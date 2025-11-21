Sábado 22 de noviembre

Johannesburgo – Los jefes de Estado y Gobierno del G20 empiezan su cumbre anual, en una primera jornada en la que abordarán asuntos como el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el comercio, la financiación al desarrollo y la deuda de los países pobres, en un contexto de creciente división geopolítica.

– ESPAÑA- El presidente del Gobierno español, Pedro Sànchez, interviene en la cumbre del G20 que consolidará el estatus de España como invitada permanente de este grupo, e instará a no dar un paso atrás en la defensa del derecho internacional y la lucha contra rl cambio climático y la desigualdad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Johannesburgo – La Unión Europea analiza, en los márgenes de la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica, el plan de paz que EE.UU. ha elaborado con Rusia, tras reiterar que cualquier iniciativa debe contar con la participación de los ucranianos, en medio el ultimátum lanzado por Donald Trump a Ucrania para que lo acepte.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, enfrenta ahora presión desde Washington para aceptar unas condiciones desfavorables para la paz con Rusia y depende de un mayor apoyo de sus socios europeos y del consenso dentro de Ucrania para evitar unos términos menos favorables. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Israel mantiene la Franja de Gaza sometida a ataques continuos de sus tropas ignorando la tregua mientras en Cisjordania ocupada la violencia de los colonos continúa ante la pasividad del Gobierno israelí.

FRANCIA NARCOTRÁFICO

Marsella (Francia)- Marsella, la segunda ciudad más importante de Francia, celebra una marcha en homenaje a Mehdi Kessaci, un joven de 20 años asesinado el día 13 por las mafias del narcotráfico -según diversos indicios por ser hermano de un político ecologista y activista contra las drogas-, un crimen que se interpreta como un ataque al Estado francés.

G7 SEGURIDAD

Ottawa (Canadá) – Los ministros de Interior y Seguridad del G7 celebran su primera jornada de trabajo, en la que tratarán sobre grupos delictivos internacionales, las drogas sintéticas, el terrorismo y los ciberdelitos, entre otros temas.

TABACO CONVENCIÓN

Ginebra – Concluye la undécima conferencia de Estados parte (COP11) de la Convención Marco para el Control del Tabaco, tras la que se espera un refuerzo de la lucha contra los nuevos productos de las tabacaleras, como el cigarrillo electrónico.

VENEZUELA EEUU

Caracas – En casi siete años sin relaciones bilaterales, Venezuela y Estados Unidos han mantenido acercamientos, con distintos resultados, en los que cada Gobierno ha debido ceder para recibir algún beneficio que en algunas ocasiones ha favorecido a la oposición del país suramericano. (Claves)

AUSTRIA FOTOGRAFÍA

Viena – La casa de subastas de cámaras de fotos históricas Leitz subasta hoy en Viena una Leica en color blanco producida en su momento para el fallecido papa Francisco.

SEBASTIAN LELIO

Ginebra – El director de cine Sebastián Lelio, ganador del Oscar por ‘Una mujer fantástica’ (2017), reflexiona en una entrevista con EFE sobre el polarizado resultado de las elecciones chilenas, el cine musical en Latinoamérica y las revueltas feministas chilenas de mayo de 2018, representadas en su última película ‘La ola’ (2025).

