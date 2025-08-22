Sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de agosto de 2025 (22.00 GMT)

SÁBADO 23

Jerusalén.- Pieza de seguimiento de la guerra en Gaza.

(Foto) (Vídeo)

Argel.- De Madrid a las pantallas de la televisión argelina en programas de cocina, el chef Lamine importa el arroz, el pimentón de La Vera y el vinagre de Jerez para «hacer viajar» a España a los clientes de su restaurante en Argel, especializado en paellas después de 30 años en fogones españoles.

(Foto) (Vídeo)

Kabul.- La capital de Afganistán, se enfrenta, según los expertos, al peligro de convertirse en un páramo por la escasez de agua, un problema visto anteriormente como una amenaza futura para la ciudad pero que hoy ya supone un problema cotidiano entre sus más de seis millones de habitantes.

(Foto) (Vídeo)

La Habana.- Cuba suma doce meses de crisis energética total, con cortes eléctricos de 20 horas de media, cuatro apagones nacionales, innumerables averías, una economía paralizada y un creciente hastío social. Además, dicen los expertos, es difícil ver luz al final del túnel.

(foto)(video)

Bogotá.- El expresidente colombiano Álvaro Uribe, líder del partido de derecha Centro Democrático, realiza un homenaje al fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el parque de Bogotá donde fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio.

(foto)(video)

Ciudad de México.- Inauguración de la exposición ‘Huellas de la memoria’ que muestra zapatos que fueron usados por personas desaparecidas para registrar las historias de esas personas y los procesos de búsqueda y lucha de sus familiares en México y América Latina.

(foto)(video)

Ciudad de México.- Activistas convocan a protesta pacífica en el metro de la Ciudad de México para denunciar los casos recientes de transfobia en el transporte público.

(foto)(video)

Asunción.- El presidente del Comité Olímpico de Paraguay (COP), Camilo Pérez, presenta un balance satisfactorio de los Juegos Panamericanos Junior organizados por Asunción, una travesía que, según él, llegó a buen puerto después de doce años de preparación y quince días vibrantes de competencias.

(Foto) (Vídeo)

Luque (Paraguay).- Asunción, la capital paraguaya, se convirtió desde el 9 de agosto hasta este sábado en una ciudad más cosmopolita, donde el español, el portugués y el inglés compitieron sin propósito de obtener medalla alguna. Pero en forma paralela otra lengua corrió sin ser indiferente a nadie: el guaraní.

(Video)

DOMINGO 24

Jerusalén.- Pieza de seguimiento de la guerra en Gaza.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- El barrio londinense de Notting Hill se inunda este domingo de música y color para celebrar su carnaval anual, al que miles de personas acuden para escuchar ritmos afrocaribeños y presenciar el desfile de carrozas de colores y llamativos disfraces.

(Foto) (Vídeo)

París.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el secretario de Estado español de Memoria Democrática, Fernando Martínez, participan en los actos de conmemoración del 81 aniversario de la Liberación de París. por soldados republicanos españoles integrados en el Ejército francés.

(Foto) (Vídeo)

Miami.- Décimo vuelo de prueba de la nave Starship, el cohete reutilizable de SpaceX que busca hacer que los viajes y la exploración espacial sean mucho más accesibles y económicos

(foto) (video)

Ciudad de México.- La reubicación de las zonas de consumo tolerado de marihuana (cannabis) en la Ciudad de México ha dividido opiniones entre vecinos que ven riesgo de inseguridad en estos espacios y colectivos cannábicos, quienes perciben un intento de «limpieza urbana» previo al Mundial de Fútbol de 2026 y, al mismo tiempo, un avance del Gobierno en la desestigmatización del consumo responsable.

(Foto) (Vídeo)

Montevideo.- La necesidad de dotar al Poder Legislativo de una sede propia llevó a que a comienzos del siglo XX Uruguay abriera un concurso y surgiera de este un proyecto inspirado en el estilo griego clásico que tiempo después se convirtió en el Palacio Legislativo, histórico edificio que cumple cien años.

(Foto) (Vídeo)

Cochabamba (Bolivia).- La historia del dinero, desde las primeras formas de valor hasta los activos virtuales como el bitcoin, además de la evolución de la moneda boliviana, forma parte de la colección de la familia Borda-Luna que estuvo expuesta en la ciudad de Cochabamba con motivo del bicentenario del país.

(foto) (video)

LUNES 25

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en su primer encuentro bilateral en el que se espera que aborden diferentes asuntos como la cooperación en defensa, desnuclearización de la península coreana y cuestiones comerciales.

(foto) (video)

Nueva York.- El ‘capo’ mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara hoy formalmente culpable de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas ante un juez de Nueva York. Con esta declaración, evita tener que comparecer en juicio.

(foto) (video)

Ciudad de México.- Autoridades regionales inauguran en Ciudad de México la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional con la participación de 23 ministros y ministras de Medio Ambiente, rumbo a la COP30.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México participa en la conmemoración del Aniversario 100 de la fundación del Banco de México, acompañada de la gobernadora de la institución, Victoria Rodríguez Ceja.

(Foto) (Vídeo)

Asunción.- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) comienza un congreso de tres días para promover la seguridad vial, la movilidad sostenible y el deporte motor, un evento previo a la décima etapa del Mundial de Rallies que se correrá por primera vez en Paraguay, del 28 al 31 de este mes.

(foto)(video)

