Sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de diciembre de 2025 (21.30 GMT)

SÁBADO 13

París.- Zoé Saldaña, actriz estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña que en Avatar 3 encarna a Neytiri, asegura a EFE reconocerse con este personaje por compartir «la pasión por las raíces».

(Vídeo)

Créteil (Francia).- La región de la Isla de Francia, donde se encuentra París, inaugura su primer teleférico como nuevo modo de transporte para pasajeros.

(Foto) (Vídeo)

Túnez.- España es la primera fuente del turismo en Capadocia, una de las regiones más populares de Turquía gracias a su atractivo paisaje y su patrimonio arqueológico, por delante de China y Corea, según datos comunicados a EFE por el Ministerio de Cultura y Turismo turco.

(Foto) (Vídeo)

Taichung (Taiwán).- Construido sobre los restos de una antigua base militar, el Taichung Green Museumbrary (centro de Taiwán) abre sus puertas al público con una exposición que reúne a artistas de más de veinte países.

(Foto) (Vídeo)

DOMINGO 14

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, clausura la convención anual, ‘Atreju’, organizada por su partido, el ultraderechista Hermanos de Italia (FdI).

(Foto) (Vídeo)

Santiago.- Chile elige al sucesor del progresista Gabriel Boric en una segunda vuelta presidencial que enfrenta a la izquierdista Jeannette Jara y al ultraderechista José Antonio Kast.

(Foto) (Vídeo)

París.- La Fundación Azzedine Alaïa abrirá este lunes las puertas de la segunda de las dos exposiciones organizadas en París en la recta final de este año para ilustrar la relación entre el creador de origen tunecino y la casa Dior, una iniciativa que permite ver piezas del maestro del New Look jamás expuestas.

(Foto) (Vídeo)

Pekín.- Con Zootrópolis 2 arrasando en la taquilla china y rompiendo récords de recaudación, algunas salas del país asiático se han convertido estos días en un pequeño Zootrópolis real: pases donde los espectadores entran con sus perros a ver la película, un fenómeno que ha desatado entusiasmo en redes y polémicas sobre bienestar animal.

(Foto) (Vídeo)

Madrid.- Tras recibir dos nominaciones a los Globos de Oro y a punto de saber si ‘Sirat’ será elegida para los Óscar, Óliver Laxe charla con EFE sobre proyectos como la instalación ‘Hu. Bailad como si nadie os viera’, concebida por el director de cine gallego para el Museo Reina Sofía.

(Audio) (Vídeo)

Sao Paulo.- Movimientos sociales protestan en São Paulo contra un proyecto de ley que avanza en el Congreso que, de aprobarse, reduciría la pena del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.

(Foto) (Vídeo)

LUNES 15

Praga.- Nombramiento del nuevo Gobierno de coalición de populistas y eurocríticos de la República Checa, que este día asume funciones y releva al Ejecutivo de centro derecha del conservador Petr Fiala.

(Foto) (Vídeo)

Vaticano.- El Vaticano inaugura los tradicionales pesebre e iluminación del árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro.

(Foto) (Vídeo)

París.- Las grandes obras de arte gráfico del Centro Pompidou, cerrado por reformas al menos hasta 2030, reclaman su protagonismo en París, en una nueva exposición en el Grand Palais.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- Representantes de la industria del automóvil ofrecen una conferencia de prensa previa a que la Comisión Europea informe sobre su política sobre los coches de combustión (Foto) (Vídeo)

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(Vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(Vídeo)

Cancún (México).- A dos años de la inauguración del Tren Maya, el megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) continúa envuelto en una compleja red de pleitos legales y sin lograr el impacto turístico que argumentó su construcción.

(Foto) (Vídeo)

San Juan.- El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, es recordado con una misa tras su fallecimiento a sus 99 años el pasado 6 de diciembre. Catedral de San Juan.

(Foto) (Vídeo)

