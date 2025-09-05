Sábado, 6 de septiembre de 2025

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Los planes de Israel para ocupar totalmente la ciudad de Gaza prosiguen con una campaña de bombardeos aéreos contra los últimos edificios que quedan en pie mientras medios israelíes apuntan a que la incursión terrestre empezará la próxima semana.

– Manifestación propalestina en Londres bajo el lema ‘Detener la hambruna en Gaza´.

AFGANISTÁN TERREMOTO

Asadabad (Afganistán) – Afganistán cierra una semana infernal tras un terremoto que ha dejado al menos 2.200 muertos y ha expuesto las múltiples fracturas de una nación que ya vivía al límite con un gobierno sin experiencia, una población atrapada por crisis superpuestas y una comunidad internacional que no sabe como ayudar.

– Las mujeres y niñas afganas son las mayores perjudicadas por el sismo en su país debido a la imposibilidad de recibir ayuda por la ausencia de personal femenino en los equipos de auxilio por prohibición de los talibanes.

UCRANIA GUERRA

Kiev – El asesinato del agricultor más conocido de Ucrania por un dron kamikaze en Jersón subraya el alto precio que pagan los campeinos por recoger la cosecha en medio de los bombardeos diarios de Rusia.

NORUEGA ELECCIONES

Oslo – Los sondeos sitúan al Partido del Progreso (Frp), una fuerza de corte xenófobo y antiislamista que ya ha formado parte de Gobiernos en el pasado, como principal amenaza para que el bloque de centroizquierda que lidera el laborismo reedite su triunfo en las elecciones legislativas noruegas del lunes.

EUROPA EDUCACIÓN

Redacción Internacional – Los estudiantes de Europa han comenzado una vuelta al «cole» escalonada, en la que cada año son más comunes las políticas contra teléfonos móviles, tabletas o relojes inteligentes, que a veces también se aplican durante recreos y pausas para comer.

FESTIVAL VENECIA

Venecia – El Festival de Venecia anuncia el ganador del León de Oro de su 82 edición entre las 21 películas a concurso así como el resto del palmarés, que decidirá un jurado presidido por el cineasta estadounidense Alexander Payne.

CHINA INTERNET

Pekin – El fenómeno de las ‘microtelenovelas’ para móvil, episodios de uno a tres minutos en formato vertical, vive un auge en China que las autoridades buscan encauzar con nuevas reglas mientras el formato se expande en mercados exteriores como España y Latinoamérica.

JAPÓN MONARQUÍA

Tokio – El príncipe Hisahito de Japón, segundo en la línea sucesoria al trono del crisantemo, cumple 19 años y participa en una ‘ceremonia de mayoría de edad’ protocolaria que lo introduce en las actividades oficiales de la familia imperial, la primera vez que se celebra este rito en 40 años.

– Pefil de Hisahito, el príncipe de 19 años que carga con la supervivencia de la casa imperial nipona

Agenda Informativa

Europa

Bruelas.- UE IRÁN.- El Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI) y más de 300 comunidades iraníes de toda Europa participan en una protesta en Bruselas contra el régimen iraní, con la participación de Alejo Vidal-Quadras y Mike Pence, entre otros. (Texto) (Video)

París.- FRANCIA CHRISTO.- Con motivo de su 40 aniversario, una exposición recuerda la transformación del Pont Neuf de París en una obra monumental de la mano de los artistas Christo y Jeanne-Claude, que lo cubrieron enteramente en 1985. (Texto)

Londres.- R.UNIDO REFORM UK.- El Partido Reform UK de Nigel Farage celebra su congreso anual en la ciudad inglesa de Birmingham. (Texto)

Roma.- VATICANO SANTOS.- Dos chicos italianos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, que murieron con 24 y 15 años respectivamente, y que se han convertido en un referente para los jóvenes católicos, serán este domingo proclamados santos en la primera ceremonia de canonización presidida por el papa León XIV (Texto).

17:00h.- Roma.- VATICANO LGTBQ.- Los fieles católicos LGTBIQ+ que participarán en una peregrinación en ocasión del Jubileo atraviesan la puerta Santa en lo que será momento sin precedentes para la Iglesia (Texto)

América

Washington.- EEUU TRUMP.- Movilización en la ciudad Washington en la que se prevén más de 5.000 participantes para protestar por el acoso y detenciones de residentes no blancos de clase trabajadora, inmigrantes o vecinos sin hogar por parte de la Guardia Nacional desplegada por orden del presidente Donald Trump. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA MUSICA.- La cantante argentina Lali Espósito se presenta en el estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires, en la primera de sus dos últimas actuaciones allí antes de emprender en octubre su gira por España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

