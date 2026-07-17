Sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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12 minutos

Madrid, 17 jul (EFE).-

SÁBADO 18

Teherán/Washington.- Los enfrentamientos diarios que mantienen entre Estados Unidos e Irán desde hace una semana ganan en intensidad, con denuncias de Teherán de ataques a infraestructuras civiles, mientras por ahora no se abre una vía diplomática que devuelva a ambas partes al diálogo.

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Deir al Balah (Gaza).- En un campo de desplazados rodeado de basura y donde las únicas aguas accesibles son residuales, madres y médicos de niños con varicela relatan las penurias de convivir con la infección sin tratamiento antiviral en la Franja de Gaza, donde Naciones Unidas registró un total de 9.300 casos solo en las dos últimas semanas de junIo.

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Caracas.- Cuando Betzi Gutiérrez se calza sus botas y viste con su chaleco amarillo y casco blanco de ingeniera para revisar las bases de los edificios afectados por el doble terremoto ocurrido en la zona norte de Venezuela no solo carga con las herramientas de su profesión; también lleva el peso de haber visto su propio techo desplomado el pasado 24 de junio.

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La Habana.-La llegada del verano en Cuba se convierte en una prueba de resistencia para las familias que, en medio de la grave crisis energética, escasez de alimentos, transporte y limitadas opciones para el disfrute, buscan en las playas un pequeño alivio al intenso calor y a la tensión de los agobiantes apagones que han pasado factura a la vida económica y social del país.

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La Habana.- El buque Astral, de la organización humanitaria Open Arms, arriba este sábado al puerto de La Habana, como parte de la iniciativa “Rumbo a Cuba”, con equipos fotovoltaicos e insumos médicos destinados a un hospital pediátrico, para apoyar a la isla frente al bloqueo petrolero de Estados Unidos.

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Nueva York.- Se reanudan las protestas contra el ICE en Nueva York.

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San Juan.- La Marcha por la Independencia de Puerto Rico espera reunir a cientos de personas en las calles de San Juan para reclamar la autodeterminación y la soberanía del archipiélago que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos desde 1952, en el año en el que se cumple el 250 aniversario de la fundación del país norteamericano.

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Bogotá.- La directora saliente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, asegura en una entrevista con EFE que el principal cambio reflejado por las cifras oficiales durante el Gobierno de Gustavo Petro fue la reducción de la pobreza, aunque advierte que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo y que el próximo Gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en cerrar las brechas sociales que aún persisten.

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Ciudad de México.- La detección del primer caso de gusano barrenador en Chihuahua encendió las alertas entre ganaderos y productores de la fronteriza Ciudad Juárez, quienes temen que la plaga afecte el comercio pecuario y genere nuevas restricciones a las exportaciones de ganado, una actividad clave para la economía de la frontera norte de México.

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Tarapoto (Perú).- Pese a que la deforestación y la aparición de actividades ilegales en la Amazonía de Perú son amenazas constantes, el compromiso y silenciosa labor de los guardaparques ha logrado casos de éxito como el Parque Nacional Cordillera Azul, que permanece intacto gracias a la articulación con comunidades que rodean esta inmensa extensión de bosque tropical. Por Paula Bayarte.

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Tegucigalpa.- La importación de granos básicos como maíz, fríjoles y arroz, que desde hace varios años hace Honduras, «no es la mejor medida» para asegurar la alimentación de la población, según el antropólogo e investigador Mario Ardon.

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Austin (EE.UU.).- La alfombra roja vuelve a extenderse para el director de «Boyhood», Richard Linklater, y sus protagonistas, Ethan Hawke, Patricia Arquette y Ellar Coltrane, con un proyección especial para conmemorar los doce años que supusieron el rodaje de emblemático drama, doce años después de su estreno.

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Manaos (Brasil).- Los dos lujosos teatros de ópera erguidos en medio de la Amazonía brasileña con estilos arquitectónicos y hasta materiales europeos aspiran a ser elegidos como nuevo Patrimonio Cultural de la Humanidad en la reunión que la Unesco celebrará entre el 20 y el 29 de julio en Busan (Corea del Sur).

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Asunción.- Con un espectáculo de fuegos artificiales en el puerto de Asunción, EE.UU.celebrará los 250 años de su Independencia. Puerto de Asunción

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Miami Gardens (EE.UU.).- Francia e Inglaterra disputarán este sábado el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens (Florida, EE.UU.).

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Buenos Aires.- La final del Mundial entre Argentina y España despierta sentimientos encontrados entre miles de descendientes de españoles residentes en el país suramericano, que viven el partido divididos entre la tierra de sus ancestros y la selección con la que crecieron.

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Chonburi (Tailandia).-Se espera que el hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, prediga si España o Argentina serán los nuevos campeones en el Mundial 2026.

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DOMINGO 19

La Guaira (Venezuela).- Los campamentos de damnificados en La Guaira viven la final del Mundial 2026 de España contra Argentina, mientras celebran el Día del Niño, como un necesario espacio de alivio tras los devastadores terremotos ocurridos hace casi un mes.

