Sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de enero de 2026 (00.00 GMT)

SÁBADO 24

Leópolis (Ucrania).- En un taller en Leópolis, docenas de voluntarios civiles se turnan para reparar drones para una unidad de militar de élite de operadores de dispositivos aéreos no tripulados de tipo kamikaze, mientras el país busca alcanzar una ventaja tecnológica sobre Rusia y limitar los avances enemigos en el campo de batalla.

Caracas.- La industria petrolera de Venezuela comienza un 2026 muy prometedor después de que el año pasado alcanzara su mayor nivel de producción en un septenio en medio de un escenario adverso marcado por las presiones de Estados Unidos.

Washington/Toronto.- Estados Unidos y Canadá se enfrentan este fin de semana la mayor tormenta invernal de la temporada, con temperaturas de hasta -45 °C, nieve y lluvia gélida en decenas de territorios, donde las autoridades declararon el estado de emergencia.

Miami.- La misión tripulada Artemis II, que dará este año la vuelta a la Luna, estudiará los efectos en humanos de la microgravedad y la radiación del espacio profundo mediante el uso de «órganos en chips», del tamaño de una memoria USB, que imitan el funcionamiento de órganos humanos reales.

Pekín- El rápido envejecimiento de la población china, que volvió a decrecer en 2025, está obligando al país a reorganizar desde los sistemas de cuidados y la sanidad hasta el mercado laboral y el consumo, en un giro que ha puesto en primer plano el coste económico y social de atender a una generación de mayores cada vez más numerosa.

París.- El Museo de Orsay inicia este fin de semana sus festejos por su 40 aniversario con un espectáculo de teatro y luz inmersivo que explora la dinámica de las células y que, según sus organizadores, dará vida a la arquitectura de la que fue una antigua estación de tren.

Bogotá.- La Internacional Progresista, creada en 2020, celebra en Bogotá un encuentro para deliberar sobre las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos en la región, analizar sus impactos y construir un plan de acción conjunto desde las fuerzas progresistas de América Latina y el mundo.

Tegucigalpa.- Las fuerzas de seguridad hondureñas protegen este sábado los alrededores del Parlamento, donde el domingo se instalará el primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030, ante las tensiones con el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) que no reconoce los resultados y el ataque reciente en el área a una diputada con un artefacto explosivo.

Tegucigalpa.- El Parlamento de Honduras instalará el domingo el primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030, dos días antes de que asuma el poder el presidente electo, Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

Santo Domingo.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, llega a la República Dominicana como parte de una gira que le llevará también por El Salvador y Panamá.

La Paz.- La feria andina de la Alasita o «deseos en miniatura», declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se inaugura en la ciudad boliviana de La Paz en donde cientos de personas realizan rituales para pedir casas, vehículos, salud y prosperidad.

Ciudad de México.- La artista mexicana Azalea Balam, creadora del ‘nahuapop’ y ‘mayapop’, habla con EFE sobre su música inspirada en las raíces prehispánicas del país y el k-pop.

Taipéi.- El estadounidense Alex Honnold intentará escalar el Taipei 101, el undécimo rascacielos más alto del mundo (508 metros), sin cuerda ni arnés en un especial en vivo para la plataforma Netflix.

Melbourne (Australia).- Melbourne vive este sábado una ola de calor extremo que ha obligado a la organización del Abierto de Australia a adelantar los partidos para proteger la salud de los jugadores, una situación que ha provocado que varios tenistas reclamen más medidas y que una jugadora fuera retirada en silla de ruedas.

Park City .- El tercer día del Festival de Sundance reunirá a algunas de las mayores estrellas de Hollywood con el estreno de filmes como ‘The Gallerist’, protagonizado por Natalie Portman y Jenna Ortega; ‘Wicker’, con Olivia Colman y Alexander Skarsgård; y ‘The Invite’, encabezado por Olivia Wilde y Edward Norton.

Lima.- El Inter Miami de Lionel Messi comienza su pretemporada con una nueva gira sudamericana que tiene como primer rival a Alianza Lima, que recibe al equipo estadounidense en la capital peruana para celebrar la Noche Blanquiazul en la que se presenta a su afición con miras a la nueva temporada.

DOMINGO 25

Odesa (Ucrania).- Con al menos dos millones de ucranianos escondiéndose de las autoridades para no ser llamados a filas, mandos militares del país animan a los varones a presentarse voluntariamente en los centros de reclutamiento para poder elegir en qué posición servirán y no ser enviados al frente en un proceso de movilización forzosa.

París – El actor Ralph Fiennes da el salto al mundo de la ópera en París estrenándose en la dirección de escena de la nueva producción de ‘Eugenio Oneguin’ (Chaikovski), una historia que el intérprete británico ya encarnó en el cine en 1998 y que está basada en la novela homónima de Aleksandr Pushkin.

Tegucigalpa.- Se instala el Parlamento hondureño para el período 2026-2030, con el conservador Partido Nacional, del presidente electo Nary ‘Tito’ Asfura, como principal fuerza política tras haber obtenido 49 de los 128 escaños en los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.

Bogotá.- La Internacional Progresista, creada en 2020, celebra en Bogotá un encuentro para deliberar sobre las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos en la región, analizar sus impactos y construir un plan de acción conjunto desde las fuerzas progresistas de América Latina y el mundo.

