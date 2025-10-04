Sábado, 4 de octubre de 2025 (19.00 horas)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Donald Trump pide a Israel que deje de bombardear Gaza después de que Hamas haya aceptado la entrega de los rehenes que mantiene en el enclave palestino en el marco del plan de paz propuesto por el presidente norteamericano. Los islamistas piden renegociar otros aspectos del proyecto de paz.

– Seguimiento de la situación de los miembros de la Flotilla de solidaridad con Gaza, que en su mayoria continúan detenidos a la espera de su deportación.

– Manifestaciones propalestinas en Londres, Roma y Madrid, entre otras ciudades europeas.

EEUU VENEZUELA

Washington/Caracas – La tensión regresa al Mar Cáribe, donde Estados Unidos ha vuelto a hundir otra lancha en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela, matando a cuatro personas a bordo a las que acusó de ser «narcoterroristas».

UCRANIA GUERRA

Kiev – Empleados de oenegés y funcionarios ucranianos, junto a rusos y bielorrusos anónimos que cooperan con ellos desde el otro lado de la frontera, trabajan discretamente y sin descanso por el retorno de los miles de niños y adolescentes que han quedado en territorios bajo control del régimen del Kremlin. por Marcel Gascón.

MARRUECOS PROTESTAS

Rabat – Se cumple una semana del inicio de las protestas juveniles en diferentes ciudades de Marruecos, que se han desarrollado de manera multitudinaria y pacífica en general aunque con incidentes de violencia que han causado oficialmente tres muertos y cientos de heridos y han llevado a cientos de arrestos.

REPUBLICA CHECA ELECCIONES Praga – Segunda joranda de votación de las elecciones legislativas en República Checa, en las que el magnate populista Andrej Babis y su movimiento ANO parten como favoritos frente a un Gobierno conservador debilitado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

JAPÓN GOBIERNO

Tokio – La exministra del Interior Sanae Takaichi se alza con la victoria en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en liderar esa formación y probablemente el país, a falta de confirmación parlamentaria.

– Perfil de Sanae Takaichi, admiradora de Margaret Thatcher y cara del ala dura del partido gobernante japonés.

FRANCIA MODA

París.- La semana de la moda de París presenta las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Alaia, Barbara Bui, Maison Margiela, Hermès, Vivienne Westwood, Elie Saab y Balenciaga, entre otros.

ESPECIALES Con motivo del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la Agencia EFE enviará una serie especial hasta el próximo día 5 con la guía ISRAEL PALESTINA.

