texto) (Foto)

VENEZUELA CRISIS

Caracas- En el marco de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela convoca a una vigilia por la liberación de estas personas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU PRENSA

Washington – Por primera vez en décadas, la gran mayoría de las oficinas de la prensa en el Pentágono permanecen vacías, después de que decenas de reporteros abandonaran la emblemática sede del Departamento de Defensa en rechazo a nuevas restricciones que los convertirían, afirman, en «simples estenógrafos». Por Yeny García

(foto)

ARGENTINA DIVISAS

Buenos Aires – Pese a las promesas de ayuda del Gobierno de Estados Unidos al Ejecutivo de Javier Milei y a la decisión de comprar pesos para rebajar las tensiones cambiarias en Argentina, la moneda del país suramericano no logra generar confianza y su futuro es impredecible a una semana de unos comicios legislativos clave. (Texto)

MÉXICO ARTE

Ciudad de México – El 150 aniversario del natalicio del pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, será celebrado con la exposición “Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”, en Guadalajara. La muestra incluye dibujos, fotografías de la colección particular, pinturas, máscaras y libros que pertenecieron al artista, considerado uno de los más destacados paisajistas mexicanos de principios del siglo XX.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

LONDRES GALA

Londres – El Museo Británico celebra su primera gala de recaudación benéfica, al estilo de la ‘Met Gala’ de Nueva York, con el objetivo de impulsar la imagen de Londres como capital cultural a nivel mundial y recaudar fondos para los proyectos internacionales de la institución artística. Museo Británico.

(Texto)

IRÁN CRISTIANISMO

Teherán – La inauguración de una estación de metro en Teherán bautizada “Sagrada virgen María” y adornada con iconografía cristiana supone un simbólico gesto hacia las minorías religiosas de la República Islámica, acusada de perseguir a otros credos religiosos por organizaciones de derechos humanos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00h.- Varias ciudades.- EEUU TRUMP.- Democrats Abroad, organización oficial del Partido Demócrata para los de ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos, organiza concentraciones de protesta en Barcelona, Madrid y Málaga, en defensa de la democracia estadounidense y contra las acciones de la Administración de Donald Trump.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania recibe con decepción la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no suministrarle de momento misiles Tomahawk, que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, considera necesarios para seguir combatiendo contra las fuerzas rusas.

Ámsterdam.- UE SOCIALDEMOCRACIA.- El Partido de los Socialistas Europeos celebra un congreso en Amsterdam.

Londres.- LONDRES GALA.- El Museo Británico celebra su primera gala de recaudación benéfica, al estilo de la ‘Met Gala’ de Nueva York, con el objetivo de impulsar la imagen de Londres como capital cultural a nivel mundial y recaudar fondos para los proyectos internacionales de la institución artística. Museo Británico

Fráncfort.- FERIA LIBRO.- Feria Internacional del Libro en Fráncfort con Filipinas como país invitado de honor (hasta el día 19) .

París – FRANCIA GHIBLI – ‘Heidi’, ‘Marco’, ‘La tumba de las luciérnagas’ o ‘El cuento de la princesa Kaguya’ son solo algunas de las obras icónicas que pueblan la carrera de Isao Takahata, maestro de la animación japonesa y cofundador del Studio Ghibli, a quien este otoño rinde homenaje la Casa de la Cultura de Japón en París. Por Nerea González. (foto) (vídeo)

América

15:00h.- La Habana.- CUBA CRISIS.- EFE entrevista a ocho de los más reconocidos economistas cubanos para preguntarles por las medidas internas que ellos tomarían para reflotar la economía nacional, sumida en una grave crisis desde hace más de cinco años. (Texto) (Foto)

17:00h.- Nueva York.- EEUU TRUMP.- Protesta «Día sin Reyes» contra el autoritarismo y políticas migratorias del presidente Donald Trump, que también se realizará en otras ciudades EE.UU Father Duffy Square Broadway y West 47th Street, Manhattan

Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- El 150 aniversario del natalicio del pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, será celebrado con la exposición “Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”, en Guadalajara (Texto) (Foto) (Vídeo)

Punta Cana.- SIP ASAMBLEA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DIVISAS.- Pese a las promesas de ayuda del Gobierno de Estados Unidos al Ejecutivo de Javier Milei y a la decisión de comprar pesos para rebajar las tensiones cambiarias en Argentina, la moneda del país suramericano no logra generar confianza y su futuro es impredecible a una semana de unos comicios legislativos clave. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Previa de a la inédita segunda vuelta entre los opositores el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga para elegir al presidente de Bolivia para el próximo quinquenio que también marca la salida del MAS después de 20 años de gobiernos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

David.- PANAMÁ INDÍGENAS.- La etnia indígena Ngöbe Bugle organiza en Panamá el desfile de las Mil Naguas, término con el que es conocida su colorida vestimenta tradicional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- FÚTBOL URUGUAY.- Nacional recibe a Miramar Misiones en un encuentro en que busca dar un nuevo paso hacia la conquista de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY POLÍTICA.- En el marco de la Feria Internacional del Libreo que se lleva a cabo en Montevideo, el experto uruguayo en comunicación política Julián Kanarek dialoga con la Agencia EFE sobre su libro ‘Omitir Intro’, en el que explora las profundas transformaciones que la tecnología llevó a las democracias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- En el marco de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela convoca a una vigilia por la liberación de estas personas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Concluyen las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Oriente Medio

12:00h.- Trípoli.- LIBIA ELECCIONES.- La Alta Comisión Nacional Electoral en Libia organiza una rueda de prensa sobre la celebración de la tercera fase de las elecciones municipales, con 16 concejos. (Texto)

12:00h.- Argel.- ARGELIA FRANCIA.- El inglés ha ganado terreno al francés como lengua extranjera en la educación y los documentos oficiales en Argelia -colonia de Francia hasta 1962-, una reorientación lingüística impulsada, fundamentalmente, por las decisiones políticas del Estado norteafricano estos últimos años, en un contexto de crisis diplomática con París (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN CRISTIANISMO.- La inauguración de una estación de metro en Teherán bautizada “Sagrada virgen María” y adornada con iconografía cristiana supone un simbólico gesto hacia las minorías religiosas de la República Islámica, acusada de perseguir a otros credos religiosos por organizaciones de derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS PROTESTAS.- El movimiento juvenil GENZ212 convoca nuevas manifestaciones para reclamar mejoras en sanidad y educación y la lucha contra la corrupción.

Asia

06:00h.- Bangkok.- MUAY THAI ESPAÑA.- Presentación de la velada de Muay Thai donde se medirán el 1 de noviembre púgiles tailandeses y españoles, con la pelea del gaditano Carlos Coello con el título mundial IBF en juego, en el estadio Lumpinee de Bangkok. Estadio Lumpinee

Nueva Delhi.- INDIA DIWALI.- La India celebra uno de los principales festivales del calendario hindú, el «festival de las luces» o Diwali, que impulsa la economía interna y acelera la llegada de la contaminación a la capital.

Taipéi.- TAIWÁN POLÍTICA.- El Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición taiwanesa, celebra elecciones para elegir a su nuevo presidente, en pleno debate interno sobre la forma idónea de relacionarse con China. (Texto)

Hua Hin.- TAILANDIA MISS GRAND.- El popular certamen de belleza femenina Miss Grand Internacional celebra su decimotercera edición en la ciudad tailandesa de Hua Hin, donde se escogerá a la sucesora de la india Rachel Gupta.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245