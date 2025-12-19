Sábado 20 de diciembre

7 minutos

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Pese a la escasez de recursos y la grave situación humanitaria, la comunidad cristiana en Gaza se prepara para celebrar las Navidades por primera vez desde el inicio de la ofensiva israelí, que ha dejado alrededor de 70.670 muertos hasta la fecha y un enclave completamente devastado.

– La cineasta tunecina Kaouther Ben Hania ha transformado el llanto desesperado de una niña palestina de seis años en un llamado contra la invisibilidad de las víctimas en Gaza con ‘La Voz de Hind’, una aclamado documental con el que espera que el dolor se convierta en un compromiso activo para el espectador. (Entrevista) Por Mikaela Viqueira (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) -Tras los recientes ataques contra petroleros rusos en el mar Negro, Ucrania amplía su guerra contra las exportaciones vitales de Rusia hacia el Mediterráneo y el mar Caspio con nuevos ataques con drones, en su intento de hacer que Rusia esté más abierta a negociaciones genuinas. Por Rostyslav Averchuk

– Nueva ronda de contactos en EE.UU de representantes de Ucrania y Rusia con los mediadores estadounidenses, dentro de las negociaciones que impulsa Washington para poner fin a la guerra.

MERCOSUR UE

Foz de Iguazú (Brasil) – Los presidentes de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se reúnen este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú para analizar el nuevo retraso en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), que ahora propone sellar el tratado el 12 de enero en Paraguay.

BANGLADÉS PROTESTAS

Daca – Bangladés celebra este sábado un día de luto nacional por el asesinato del líder estudiantil Sharif Osman Hadi, que ha sumido al país en una grave crisis de protestas y episodios de violencia que provocaron un apagón mediático y reavivaron las tensiones diplomáticas con la India a las puertas de las elecciones generales del país.

PANAMÁ INVASIÓN

Ciudad de Panamá – Este sábado se conmemora la invasión estadounidense a Panamá en 1989, que llevó al derrocamiento del general Manuel Antonio Noriega tras acusarlo de narcotraficante, y que coincide con una escalada de tensión entre Venezuela y EE.UU.

VATICANO NAVIDAD

Ciudad del Vaticano – La exposición “100 pesebres en el Vaticano” transforma la Plaza de San Pedro en un escaparate de tradiciones navideñas de todo el mundo, con un especial protagonismo de los belenes o nacimientos latinoamericanos, que destacan por su colorido, riqueza de materiales y simbolismo cultural. Por Mariana López Alba

MÚSICA 2025 (Crónica)

Redacción Internacional – Bad Bunny, Rosalía y Lady gaga forman el triunvirato de éxito en la música de este año que acaba, con tres álbumes que han arrasado entre público y crítica -‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ (DTMF), ‘Lux’ y ‘Mayhem’- tres trabajos que suponen un giro en las carreras de los tres artistas.

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

París – FRANCIA NUTRICIÓN – La propuesta de implantar un logo de advertencia para los ultraprocesados, alimentos comparados por un reciente estudio con el tabaquismo, ha abierto en Francia un nuevo frente de batalla por la salud pública, con un nuevo pulso entre científicos y la agroindustria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Magdeburgo.- ALEMANIA ATENTADO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la ceremonia conmemorativa con motivo del aniversario del atentado en el mercado navideño de Magdeburgo en la iglesia de San Juan. (Texto)(Foto) (Vídeo)

América

Ciudad de México.- MÉXICO GENTRIFICACIÓN.- En medio del auge de la gentrificación en Ciudad de México, celebraciones navideñas como las posadas corren el riesgo de perderse ante el desplazamiento de residentes y la mercantilización de la cultura para el consumo turístico (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Foz de Iguazú.- MERCOSUR CUMBRE.- Cumbre semestral del Mercosur, en la que se podría firmar el acuerdo comercial del bloque suramericano con la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR ANIVERSARIO.- Seúl celebra el aniversario de la mitológica fundación nacional, en el año 2333 a. e. c., una de las principales festividades del país, con diversos eventos y celebraciones.

01:30h.- Tokio.- JAPÓN ASIA CENTRAL.- Japón acoge una cumbre en la que participarán los presidentes de cinco países de Asia Central, entre los esfuerzos de Tokio por aumentar su cooperación con estas naciones ricas en recursos. Los presidentes de Tayikistán, Emomali Rahmon; Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev; Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev; Kirgistán, Sadyr Zhaparov; y Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, participarán en la cumbre celebrada por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi. Hotel New Otani