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San José.- Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), celebran el 47 aniversario de la revolución que derrocó con las fuerzas de las armas al dictador Anatasio Somoza Debayle.

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Kiev.- Cobertura del impacto de los últimos ataques rusos contra Kiev.

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Séul.- El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO celebra una ceremonia de apertura para su 48.ª reunión en Busan, Corea del Sur, que examinará hasta el 29 de julio una treintena de candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial entre las que se incluyen la española Ribeira Sacra y el palestino Sebastia.

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Nueva Jersey (EE.UU.).- España y Argentina se enfrentarán este domingo en la final del Mundial de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva Jersey (EE.UU.).

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El Cairo.- Las calles de Egipto viven la final del Mundial 2026 de España contra Argentina como una revancha, ya que la eliminación de los Faraones en octavos por la Albiceleste sigue escociendo y continúa siendo un tema de conversación en cafeterías, mercados y plazas, convirtiéndose la Roja en el equipo de todo un país.

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Jerusalén.- La comunidad de argentinos en Israel, una de las más mayores en el exterior, sigue desde ciudades como Jerusalén y Tel Aviv la final del Mundial entre Argentina y España.

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Ramala (Cisjordania).- Miles de palestinos se reúnen en Ramala, capital de Cisjordania, para ver en una pantalla gigante la final del Mundial entre España y Argentina, con un apoyo claro a la selección española por la solidaridad de su país a la causa palestina.

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Berlín.- Aficionados al fútbol en la capital de Alemania, un país en el que el balompié es el «deporte rey», viven el domingo apasionadamente a distancia el último partido del Mundial-2026 en el estadio de Nueva York Nueva Jersey, una final inédita en la competición en la que se medirán las selecciones nacionales de España y Argentina.

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Varias ciudades (Asia).- Aficionados del fútbol siguen de cerca la final del Mundial 2026 desde varios países asiáticos como China, India, Indonesia, Tailandia o Bangladés.

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Beirut.- Aficionados del fútbol se dan cita en Beirut para ver la final del Mundial de Fútbol 2026.

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Sao Paulo (Brasil).- Un grupo de brasileños se ha reunido durante todo el Mundial 2026 para apoyar a la Argentina de Lionel Messi, el máximo rival de la Canarinha, en un tradicional barrio de la ciudad de São Paulo, donde vivirán la final de este domingo contra España.

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Sao Paulo (Brasil).- Aficionados españoles residentes en Brasil se reúnen en la Casa de España de São Paulo para asistir a la final del Mundial 2026 entre la Roja y la Argentina de Lionel Messi.

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LUNES 20

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, que anunció su dimisión el pasado junio tras perder el apoyo de su grupo parlamentario, presenta formalmente la renuncia al Jefe de Estado, el rey Carlos III, antes de ser sustituido por el nuevo líder laborista Andy Burnham.

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Argel.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lleva a cabo este lunes una visita oficial a Argelia durante la que se reunirá con el presidente del país, Abdelmayid Tebboune, y que certificará la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición de España ante el Sáhara Occidental.

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Bogotá – El presidente colombiano, Gustavo Petro, que entregará el cargo el 7 de agosto, inaugura el nuevo Congreso, elegido el 8 de marzo, con su último discurso como mandatario ante el Legislativo en el que además se espera que presente la propuesta de convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 1991.

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Varias ciudades (Colombia).- Movilizaciones en el sur y occidente de Bogotá convocadas por el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, previo a su último discurso ante el Congreso antes de entregar el cargo a su sucesor, Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto. Capitolio Nacional

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Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabeza por última vez el desfile militar del Día de la Independencia, 18 días antes de entregar el cargo a su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto. Avenida Villavicencio

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Berlín.- El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, participa en los actos a la memoria de los alemanes que resistieron frente al régimen totalitario del Tercer ‘Reich’, en la fecha en la que se conmemora el atentado fallido contra el Adolf Hitler, el 20 de julio de 1944.

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Nueva York (EEUU).- Ismael «El Mayo» Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan tras declararse culpable de narcotráfico y aceptar la cadena perpetua. En junio, pidió no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante su condena.

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Rabat.- Las terrazas que rodean las curtidurías de Fez se llenan a diario de curiosos para presenciar una estampa icónica de Marruecos: cubas de piedra donde se curte la piel como en la Edad Media. Abajo, los artesanos manejan cal y químicos. Lo que para unos es una postal turística, para otros es un trabajo extenuante, insalubre y con salarios de miseria.

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Saint-Cezaire-sur-Siagne (Francia).- El Centro de rescate de fauna salvaje Faune Sauvage atiende a los animales silvestres afectados por la ola de calor,

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Ciudad de México.- El elenco de ‘Spider-Man: A Brand New Day’ visita la Ciudad de México como parte de la gira internacional de la saga estelarizada por Tom Holland y Zendaya.

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Quito.- El Villarreal español presenta su campamento de fútbol juvenil en Ecuador, que tendrá lugar en Quito desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto. Auditorio del Colegio Intisana. Av. Mariscal Sucre y José Raygada N46-33 y, 170528 Quito

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rci/EFETV

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