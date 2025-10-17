Sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

8 minutos

Madrid, 17 oct (EFE).-

SÁBADO 18

Bruselas.- Entrevista a la cantaora Rocío Márquez que actúa este viernes en Bruselas dentro del programa de Europalia.

(Foto)(Vídeo)

París.- ‘Heidi’, ‘Marco’, ‘La tumba de las luciérnagas’ o ‘El cuento de la princesa Kaguya’ son solo algunas de las obras icónicas que pueblan la carrera de Isao Takahata, maestro de la animación japonesa y cofundador del Studio Ghibli, a quien este otoño rinde homenaje la Casa de la Cultura de Japón en París.

(Foto)(Vídeo)

Ámsterdam.- El Partido de los Socialistas Europeos celebra un congreso en Amsterdam en el que participa el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

(Foto)(Vídeo)

Teherán.- La inauguración de una estación de metro en Teherán bautizada “Sagrada virgen María” y adornada con iconografía cristiana supone un simbólico gesto hacia las minorías religiosas de la República Islámica, acusada de perseguir a otros credos religiosos por organizaciones de derechos humanos.

(Foto) (Vídeo)

Argel.- El inglés ha ganado terreno al francés como lengua extranjera en la educación y los documentos oficiales en Argelia -colonia de Francia hasta 1962-, una reorientación lingüística impulsada, fundamentalmente, por las decisiones políticas del Estado norteafricano estos últimos años, en un contexto de crisis diplomática con París.

(Foto) (Vídeo)

Washington/Nueva York/Miami.- El movimiento ‘No Kings Day’ se manifiesta contra las políticas de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, en Times Square, la segunda edición de estas protestas tras la realizada el 15 de junio de este año. También habrá manifestaciones en otras ciudades.

(Foto) (Vídeo)

La Paz.- Previa de la inédita segunda vuelta entre los opositores el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga para elegir al presidente de Bolivia para el próximo quinquenio que también marca la salida del MAS después de 20 años de gobiernos.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – El 150 aniversario del natalicio del pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, será celebrado con la exposición “Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”, en Guadalajara. La muestra incluye dibujos, fotografías de la colección particular, pinturas, máscaras y libros que pertenecieron al artista, considerado uno de los más destacados paisajistas mexicanos de principios del siglo XX.

(Foto) (Vídeo)

Punta Cana.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organiza su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial. (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- La etnia indígena Ngöbe Bugle organiza en Panamá el desfile de las Mil Naguas, término con el que es conocida su colorida vestimenta tradicional.

(Foto) (Vídeo)

Montevideo.- En el marco de la Feria Internacional del Libreo que se lleva a cabo en Montevideo, el experto uruguayo en comunicación política Julián Kanarek dialoga con la Agencia EFE sobre su libro ‘Omitir Intro’, en el que explora las profundas transformaciones que la tecnología llevó a las democracias.

(Foto) (Vídeo)

Caracas.- En el marco de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela convoca a una vigilia por la liberación de estas personas.

(Foto) (Vídeo)

DOMINGO 19

Leópolis (Ucrania).- Leópolis, una ciudad de Ucrania occidental que ha acogido a cientos de miles de desplazados ucranianos y a sus instituciones culturales, aspira a convertirse en la Capital Europea de Cultura 2030 con el fin de forjar más lazos internacionales y fortalecer su escena cultural, que se ha mantenido vibrante pese a la invasión rusa.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad del Vaticano.- Canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández y otros seis beatos.

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- Portugal acoge este domingo una gran marcha por Palestina, convocada por organizaciones como Amnistía Internacional, la Fundación José Saramago y Médicos sin Fronteras, para manifestar su respaldo al pueblo palestino.

(Foto) (Vídeo)

La Paz.- Se realiza en Bolivia la inédita segunda vuelta entre los opositores el centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga para elegir al presidente para el próximo quinquenio que también marca la salida del MAS después de 20 años de gobiernos.

(Foto) (Vídeo)

Punta Cana (República Dominicana).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluye su 81ª Asamblea General en República Dominicana del 16 al 19 de octubre, un encuentro que presta especial atención a la situación de la libertad de prensa en América, y tendrá una mirada sobre la inteligencia artificial.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- La activista Natalia Lara y otros defensores del agua acusan de falta del suministro a causa del acaparamiento del vital líquido para el Estadio Azteca, que albergará en junio próximo la inauguración y algunos partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

(Foto) (Vídeo)

LUNES 20

Luxemburgo.- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, participa en el Consejo de ministros del ramo de la UE.

(Foto) (Vídeo)

Argel.- El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, llega a Argelia- acompañado de varios funcionarios de instituciones de Seguridad, Extranjería, Emergencias y Fronteras- en cuya capital se reunirá en Argel con su homologo del país magrebí, Said Sayoud.

(Foto) (Vídeo)

Ginebra.- La ministra de Transición Ecológica de España, Sara Aagesen Muñoz, participa en la apertura del Congreso Extraordinario de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que estará dedicado a las alertas tempranas en casos de fenómenos climáticos extremos.

(Vídeo)

Portoroz (Eslovenia).- Los líderes del grupo de países mediterráneos (MED9), incluyendo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúnen hoy en una cumbre en el balneario de Portoroz (Eslovenia). También acudirán a la cita el rey Abdalá de Jordania y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- Conferencia de prensa con el canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, y del secretario general del partido, Carsten Linnemann, tras el comité del partido.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- Rueda de prensa previa y entrenamiento del Arsenal y del Atlético de Madrid, antes de su partido de Liga de Campeones del martes.

(Foto) (Vídeo)

París.- La Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo estrena la nueva sede del museo en pleno corazón de París, junto al Louvre, con una exposición de las piezas más notables de su colección.

(Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- La India celebra uno de los principales festivales del calendario hindú, el «festival de las luces» o Diwali.

(Foto) (Vídeo)

Washington.- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán este lunes en Washington en una cumbre centrada en el refuerzo de la cooperación económica y de defensa, con especial atención a los minerales críticos y las tierras raras, un recurso clave para las cadenas de suministro tecnológicas y militares.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cumple una visita oficial a Panamá, en el marco de la cual hablará ante el Parlamento sobre el Mercosur y la integración latinoamericana.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- Representantes de las 196 partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) dan inicio en Panamá a dos reuniones técnicas para revisar los avances en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que se presentará en su forma definitiva en el 2026 en la COP17 en Ereván (Armenia).

(Foto) (Vídeo)

