Sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

SÁBADO 21

Leópolis.- Mientras el ejército de Ucrania continúa luchando por la supervivencia del país, su sociedad está cambiando para facilitar el regreso a la vida civil del creciente número de veteranos y soldados heridos.

(foto)(vídeo)

Kiev.- En su discurso este mes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, urgió a sus aliados a acelerar los suministros de material defensivo a Ucrania, y lamentó que las decisiones políticas al respecto no hayan evolucionado tan rápido como el armamento en este conflicto.

(foto)(vídeo)

Lyon (Francia).- La convocatoria de una manifestación en Lyon en homenaje al joven de ultraderecha Quentin Deranque, fallecido hace una semana tras una paliza propinada por activistas de ultraizquierda, ha provocado una gran inquietud en el país, por temor a que pueda desembocar en incidentes, pese a que tanto la ultraderechista Agrupación Nacional como la izquierdista La Francia Insumisa han pedido a sus simpatizantes que no acudan.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Nueva Delhi con primer ministro de la India, Narendra Modi, en el punto fuerte de su visita al país asiático, al que ha viajado con una amplia delegación empresarial y cuando se espera que firmen un acuerdo sobre tierras raras.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El jurado de la competición de la Berlinale, presidido por el cineasta alemán Wim Wenders, anuncia el palmarés de una 76 edición marcada por la polémica política.

(foto)(vídeo)

París.- Aunque ven el fenómeno con cierta distancia, Ana Garriga y Carmen Urbita, conocidas por su podcast 'Las hijas de Felipe' y autoras de 'Instrucción de Novicias', aseguran que no les sorprende tanto el reciente 'boom' de interés por las monjas en la cultura pop, algo que ven como una reacción ante un mundo «terrorífico» y «testosterónico».

(foto)(vídeo)

Tokio.- 'The Legend of Zelda', título original de 1986 que abrió una franquicia de la que se han vendido más de 150 millones de copias, cumple 40 años.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Jóvenes estadounidenses están adoptando hábitos cotidianos de la cultura china como parte de una tendencia viral en redes sociales conocida como 'Chinamaxxing' o «becoming Chinese», que combina humor y curiosidad por el país y que ha generado debate sobre la percepción y el interés de Occidente por el gigante asiático.

(foto)(vídeo)

Londres.- El diseñador neerlandés Jimmy Paul presenta la pasarela 'Roam', en colaboración con Pokémon, en la tercera jornada de la Semana de la Moda de Londres y reflexiona en una entrevista por escrito con EFE sobre su pasión por la franquicia animada japonesa y los detalles que inspiran su colección.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La capitana del Benfica, la española Paula Domínguez Encinas 'Pauleta', considera que el fútbol femenino portugués le ha dado las condiciones para ser quien es en la actualidad, hasta el punto de que acaba de ser convocada por primera vez por la selección absoluta de Portugal para jugar la fase de clasificación para el Mundial 2027.

(foto)(vídeo)

La Paz.- La Organización Boliviana de Wushu realiza el 'Segundo Gran desfile de leones y dragones chinos' en la ciudad de La Paz para celebrar el Año Nuevo Chino en un evento que busca fortalecer la relación entre Bolivia y China países con fuertes vínculos bilaterales.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- El eurodiputado español José Cepeda afirma en entrevista con EFE que la Unión Europea (UE) vigila de cerca los procesos de elección de las altas cortes en Guatemala, al considerar que el país se ha convertido en una «referencia» regional que busca «desarrollar grandes avances en la consolidación del sistema democrático».

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Celebración del 50 aniversario de la publicación del icónico libro 'A Guide to the Birds of Panama' (Guía de las Aves de Panamá), del autor estadounidense Robert. S. Ridgely .

(foto)(vídeo)

Montevideo.- Luego de trabajar en la profesionalización del fútbol de su país, la chilena Paula Navarro se convirtió en la primera extranjera en dirigir a un equipo de Uruguay al llegar a Nacional, donde aspira a encabezar un ambicioso proyecto que lleve al Tricolor a ser el mejor club de Sudamérica.

