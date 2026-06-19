Sábado 20, domingo 21 y lunes 22 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 19 jun (EFE).-

SÁBADO 20

Bogotá.- Previa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia que definirán al sucesor de Gustavo Petro entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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Buenos Aires.- El peronismo convoca a una concentración en el conocido Parque Lezama del centro histórico de Buenos Aires para reclamar la libertad de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), cuando se cumple un año de su entrada en prisión domiciliaria tras la ratificación de una condena por irregularidades en la concesión de obras públicas.

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Narva/Tapa (Estonia).- Una valla, concertinas y dientes de dragón sobre el «Puente de la Amistad» separan a la ciudad estonia de Narva de la localidad de Ivángorod, en Rusia, en una frontera que luce tan parada -sin vehículos y sólo usada por unos pocos viandantes- como tensa es la relación entre la nación báltica y el país del presidente ruso Vladímir Putin.

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Belfast.- Diez años después del referéndum del Brexit, Irlanda del Norte sigue afrontado desafíos políticos, identitarios y comerciales derivados de su estatus único como territorio británico con un pie en el Reino Unido y otro en la Unión Europea (UE).

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Londres.- El sorprendente triunfo del Brexit hace ya diez años tuvo un impacto que está lejos de haber terminado, y que se manifiesta todavía en la vida de los españoles y europeos en general radicados en el Reino Unido, que de la noche a la mañana supieron que iban a ser extranjeros en un país que ya no se regirá por las normativas de la Unión Europea.

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Londres.- Celebración de una «marcha nacional por el retorno» a la UE, organizada por grupos contrarios al Brexit. Desde Temple Station hasta el Parliament Square.

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Caracas.- La Orquesta de Cámara Simón Bolívar rinde homenaje al poeta español Federico García Lorca con motivo de la conmemoración del 90 aniversario de su muerte.

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Ciudad de Panamá.- El Congreso Anfictiónico convocado en 1824 por Simón Bolívar y celebrado en Panamá en 1826, marcó un hito en la historia de América que, para muchos, abrió el camino a la integración regional y el multilateralismo. Dos siglos después, Panamá conmemora desde el 22 de junio el bicentenario del sueño de unión continental del Libertador.

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Buenos Aires.- Familiares y allegados de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo fallecida el pasado domingo, esparcirán este sábado sus cenizas en la plaza de la capital argentina donde nació la organización que conducía. (Vídeo)(Foto)

Washington.- Washington celebra la marcha del orgullo LGTBI con el lema «Existir, resistir. ¡Ten el descaro!».

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Sarajevo.- Sarajevo acoge este sábado la Marcha del Orgullo.

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Nueva Deli.- El ‘Partido de las Cucarachas’, un movimiento juvenil indio que ha ganado millones de seguidores en redes en cuestión de semanas, culmina en Nueva Delhi una gira de protestas por todo el país exigiendo la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

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Ciudad de México.- La inauguración del Mundial de fútbol en México tuvo tres protagonistas: Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Merlín, el pato mundialista que superó a las mascotas de la FIFA para convertirse en una de las figuras más virales de internet el pasado 11 de junio.

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DOMINGO 21

Bogotá.- Los colombianos eligen en segunda vuelta al presidente que sucederá a Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, en unas elecciones a las que concurren el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, los dos más votados en la primera ronda, el 31 de mayo.

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Ciudad de Panamá.- Con motivo del inicio el lunes de la Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá, se celebra este domingo una conferencia de prensa previa del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

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Amesbury.- Celebración del solsticio de verano en el círculo megalítico de Stonehenge, que suele atraer a cientos de personas.

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Bangalore/Rangún.- Celebraciones por el Día Internacional del Yoga.

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LUNES 22

Bogotá.- Colombia entra en una nueva fase política tras las elecciones presidenciales del domingo en las que fue escogido el sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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La Habana – Los matices y las posturas complejas pueblan la obra y el pensamiento de la historiadora cubano-estadounidense Ada Ferrer, especializada en las conflictivas relaciones entre sus dos países. «No quiero intervención militar estadounidense, pero a la vez hay que ver un cambio», asegura en entrevista a EFE.

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Ciudad de Panamá.- Sesión de apertura de la Asamblea General de la OEA, que Panamá celebra en paralelo a la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar para defender la soberanía de los países americanos recientemente independizados frente a las potencias extranjeras

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Miami.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, participa en el Foro de Negocios de EE.UU-Italia en Miami, donde se espera que responda preguntas de la prensa sobre nuevos pasos de Washington hacia Cuba tras la guerra en Irán.

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Quito.- Estados Unidos y Ecuador firman la carta de implementación del proyecto ‘Frontera Segura’, para la estrategia de seguridad fronteriza del país andino.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, participa este lunes en un diálogo con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo tras la decisión del emisor de subir por primera vez los tipos de interés desde junio de 2025.

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Pekín.- China inaugura la cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro (CISCE), con 676 empresas e instituciones de 85 países, regiones y organizaciones internacionales, con Pekín intentando presentarse como defensor de una economía mundial abierta frente a lo que describe como «proteccionismo» de algunos países occidentales.

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Madrid.- Periodistas y medios de varios países de Iberoamérica recogen este lunes los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, que en su 43 edición destacan la excelencia y el trabajo diario de los profesionales galardonados frente a catástrofes, la desinformación y fenómenos sociales como el éxodo migratorio.

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Tokio.- Con réplicas a escala real de edificios emblemáticos de la vieja capital japonesa, el recientemente reabierto Museo Edo-Tokio presenta una muestra que hará viajar a los visitantes más de 150 años atrás para revivir la transformación de la urbe y la influencia occidental en el país.

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Roma.- El papa León XIV visita en Roma la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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Roma.- La Galleria Borghese de Roma presenta «Metamorfosis. Ovidio y las artes», una gran exposición que recorre el universo del poeta romano Ovidio para explorar la transformación como fuerza creativa e inspiradora de siglos de arte europeo.

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lgs/EFETV

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