Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

SÁBADO 27

Rangún – Birmania (Myanmar) se prepara para unas elecciones convocadas por la junta militar que detenta el poder desde 2021, pese a la ausencia de oposición representativa por la ilegalización de los principales partidos prodemocráticos y el encarcelamiento de algunos de sus líderes, incluida la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Río de Janeiro.- Tras presidir una COP30 de resultados modestos, Brasil encara un 2026 desafiante en el que tendrá que presentar su hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, como prometió al mundo en la conferencia climática de Belém.

Bangkok.- La Comisión Electoral de Tailandia abre el registro de candidatos de cara a las elecciones generales que se celebran, de manera anticipada, el 8 de febrero, con el objetivo de poner fin a la inestabilidad política que vive el país desde los comicios de mayo de 2023.

Buenos Aires.- Jana Maradona, la hija que Diego Armando Maradona reconoció públicamente en 2014, habló con EFE sobre el vínculo con su papá, con quien estuvo “toda la vida en juicio”, desde los reclamos por filiación hasta el escandaloso juicio contra los médicos que atendieron al astro antes de su muerte, a quienes dijo «les faltó humanidad».

Iguala (México).- Activistas y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa realizan un acto político en Iguala, Guerrero, en el sur de México, para protestar por los desaparecidos en el país y en medio de la violencia que azota al estado.

San Juan.- Una ola de activistas feministas encara la amenaza que pone en jaque el aborto libre en Puerto Rico, tras la reciente decisión de la gobernadora, Jenniffer González, de convertir en ley una medida que reconoce al no nacido como persona natural.

DOMINGO 28

Ramala.- Arab Barghouti, hijo del líder palestino Marwan Barghouti, encarcelado por Israel desde 2002, relata a EFE el “trato brutal” que su padre ha recibido bajo rejas y cuenta cómo la campaña internacional para su excarcelación, a la que se han sumado artistas como Sting o Paul Simon, ha alentado una posible liberación a la que incluso se ha referido el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Rangún.- Birmania (Myanmar) celebra unas elecciones convocadas por la junta militar casi cinco años después del golpe, que la oposición prodemocracia y guerrillas antijunta tachan de farsa al celebrarse sin oposición real.

Pristina.- Kosovo, una antigua provincia de Serbia independiente desde 2008, celebra hoy elecciones anticipadas después de que ningún partido haya logrado formar gobierno tras los comicios del 9 de febrero pasado.

Conakri.- Guinea-Conakri celebras unas elecciones presidenciales en las que parte como favorito el general Mamadi Doumbouya, presidente de transición y líder de la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2021.

LUNES 29

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Lisboa.- La entrada de Portugal en la Comunidad Económica Europea (CEE), cuyo 40 aniversario se cumple el 1 de enero, fue el complemento natural a la llegada de la democracia años antes y permitió la modernización del país en un proceso que especialmente quedó patente en la frontera con España.

Ginebra.- Estados Unidos y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos firman en Ginebra un acuerdo de cooperación, con posibles compromisos de financiación por parte estadounidense, pese a que en los últimos 12 meses Washington ha reducido drásticamente su contribución a ésta y otras agencias del sistema de Naciones Unidas.

Glasgow (R. Unido).- Un equipo internacional con sede en Escocia desarrollará las primeras películas tridimensionales de agujeros negros, un avance sin precedentes que permitirá observar cómo evoluciona el plasma y cómo se deforma el espacio-tiempo alrededor de estos objetos extremos.

