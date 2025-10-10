Sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

Madrid, 10 oct (EFE).-

SÁBADO 11

Jerusalén.- Seguimiento del alto el fuego en Gaza.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Más de 9,3 millones de portugueses están llamados a acudir mañana, domingo a las urnas en las elecciones municipales, con la crisis de vivienda de trasfondo y la incógnita sobre si el partido de ultraderecha Chega logrará repetir el éxito de las legislativas de mayo, en las que se convirtió en la segunda fuerza en el Parlamento.

(foto)(vídeo)

Londres.- Estreno en Reino Unido, y alfombra roja de ‘After the Hunt’, protagonizada por la actriz Julia Roberts y Andrew Garfield entre otros, en el Festival de Cine de Londres.

(foto)(vídeo)

La Habana.- Las sanciones estadounidenses contra Cuba lastran su economía y frenan su potencial, pero no son la causa fundamental de la grave crisis que sufre la isla, diagnosticaron para EFE ocho de los más reconocidos economistas independientes del país.

(foto)(vídeo)

Naranjal (Colombia).- Aferrados a la convicción de que «es posible cambiar y que hay un futuro mejor», más de cien familias del caserío El Naranjal, en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, han decidido sembrar frutas y café en vez de coca, con la diferencia de que lo que producen ya tiene comprador garantizado.

(foto)(vídeo)

DOMINGO 12

Jerusalén.- Seguimiento del alto el fuego en Gaza.

(foto)(vídeo)

Teherán.- Irán atraviesa una de las fases más críticas de su historia demográfica con una tasa de matrimonios y natalidad en mínimos históricos con más de 17 millones de iraníes menores de 45 años que nunca se han casado, principalmente por dificultades económicas.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Más de 9,3 millones de portugueses están llamados este domingo a las urnas para renovar 308 alcaldías y 3,221 asambleas de freguesía (parroquia civil), cinco meses después de las elecciones legislativas, que ganó la alianza de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro y donde hubo un avance del ultraderechista Chega.

(foto)(vídeo)

Yaundé (Camerún).- Camerún celebra unas elecciones presidenciales en las que Paul Biya, de 92 años y el jefe de Estado más longevo del mundo, busca un octavo mandato.

(foto)(vídeo)

Libreville (Gabón).- Segunda vuelta de las primeras elecciones legislativas que se celebran en Gabón desde el golpe de Estado de 2023.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Nueva York celebra el Desfile de la Hispanidad, en el que una veintena de países festejarán la cultura española y latinoamericana con una jornada llena de música y colorido

(foto)(vídeo)

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia realiza el único debate presidencial entre los opositores Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Tuto Quiroga previo a la inédita segunda vuelta electoral del país el 19 de octubre.

(foto)(vídeo)

La Paz.- El expresidente de Bolivia Evo Morales realiza una reunión en su bastión político y sindical en el Trópico de Cochabamba para conmemorar el Día de la Descolonización y en donde propondrá reclutar voluntarios bolivianos para que se unan a las milicias de Venezuela.

Santiago de Chile.- Chile construyó una «democracia blandengue» y el negacionismo de la dictadura que existe en cierta parte de la sociedad «tiene raíces ahí», aseguró a EFE la escritora chilena Nona Fernández con motivo de la publicación de su última novela, «Marciano», un retrato sobre el exguerrillero Mauricio Hernández Norambuena.

(foto)(vídeo)

Miami – EEUU ESPAÑA – Miami – La firma española Nude Project, creada en 2018 por Bruno Casanovas y Alex Benlloc y conocida por vestir a figuras como Heidi Klum, Bad Bunny y Ronaldinho, inaugurará en Miami su primera tienda temporal en Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

La Habana.- Cuba es uno de los principales exportadores de astros del béisbol a nivel mundial y una de las canteras naturales para los equipos de las Grandes Ligas de EE.UU. Pero las difíciles relaciones políticas entre ambos países hacen que los logros de figuras como Aroldis Chapman o Andy Pages apenas aparezcan en los medios deportivos de la isla, para perjuicio de los aficionados cubanos.

(vídeo)

LUNES 13

Jerusalén.- Seguimiento del alto el fuego en Gaza.

(foto)(vídeo)

Pekín – La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de septiembre del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que creció un 3,5 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

(foto)(vídeo)

Pekín.-El presidente chino, Xi Jinping, abre en Pekín la Reunión Mundial de Líderes sobre la Mujer, una iniciativa conjunta con Naciones Unidas en la que se espera seguir avanzando hacia la igualdad de género global cuando se cumplen tres décadas de la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer.

(foto)(vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe en el Palacio del Elíseo al rey de España, Felipe VI.

(foto)(vídeo)

Versalles.- El rey de España, Felipe VI, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reúnen en el Palacio de Versalles con motivo de la exposición dedicada a la figura de Luis ‘El gran delfín’, hijo del monarca francés Luis XIV, quien fue hijo de reyes y padre de rey (Felipe V de España), pero jamás reinó.

(foto)(vídeo)

Versalles (Francia).- El Palacio de Versalles rescata en una exposición la figura de Luis ‘El gran delfín’, hijo del monarca francés Luis XIV, quien fue hijo de reyes y padre de rey (Felipe V de España), pero jamás reinó.

(foto)(vídeo)

París.- Una exposición repasa la historia del emblemático Palacio Garnier, sede principal de la ópera de París, con motivo de su 150 aniversario.

(foto)(vídeo)

Versalles.- El Palacio de Versalles rescata en una exposición la figura de Luis ‘El gran delfín’, hijo del monarca francés Luis XIV, quien fue hijo de reyes y padre de rey (Felipe V de España), pero jamás reinó.

(foto)(vídeo)

Estocolmo.- La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Economía de este año

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La aparición con vida de un estudiante universitario y de varios jóvenes rescatados en los últimos días en la central de autobuses, reafirma las sospechas de que Jalisco es un punto neurálgico para el reclutamiento forzado de jóvenes de otros estados del país que son atraídos con ofertas de trabajo con alta paga.

(foto)(vídeo)

Arequipa (Perú).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, participan en la rueda de prensa por el inicio del décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebra en Arequipa, la ciudad natal de Mario Vargas Llosa.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inaugurará la 140 edición del Consejo Internacional del Café (CIC).

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Gala HOLA 2025, en la que se premia a los actores y gente del cine de origen hispano que hayan destacado en el año anterior.

(foto)(vídeo)

