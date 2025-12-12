Sábado 13 de diciembre

Leópolis – Los avances ucranianos en Kúpiansk, que Rusia afirmaba haber capturado en octubre, representan el primer éxito de Ucrania en la defensa de una ciudad importante en los últimos tres años, en un momento en el que el presidente Volodímir Zelenski confía en la resistencia del Ejército para debilitar la posición negociadora rusa y evitar concesiones territoriales. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Gaza sufre la tormenta Byron, después de que el frío, las lluvias y los fuertes vientos de los últimos días hicieran colapsar decenas de edificios, inundaran miles de tiendas de campaña y se cobraran la vida de más de una decena de gazatíes, que ahora deben soportar entre el barro las ya pobres condiciones humanitarias del enclave.

CHILE ELECCIONES

Santiago de Chile – Chile celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones en Chile, para elegir al sucesor del progresista Gabriel Boric entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.

CHINA JAPÓN

Pekín – China rinde homenaje hoy a las víctimas de la masacre de Nanjing, en el aniversario de la toma de esa ciudad por parte de las tropas japonesas en 1937 y del inicio de uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de alta tensión entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

TAILANDIA CAMBOYA

Washington/Bangkok – Tras casi una semana de conflicto fronterizo, Tailandia y Camboya acordaron cesar los enfrentamientos, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener el viernes una llamada con los líderes de ambos países.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto iniciar este sábado el escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras unos comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre los dos candidatos conservadores.

– Se enviarán unas claves sobre que dos semanas después de las elecciones el país aún no conoce el virtual presidente.

CINE AVATAR

París – Zoé Saldaña, actriz estadounidense de ascendencia dominicana y puertorriqueña que en Avatar 3 encarna a Neytiri, asegura a EFE reconocerse con este personaje por compartir «la pasión por las raíces».

AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:30h.- Múnich.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en el congreso del partido hermano de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la bávara Unión Socialcristiana (CSU), que forma parte de la coalición de Gobierno junto con los socialdemócratas. (Foto)

17:00h.- Tiflis.- EUROVISIÓN JUNIOR.- Georgia acoge la XXIII edición de Eurovisión Junior. (Texto)

París.- FRANCIA IGLESIA.- Cincuenta jóvenes católicos, miembros de una capellanía clandestina y asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, son beatificados en la catedral de Notre Dame de París. (Texto)

América

San Salvador.- EL SALVADOR MATANZA.- La masacre de más de 1.000 campesinos en diciembre de 1981 en una remota zona rural de El Salvador, perpetrada el contexto de la guerra civil por el Ejército, cumple este sábado 44 años marcada por la decisión de un tribunal de elevar a juicio la causa penal contra los responsables, lo que da esperanzas de justicia, según dijeron a EFE abogados cercanos al proceso. (Texto)

La Habana.- CUBA ECONOMÍA.- Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) donde se deciden las medidas que a los días se llevan a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) para su ratificación (generalmente por unanimidad). (Texto)

Bogotá.- J BALVIN.- El reguetonero colombiano J Balvin presenta en el Estadio el Campín de Bogotá su show ‘Made in Bogotá’, que llega dos semanas después del ‘Made in Medellín’, concierto que duró cerca de 7 horas y en el que subió al escenario a 25 invitados como Daddy Yankee, el rapero 50 Cent o Maluma.

O.Medio y África

Bangui.- R.CENTROAFRICANA.- Empieza la campaña para las elecciones generales en la República Centroafricana del próximo 28 de diciembre.

Rabat.- MARRUECOS CULTURA.- Tercera edición del Foro Marroquí de las Industrias Culturales y Creativas. El evento termina el 14 de diciembre. Instituto Superior de Música y Artes Coreográficas.

15:00h.- Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Manifestación convocada por la Asociación Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, bajo el lema «Se debe romper la cadena», para protestar contra la «injusticia y la tiranía», y en defensa de la libertad de actividad civil y política. De Sindicato de Periodistas Tunecinos a Plaza de la Independencia (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- UNESCO PATRIMONIO.- Concluye en Nueva Delhi la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Taichung.- TAIWÁN ARTE.- Construido sobre los restos de una antigua base militar, el Taichung Green Museumbrary (centro de Taiwán) abre sus puertas al público con una exposición que reúne a artistas de más de veinte países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA MESSI.- El jugador argentino Lionel Messi visita la india en una gira de tres días que incluirá partidos de exhibición y encuentros con aficionados en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, así como una reunión prevista con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Pekín -CHINA JAPÓN.- China rinde homenaje hoy a las víctimas de la masacre de Nanjing, en el aniversario de la toma de esa ciudad por parte de las tropas japonesas en 1937 y del inicio de uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de alta tensión entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

Kinokawa.- JAPÓN CURIOSIDADES.- La compañía Wakayama Electric Railway celebra un funeral para la recientemente fallecida gata Nitama, un querido animal que ejerció como jefa de una estación de trenes en Japón sucediendo a la igualmente popular «Tama», la primera felina en ejercer en el cargo y cuya popularidad salvó a la operadora de la quiebra.

Changchun.- CHINA ESPAÑA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible español, Óscar Puente, realiza una visita en la ciudad nororiental china de Changchun a las instalaciones del fabricante de material rodante CRRC Changchun Railway Vehicles, en el marco de su visita al gigante asiático.

