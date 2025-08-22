Sábado, 23 de agosto de 2025

Jerusalén – Hamás denuncia que la amenaza israelí de destruir la ciudad de Gaza equivale a una «limpieza étnica» horas después de que la ONU declare oficialmente el estado de hambruna en la franja palestina a la espera de los resultados de los contactos para un evental alto el fuego.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – La guerra en Ucrania cumple el domingo tres año y medio sin que haya indicios de que Rusia esté interesada en poner fin a los combates en el vecino país.

– La recuperación de la agricultura se ha convertido en un salvavidas para muchos habitantes de los territorios ucranianos devastados por la ocupación rusa. Por Rostyslav Averchuk.

COLOMBIA CONFLICTO Bogotá – El conflicto armado colombiano vuelve a tomar protagonismo en la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 ante el creciente deterioro de la seguridad, como quedó en evidencia con los atentados del jueves que dejaron al menos 20 muertos y más de 70 heridos.

ALEMANIA REFUGIADOS

Berlín – La frase «Lo lograremos» pronunciada en 2015 por la entonces canciller, Angela Merkel, sirvió para animar a Alemania ante una llegada masiva de demandantes de asilo pero, una década después, el también conservador Friedrich Merz dirige un Gobierno alejado de esas palabras. Por Salvador Martínez Mas.

EEUU TRUMP

Wshington – En la capital de EE.UU., las paredes tienen voz. Los habitantes de Washington usan carteles, pegatinas y grafitis para demostrar un rechazo a la operación del presidente Donald Trump de poner a la Policía de la ciudad bajo control federal como parte de su campaña contra el crimen. Por Yeny García

AFGANISTÁN SEQUÍA

Kabul – La capital de Afganistán se enfrenta al peligro de convertirse en un páramo por la escasez de agua, un problema visto anteriormente como una amenaza futura para la ciudad pero que hoy ya supone un problema cotidiano entre sus más de seis millones de habitantes.

FESTIVAL DE VENECIA

Roma – El Festival de Venecia volverá a abrir una ventana al cine hispano: el mexicano Guillermo del Toro buscará otro León de Oro con su ‘Frankenstein’ y otros coparán las secciones más vanguardistas del certamen, desde la argentina Lucrecia Martel hasta Stillz, el creador del universo visual de Bad Bunny.

Ginebra.- AYUDA RECORTES.- Un grupo de oenegés expone las consecuencias de los recortes de financiación al desarrollo por parte de Estados Unidos y, en menor medida, de ciertos países europeos. (Texto)

Berlín.- ALEMANIA GOBIERNO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, invita a la población a visitar este fin de semana instalaciones del Gobierno Federal en Berlín para conocer mejor su labor. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA URIBE.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe, líder del partido de derecha Centro Democrático, realiza un homenaje al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- La política exterior de Bolivia giraará tras los casi 20 años de la izquierda en el poder; el nuevo Gobierno verá con toda probabilidad prioritario restablecer relaciones con EEUU. (Texto)

Trípoli.- LIBIA ELECCIONES.- La Alta Comisión Nacional Electoral de LIbia anuncia los resultados de la segunda fase de las municipales del 16 de agosto, que solo se pudieron celebrar en 26 circunscripciones. (Texto)

Taipei.- TAIWÁN ENERGÍA.- Taiwánvota si reanuda la operación de su última central nuclear activa, que comenzó a ser desmantelada en mayo en medio de la incertidumbre sobre el futuro energético de la isla. (Texto)