Gonzáles (EE.UU.).- Bobby Pulido, ícono de la música tejana, es la apuesta demócrata para reconectar con los votantes latinos del sur de Texas que en las últimas elecciones se alejaron del partido y optaron por Donald Trump. En entrevista con EFE, el cantante y ahora candidato político asegura que está listo para ser un “servidor público” y traer unidad al electorado.

Nueva York.- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el emblemático Radio City Music Hall por primera vez en un concierto en el que este escenario estrenará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound.

Ciudad de México.- El actor venezolano Edgar Ramírez habla sobre la película ‘Aún es de noche en Caracas’, que aborda una intervención militar en Venezuela.

Dajabón (R. Dominicana).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, recorre, junto al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el muro que el país caribeño construye en su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas.

San Salvador.- Miembros de diferentes organizaciones civiles y sociales de El Salvador marchan este domingo por las principales calles de San Salvador para expresar su rechazo a acciones y decisión del presiente Nayib Bukele, en el marco del aniversario 34 de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

Ciudad de Guatemala – Guatemala cumple una semana bajo el estado de sitio, decretado el 18 de enero pasado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, debido a la ola de violencia que dejó 10 policías asesinados y varias cárceles amotinadas presuntamente a manos de pandilleros hace siete días.

Tegucigalpa.- Organizaciones feministas conmemoran el «Día de la mujer hondureña» exigiendo el fin de la violencia que les afecta en su país, donde más de 260 murieron violentamente en 2025.

São Paulo.- Aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan en Brasilia para pedir la libertad del líder ultraderechista, en prisión por orquestar un golpe de Estado.

Rangún.- Birmania (Myanmar) celebra la tercera fase y final de las elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real.

Tokio.- Último día para ver a los osos panda gigantes Xiao Xiao y Lei Lei en Japón antes de que el país se quede sin ejemplares de estos animales, según el capitalino Zoo de Ueno, que regresan a China en plena tensión entre Pekín y Tokio a causa de Taiwán.

LUNES 26

Berlín.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, con quien abordará la guerra rusa en Ucrania.

Hamburgo.- El canciller alemán, Friedrich Merz, organiza en la ciudad alemana de Hamburgo una cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, y de ministros de Energía de Bélgica, Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Islandia y la Comisión Europea (CE) y la OTAN a fin de impulsar la seguridad en la región del mar del Norte en el contexto geopolítico actual, además de la conexión de la energía eólica marina y el mercado del hidrógeno.

Jerusalén.- La Asociación de la Prensa Extranjera solicita de nuevo ante el Supremo israelí el acceso independiente de la prensa a Gaza, algo que llevan pidiendo desde septiembre de 2024 ante los continuos obstáculos en distintas instancias por parte del Gobierno de Israel.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Nueva Delhi – El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reúnen en Nueva Delhi con el primer ministro de la India, Narendra Modi.

Nueva Delhi.- La India celebra el Día de la República con un desfile militar en Nueva Delhi al que acuden, como invitados de honor, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

París.- Juicio al antiguo senador Joël Guerriau acusado de haber drogado en 2023 a la diputada Sandrine Josso, a la que había invitado a su propia casa supuestamente para abusar sexualmente de ella.

Bruselas.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Agricultura y Pesca.

Bruselas.- El secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Asuntos Generales.

Ginebra.- Con motivo del festival de cine independiente Black Movie, el director palestino, Alex Bakri, acude a Ginebra y conversa con EFE sobre su documental «Habibi Hussein», un film que busca retratar la tensión entre las ONG europeas y la población local de Cisjordania, y aporta también su visión sobre una sociedad israelí más «radicalizada» desde el 7 de octubre de 2023.

Nueva York.- La plataforma artística y educativa LA ESCUELA__, nacida en América Latina, desembarca por primera vez en Estados Unidos con un proyecto colectivo en el MoMA PS1 que convierte la educación en práctica artística y espacio de encuentro, conectando pedagogías del continente con comunidades de la diáspora en Nueva York.

Ciudad de México.- El Museo Franz Mayer, que este 2026 celebra su 40 aniversario, presenta su programa expositivo del 2026, con exposiciones sobre arte, diseño, moda y literatura.

Tegucigalpa.- Honduras finaliza esta medianoche el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que expira entre la defensa gubernamental de su eficacia contra el crimen y las críticas de analistas que señalan denuncias de violaciones a los derechos humanos y la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad dentro del marco del Estado de derecho.

Tegucigalpa.- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumirá este martes la Presidencia de Honduras tras un convulso proceso electoral salpicado por denuncias de presunta manipulación de resultados, y sin el reconocimiento de la mandataria saliente, Xiomara Castro, aduciendo que hubo fraude y la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

San José.- Se inicia el año escolar 2026 en Nicaragua con más de 1,8 millones de estudiantes.

Bogotá.- La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, presenta las perspectivas de la relación entre Colombia y Estados Unidos para 2026 al cumplirse un año del primer episodio de la crisis diplomática bilateral y una semana antes de la reunión que sostendrán el 3 de febrero en la Casa Blanca los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Montevideo. – En medio de una temporada estival marcada por la sequía, el presidente de Obras Sanitarias del Estado, Pablo Ferreri, explica en una entrevista con la Agencia EFE las medidas adoptadas por Uruguay para luchar contra esta situación y afrontar en el futuro una crisis similar a la ocurrida en 2023.

