Sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembe de 2025 (19.30 GMT)

SÁBADO 13

Jerusalén.- El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, viaja a Jerusalén en un nuevo gesto de respaldo de Washington a Israel.

Moscú.- Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se han estancado sólo cuatro meses después de empezar, lo que allana el camino para que el presidente ruso, Vladímir Putin, siga combatiendo hasta 2026.

Katmandú.- Seguimiento de la situación en Nepal tras días de protestas y de incertidumbre política.

Acandí (Colombia).- En el auge de la migración hacia el norte por la peligrosa selva del Darién, entre 2022 y 2023, Luis Fernando Carrascal llegó a ganar hasta 260 dólares al día cargando las mochilas de los migrantes, un sustento que hoy se ha desvanecido con la caída del flujo tras la ofensiva de Estados Unidos.

Berlín.- Miles de personas están convocadas a una manifestación contra el “genocidio” en Gaza.

Londres.- Manifestación antirracista en Londres en respuesta a las protestas contra ciudadanos extranjeros en las afueras de los albergues donde se alojan.

Ciudad del Vaticano.- La colombiana Karol G, el estadounidense John Legend y el tenor italiano Andrea Bocelli participan, entre otros artistas, en un macroconcierto en la plaza de San Pedro del Vaticano, como cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

DOMINGO 14

Londres.- El llamado ‘efecto Trump’, con sus controvertidas medidas políticas, como la inmigración, ha impulsado a un número récord de estadounidenses, más de 6.000 en el último año, a buscar la ciudadanía británica para huir de la deriva autoritaria que se respira en Estados Unidos.

Ciudad de Guatemala.- Miles de personas viven en Guatemala con pisos de tierra en sus viviendas debido a la pobreza, una situación que genera enfermedades de diversa índole y que el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León intenta erradicar, aunque el éxito parece aún lejano con solamente tres municipios de 330 libres de un problema grave para el desarrollo de la población.

Ankara.- Manifestación del principal partido opositor turco, el CHP, contra la detención de sus alcaldes y varios miembros de la agrupación.

Burdeos (Francia).- Reunión del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional.

Ciudad de México.- Miles de mexicanos se preparan para presenciar el primer Grito de Independencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien este 15 de septiembre se convierte en la primera mujer en realizar este acto, que se espera multitudinario en el Zócalo capitalino.

Ginebra.- La Sala de los Derechos Humanos en la sede europea de Naciones Unidas, famosa por su cúpula del artista balear Miquel Barceló, cierra sus puertas durante al menos dos años debido a las obras en el edificio donde se encuentra, que obligarán a tomar ciertas medidas para que la obra no sufra daños.(foto)(vídeo)

Los Ángeles.- La 77 edición de los premios Emmy dan conocer a los ganadores de los premios más prestigiosos de la televisión con el español Javier Bardem optando al galardón a mejor actor de reparto en la miniserie ‘Monsters’; y el actor de moda, el chileno Pedro Pascal, en la terna a mejor actor de drama por ‘The Last Of Us’

Pekín.- La China Fashion Week celebra una nueva jornada de desfiles.

LUNES 15

Ginebra.- La relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, la relatora sobre la libertad de expresión, Irene Khan, y el relator sobre la promoción de la democracía, George Katrougalos, ofrecen una rueda de prensa sobre la situación en Gaza.

San Salvador.- Miembros de algunas organizaciones de sociedad civil se movilizan este lunes por las principales calles de San Salvador para protestar contra medidas del Gobierno del presidente Nayib Bukele y para solicitar la liberación de defensores de derechos humanos.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra en el Zócalo de la Ciudad de México su primer Grito de Independencia en medio de la aprobación de más del 70 % de la población y con la promesa de hacer una ceremonia austera.

Tegucigalpa.- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabezará los actos conmemorativos a los 204 años de la independencia del país centroamericano de la Corona española.

Miami (EE.UU.).- El alcalde de Miami, Francis Suárez, promueve con empresarios internacionales, incluyendo latinos, el Programa de Inmigrantes Inversionistas EB-5, que da permisos de residencia a quienes inviertan cerca de 1 millón de dólares, con lo que busca atraer negocios extranjeros pese a la restrictiva política migratoria federal.

Waterloo (Bélgica).- Rueda de prensa de la portavoz del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, en Waterloo.

Figueira da Foz (Portugal). Más de 200.000 hectáreas de Portugal continental, el 2,25 % de su superficie, pertenecen a las dos grandes celulosas del país ,Altri y The Navigator Company, que se encargan de la gestión forestal y el combate a los incendios en esta área donde predomina el eucalipto, a través de una empresa conjunta.

Nueva York (EE.UU.).- La comunidad mexicana de Nueva York celebra el Día de la Independencia con un evento cultural -conocido popularmente como «El Grito»- que incluye música y gastronomía desde Sunset Park, en Brooklyn.

Nueva York (EE.UU.).- Protesta del grupo animalista PETA contra el uso de cuero en la industria textil, en el marco de la Fashion Week que se celebra en Nueva York.

Londres.- La Tate Modern de Londres presenta la exposición ‘Teatro Picasso’, que estará disponible hasta el 12 de abril de 2026 y explorará más de 50 obras del pintor malagueño Pablo Picasso con un enfoque teatral.