(foto)(vídeo)

DOMINGO 22

Kiev/Odesa (Ucrania).- El proceso que tomó impulso al comienzo de la invasión rusa para desterrar al ruso como lengua de comunicación pública en favor del ucraniano pierde fuelle a medida que se alarga la guerra, y muchos ucranianos regresan a su idioma materno pese a ser el mismo que el del país agresor.

(foto)(vídeo)

Leópolis.- Los jóvenes ucranianos intentan no permitir que la guerra les robe la juventud mientras buscan una visión de su futuro y la realización personal a pesar del impacto destructivo de la invasión rusa.

(foto)(vídeo)

Moscú.- El aumento de la xenofobia, la represión policial, la censura en internet y las dificultades para viajar al extranjero han obligado a los rusos a cambiar durante estos últimos cuatro años muchos de los hábitos occidentales adquiridos desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

(foto)(vídeo)

Londres.- El Royal Festival Hall de Londres alberga este domingo la 79 edición de los premios BAFTA, los más importantes del cine británico y considerados la antesala de los Óscar, con las cintas 'Una batalla tras otra' y 'Los Pecadores' entre las favoritas, y con la española 'Sirat', de Óliver Laxe, optando a una de las máscaras doradas.

(foto)(vídeo)

París.- La argentina Valentina Carrasco regresa este martes a la ópera de París, encargada de la dirección escénica de 'Nixon in China', una producción sobre la primera visita de ese presidente estadounidense al país asiático que ya se pudo ver en la capital francesa por primera vez en esta versión en 2023.

(foto)(vídeo)

Viña del Mar (Chile).- Comienza la 65° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile) con la actuación de la cantante y productora cubanoestadounidense Gloria Estefan.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Bolivia da por finalizadas las festividades del carnaval con el entierro del travieso personaje del Pepino, quien acompañado por un séquito de dolientes es enterrado en el Cementerio General de La Paz a espera del próximo carnaval.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El trofeo oficial de la Copa del Mundo llega a Montevideo para ser exhibido en el marco de la gira que hace por los países de las selecciones clasificadas al Mundial de 2026.

(foto)(vídeo)

LUNES 23

Berlín.- Cuatro años después de la invasión rusa a gran escala de toda Ucrania se inaugura en Berlín el 'Museo de Ucrania', el único museo fuera de Ucrania que muestra de forma tan directa la realidad física de esta guerra, al exhibir un arsenal real de material bélico.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, interviene en Ginebra en la sesión inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Ginebra.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil Pinto, interviene en Ginebra en la sesión inaugural de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Seúl – El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Seúl con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, con quien ha acordado ampliar la cooperación económica entre los países, en un contexto de reconfiguración de alianzas por la deriva internacional de Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(vídeo)

Bogotá.- Cuando Cristopher Landazuri cruzó la frontera hacia Colombia en 2019 no tenía trabajo, ni casa, ni rumbo. Dormía en las calles de Cúcuta, cayó en las drogas y sobrevivía como podía en esa ciudad limítrofe, parte de los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparten ambos países y que se convirtió en la principal puerta de escape para millones de venezolanos.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Un año después de que DeepSeek sacudiera la industria global de la IA con su 'chatbot', China vuelve al centro del debate tecnológico con los vídeos hiperrealistas de Seedance 2.0, la herramienta de vídeo de ByteDance que abre una nueva batalla en el sector y reaviva la controversia sobre derechos de autor en Hollywood.

(vídeo)

Moscú.- Rusia celebra el Día del Defensor de la Patria en víspera del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania.

(foto)(vídeo)

Londres.- Última jornada de la semana de la moda de Londres de otoño/invierno 2026, en la que desfilarán las colecciones de Burberry o Yuhan Ao, entre otros.

(vídeo)

Miami.- La actriz mexicana Karla Souza se siente motivada por los nuevos incentivos al cine que anunció el Gobierno de México, mientras ella «aporta» a la representación de los latinos en Estados Unidos, donde protagoniza en inglés la serie '56 Days', un nuevo thriller erótico de Prime Video.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Tras un receso de diez días, se retoma el juicio de Odebrecht en Panamá con el inicio de la etapa de los alegatos finales del caso, el mayor escándalo de corrupción del país y que involucra a dos expresidentes, exministros y empresarios.

(foto)(vídeo)

