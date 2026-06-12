Sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 12 jun (EFE).-

SÁBADO 13

Bogotá – El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, celebra su último mitin en Bogotá un día antes del cierre de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio en Colombia en las que compite con el derechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

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Katmandú.- Tailandia inicia los ritos fúnebres por el fallecimiento de la princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia, y abre un salón en el Gran Palacio de Bangkok para que los tailandeses muestren sus respetos ante una fotografía de la difunta.

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Tegucigalpa.- La obra del misionero jesuita estadounidense Jaime O’Leary, quien le cambió la vida a muchos habitantes de la ciudad de El Progreso, en el norte de Honduras, es recogida en un libro, ‘A corazón abierto’, del escritor español Alejandro Fernández, quien relata a EFE que conoció de cerca a aquel religioso que llegó al país centroamericano en 1959.

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Bangkok.- Solo tres lugares de Asia han legalizado el matrimonio igualitario, mientras millones de personas LGTBI de la región sufren múltiples formas de discriminación y violencia, en ocasiones por motivos religiosos y políticos, en el continente más extenso y poblado del planeta.

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Seúl.- Se celebra la 27 edición del desfile del Orgullo LGTBI de Seúl en consonancia con eventos similares realizados a nivel global en el marco del Mes del Orgullo.

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Viena.- Viena celebra el día del Orgullo Gay con su 30 marcha por los derechos del colectivo LGBTIQ+.

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Bruselas.- Concluye el Festival del Nuevo Bauhaus Europeo, que aspira a ser un escaparate de la sostenibilidad y la economía circular en la UE con más de un centenar de exposiciones, talleres y laboratorios de ideas organizados en Bruselas y otras ciudades de la UE.

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Siracusa (Italia).- El director Àlex Ollé, uno de los seis de La Fura dels Baus, debuta en el milenario teatro griego de Siracusa con ‘Los Persas’, la tragedia de Esquilo que narra la derrota de dicha civilización revivida ahora en plena guerra de Irán, su país descendiente en el mundo actual.

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Pekín.- El Instituto Cervantes de Pekín celebra una nueva edición del Día E, la fiesta del español, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del centro, con una jornada de puertas abiertas que incluirá actividades culturales, gastronómicas y educativas con la participación de embajadas de países hispanohablantes.

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La Habana.- La nueva obra del grupo de danza moderna hispano-cubana MiCompañía, que se estrena este sábado en La Habana, pone a bailar los conceptos de poder y responsabilidad, el abuso y las respuestas que a nivel individual y colectivo se pueden dar.

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París.- París acoge este fin de semana un torneo de sumo 30 años después de la última vez y tras 20 años sin que los luchadores japoneses celebren una competición fuera del país nipón.

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Rabat.- Los «Leones del Atlas» se estrenan en el Mundial 2026 frente a Brasil, en un partido que ha levantado una enorme expectación entre los aficionados marroquíes, pese a que el encuentro se celebrá al filo de la medianoche en el país magrebí.

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Ciudad de México.- Acostumbrado desde hace años a recibir visitantes extranjeros entre sus puestos de comida, antigüedades y ropa, el mercado de La Lagunilla en Ciudad de México se prepara para una nueva ola de turistas durante el Mundial 2026, mientras comerciantes afinan detalles como menús en inglés para aprovechar la llegada de aficionados de todo el mundo.

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Sao Paulo.- Los aficionados brasileños ven por televisión el partido Brasil-Marruecos, debut de la Canarinha en el Mundial de 2026.

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DOMINGO 14

Évian (Francia).- Con poco menos de 10.000 habitantes y conocida por sus termas y su agua mineral, Evian vuelve a ocupar el centro de la atención internacional debido a una cumbre de líderes del G7 en el Hôtel Royal, el legendario palacio frente al Lago Lemán que ya fue sede de otra histórica cita del G8 hace 23 años.

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Ginebra.- La coalición de asociaciones y grupos contra el G7 han convocado en Ginebra a una gran protesta contra esta cumbre de líderes que tendrá lugar en una localidad cercana de Francia, una manifestación que estará rodeada por fuertes medidas de seguridad por el gran temor a desbordes violentos.

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Bogotá – Los candidatos presidenciales colombianos Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico, cierran sus campañas para la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio.

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Ciudad de México.- Madres de desaparecidos marchan en Ciudad de México para exigir acciones de búsqueda y localizar a sus familiares en medio de la crisis que vive el país con más de 133.000 personas sin localizar aprovechando el foco que tiene México por el Mundial de fútbol 2026.

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París.- El filósofo y escritor francés Éric Sadin, experto en el impacto social de la tecnología, opina que el desarrollo e implantación de la Inteligencia Artificial (IA) redefinirá totalmente «la condición de lo político», hasta dar lugar a una «demagogia algorítmica» donde las ideas se reduzcan a textos computarizados, según dijo en una entrevista con EFE.

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Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, celebra su 80 cumpleaños con una velada de combates de lucha de la UFC que se disputarán frente a la Casa Blanca.

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LUNES 15

Évian (Francia).- Los líderes del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) se dan cita desde este lunes en la localidad francesa de Évian, cerca de la frontera con Suiza, con una agenda centrada en los conflictos de Oriente Medio y Ucrania, así como en los desequilibrios económicos globales, y a la que sumarán como invitados Brasil, India, Corea del Sur, Egipto y Kenia, así como los mandatarios ucraniano, emiratí y catarí.

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Bratislava.- El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Eslovaquia para impulsar las relaciones bilaterales hasta un nivel estratégico.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Londres.- Los médicos residentes en Inglaterra secundan una huelga en demanda de mejoras salariales.

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Santo Domingo.- Un tribunal de la República Dominicana decide si envía a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de 100 heridos.

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Ciudad de Panamá.- Las centenarias esclusas de Gatún del Canal de Panamá son sometidas a obras de reacondicionamiento y mantenimiento preventivo en su cámara seca, una estructura de más de 33 metros de ancho y 320 metros de largo que pueden albergar unos 101.000 metros cúbicos de agua.

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lgs/EFETV

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