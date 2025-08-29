Sábado, 30 de agosto de 2025

ISRAEL PALESTINA

Gaza – Decenas de personas son tratadas por desnutrición en cuatro hospitales de Gaza, cuyos médicos describen a EFE una situación «catastrófica» que lleva a la muerte a los pacientes ante la falta de proteínas y vitaminas por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

– Diversas asociaciones del sector cinematográfico italiano han convocado una manifestación en el Lido de Venecia para protestar contra la guerra en Gaza, durante la cuarta jornada del Festival de Cine.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La decisión de las autoridades ucranianas de permitir viajar al extranjero a los varones de entre 18 y 22 años ha creado controversia en el país, que intenta retener a suficientes jóvenes para la movilización militar en curso. Por Rostyslav Averchuk.

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Estonia en el marco de una gira por países fronterizos con Rusia.

UE EXTERIORES

Copenhague – Consejo informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE). Las discusiones girarán en torno a la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

EUROPA INCENDIOS

Redacción Medioambiente – Europa se ha enfrentado durante todo el mes de agosto a una ola de incendios que ha arrasado más de un millón de hectáreas en la UE y han tenido en la Península Ibérica sus focos más agresivos, según el programa Copernicus.

FESTIVAL VENECIA

Venecia – El cineasta mexicano Guillermo del Toro se lanza a la conquista de un segundo León de Oro con el estreno en el Festival de Venecia de su adaptación de ‘Frankenstein’, protagonizada por Oscar Isaac y un insólito Jacob Elordi en el papel de la criatura.

CHINA JUGUETES Shanghái (China).- El éxito mundial de los muñecos Labubu catapulta a la compañía que los produce y comercializa, Pop Mart, al trono de jugueteras más valiosas del planeta, confirma a China como líder del sector y otorga al país asiático una victoria en materia de exportación cultural. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO CERVEZA.- Un laboratorio de Londres ha desarrollado por primera vez una cerveza sin alcohol capaz de producir los tempranos efectos de la embriaguez, estado popularmente conocido como ‘piripi’, apta para la desinhibición social y sin dejar resaca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ESPAÑA CINE.- El español Carlos Abascal Peiró se atreve con los rumores de pasillo parlamentario, el poder, el nepotismo y la prensa en su primer largometraje, ‘Fils de’ (‘Hijo de’), una comedia que esconde una película de aventuras y que llega al cine en Francia, donde reside, el 3 de septiembre. (Texto)

América

Nueva York – WARREN BUFFET – Warren Buffet, uno de los ‘gurús’ más escuchados en el ámbito económico y financiero, cumple 95 años, sin que aparezca en el horizonte otra figura con su peso en el mundo de las inversiones. (Texto) (Foto)

Asia

Tianjin (China) OSCE CUMBRE.- China inaugura este domingo en Tianjin (noreste) la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que el presidente chino, Xi Jinping, hará de anfitrión de mandatarios como los de Rusia e India, Vladímir Putin y Narendra Modi. (Texto)

Kabul.- AFGANISTÁN TALIBANES.- Se cumplen cuatro años de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, en el marco de la evacuación de las fuerzas de la OTAN de ese país asiático. (Texto)

Bangkok.- TAILANDIA GOBIERNO.- Tailandia se adentra en un nuevo periodo de incertidumbre política después de que el Tribunal Constitucional destituyera la víspera a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, y sin saberse aún la fecha de elección de su sucesor en el Parlamento. (Texto)

