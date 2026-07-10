Sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 10 jul (EFE).-

SÁBADO 11

Caracas/La Guaira – La emergencia por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que dejan ya más de 3.800 muertos, entra en una fase crítica en medio del inicio de la reconstrucción y el reto de retirar cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros, mientras un nuevo sismo registrado en la víspera reavivó los temores de la población, que aún busca a miles de desaparecidos.

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Lisboa.- Catia la Mar es uno de los municipios más afectados por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela y uno de los principales focos de la diáspora lusa en ese país, lo que explica que sean más de 100 los portugueses muertos por los seísmos, analiza en una entrevista con EFE la profesora universitaria Nancy Gomes.

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Pekín.- China y Taiwán se preparan este sábado para hacer frente al tifón Bavi, un fenómeno que mantiene a la costa sureste del gigante asiático en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias intensas y que amenaza con dejar en las zonas montañosas de la isla precipitaciones de hasta 900 milímetros.

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Xian (China).- La antigua ciudad china de Xian despliega de la mano de Huawei BoGuan, el primer gran modelo de lenguaje multimodal del mundo diseñado específicamente para el turismo cultural, y que permite al turista, entre otras aplicaciones, fotografiarse como un emperador Tang o consultar una IA entrenada con más de 1.200 millones de datos sobre el patrimonio de la región.

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Pueblo Nuevo (Colombia).- La Palmira no es solo una hacienda de casi 2.000 hectáreas en el sur de Córdoba, sino el lugar donde un centenar de familias campesinas colombianas descubrió que recibir un título de propiedad no siempre significa poder quedarse, una historia que mezcla despojo paramilitar, esperanza y resistencia y que vuelve a escribirse con el intento de regresar a la tierra que les fue entregada.

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La Paz.- Tras dos meses de retraso por los conflictos que hubo en Bolivia, la ciudad de La Paz realiza su ‘Larga noche de los museos’, en la que decenas de repositorios y espacios culturales abren sus puertas al público con actividades lúdicas, gastronómicas y al aire libre.

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Rabat.- La medina de Fez cumple 45 años como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo, atraviesa una amplia transformación gracias a un amplio programa de rehabilitación que busca preservar su patrimonio, mantener vivos sus oficios tradicionales y mejorar la vida de sus habitantes.

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París.- Continúan las temperaturas extremas en Francia.

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Londres/ Mánchester (R.Unido).- Aficionados británicos se concentran para ver el partido de Inglaterra contra Noruega del Mundial.

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Miami Gardens (Florida, EEUU) . La tropa vikinga encabezada por Erling Haaland busca este sábado seguir haciendo historia en el Mundial 2026 cuando Noruega e Inglaterra se enfrenten en el estadio Hard Rock de Miami Gardens por un puesto en las semifinales, aguas completamente inhóspitas para el equipo escandinavo. Por Hugo Barcia.

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Kansas City (Misuri, EE.UU.). – FÚTBOL MUNDIAL 2026. Argentina juega contra Suiza este sábado en el stadio Arrowhead de Kansas City (Misuri, EEUU), por el pase a las semifinales del Mundial, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Leo Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo.

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DOMINDO 12

Pekín.- La costa sureste de China hace frente este domingo al paso del tifón Bavi, un fenómeno que mantiene la región en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias intensas después de que desastres naturales dejaran al menos 39 muertos en el gigante asiático, y que llega tras golpear la víspera las islas más meridionales de Japón y Taiwán.

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Bangkok – Los ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático se reúnen en Bangkok para conversar con el canciller birmano del gobierno vinculado a los militares sobre la situación en el país, sumido en la anarquía desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

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Pueblo Nuevo (Colombia) – A menos de un mes del fin del gobierno de Gustavo Petro, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, explica en una entrevista con EFE el alcance, las deudas y el legado de la reforma agraria, una de las principales apuestas de la Administración saliente en Colombia.

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Ciudad de Guatemala.- Los periodistas guatemaltecos Marvin Del Cid y Sonny Figueroa presentan esta noche su libro «Consuelo Porras: La Fiscal de la impunidad» en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), una investigación sobre la consolidación del poder del fiscal general en el Ministerio Público y su impacto en el sistema de justicia.

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Leópolis (Ucrania).- Voluntarios de España y de otros países se unen a la población local en Leópolis para preparar comidas deshidratadas destinadas a miles de soldados ucranianos que se encuentran en la primera línea del frente.

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Ciudad de México.- La editorial italiana Panini organiza en Ciudad de México y Guadalajara un evento con el que busca romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas de deportes en cuatro horas, en el marco del Mundial de fútbol 2026.

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LUNES 13

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a los responsables de la Coalición de Voluntarios, los países comprometidos a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad para el caso de que alcanzara un alto el fuego o un acuerdo de paz con Rusia.

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París.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la reunión.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.(

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Bruselas – La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta el informe elaborado por un grupo de expertos sobre nuevas medidas que puede aprobar la UE para proteger a los menores en las redes sociales.

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Niza (Francia).- El emblemático museo Villa Masséna acoge una ceremonia interreligiosa en memoria de las víctimas del atentado del 14 de julio de 2016 en Niza (sur), en el que un camión arrolló a la multitud reunida en el Paseo de los Ingleses durante la Fiesta Nacional de Francia, causando 86 muertos y más de 450 heridos, uno de los peores de la historia reciente de Francia.

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Londres.- Pase de prensa para presentar la exposición de la cubanoamericana Ana Mendieta, artista multidisciplinar que ha cultivado la pintura, la escultura y el cine, siempre en íntima conexión con elementos de la naturaleza. Tate Modern. Blavatnik Building, level 2.

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Bruselas.- Consejo de Ministros de Agricultura de la UE en el que se debatirá el plan de la Comisión Europea sobre ganadería y proteínas, el papel de la mujer en la agricultura y recientes desarrollos comerciales que afectan al sector agrícola, así como la promoción exterior de los productos europeos con denominación de origen.

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Bruselas.- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hace declaraciones a su llegada al consejo de Agricultura.

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Bruselas.- Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que estará centrado en las medidas de presión contra Rusia por su invasión a Ucrania y en el apoyo a Kiev.

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Ciudad de México.- Asociaciones civiles presentan la primera guía clínica desarrollada específicamente para responder a las necesidades y contextos de atención de las personas trans en Latinoamérica, el Caribe y las Antillas, en el marco del Día Internacional de la Salud Trans.

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lgs/EFETV

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