Sábado 29, domingo 30 de noviembre y lunes 1 de 2025 (20.30 GMT)

SÁBADO 29

Tel al Hawa.- Rodeado de escombros a los pies de un edificio bombardeado por Israel, un tanque israelí abandonado en el barrio de Tel al Hawa, en la norteña ciudad de Gaza, sirve desde hace semanas de estación de carga para teléfonos móviles, al que acuden numerosos palestinos aún sin acceso a la electricidad.

(foto)(vídeo)

Estambul.- El papa visita la Mezquita Azul de Estambul como hicieron sus predecesores, Benedicto XVI y Francisco, y celebra una misa para unas 4.000 personas, de la pequeña comunidad católica del país, el 0,04 % de la población.

(foto)(vídeo)

Hong Kong.- Las autoridades hongkonesas prosiguen investigando la causa del incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que se extendió rápidamente por siete edificios y que ya deja más de 120 fallecidos y decenas de desaparecidos, en uno de los peores desastres en la excolonia británica en las últimas décadas.

(foto)(vídeo)

Bangkok/ Yakarta.- Tailandia e Indonesia continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos por un temporal de lluvias que deja en total más de doscientos fallecidos en ambos países.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Las juventudes de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) inician un congreso de dos días para fundar una nueva organización tras la disolución de la anterior por haber sido clasificada como extremista por los servicios de seguridad interiores del país centroeuropeo.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Honduras se dispone a celebrar sus elecciones generales este domingo, con más de seis millones de ciudadanos llamados a las urnas, en una jornada en la que el partido oficialista Libre busca un segundo mandato consecutivo, mientras los partidos tradicionales, Nacional y Liberal, compiten por retornar al poder en un clima de tensión.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El río Yamuna —o, como lo llaman los devotos, la Madre Yamuna— no es solo una corriente de agua, hoy cubierta por una espuma tóxica que flota como nieve, es uno de los ríos más sagrados y al mismo tiempo más contaminados del mundo, donde cada amanecer llegan quienes le ofrecen flores, los pescadores que lanzan sus redes y las familias que se sientan a tomar té en la orilla.

(foto)(vídeo)

París.- La subida de las entradas en el Louvre a los extracomunitarios ha abierto la veda a que otros museos y monumentos se sumen a una medida que genera controversia y reabre el debate sobre la financiación de estas instituciones en ocasiones confrontadas a problemas de seguridad. Por Luis Miguel Pascual (foto)(vídeo)

Guadalajara (México).- La Feria del Libro de Guadalajara (México), el mayor evento editorial en español, inicia su nueva edición con Barcelona como ciudad invitada de honor y con la presencia de destacados autores como Amin Maalouf, Martín Caparrós, Guillermo Arriaga y Cristina Rivera Garza, entre otros.

(foto)(vídeo)

Roma.- En los Museos Capitolinos de Roma, hogar de los mármoles de la colección Albani desde hace casi tres siglos, irrumpen visitantes inesperados: las joyas de Cartier. La «maison» francesa cruza por primera vez el umbral del museo más antiguo del mundo para dialogar con Afrodita, Dioniso, Apolo o Heracles.

(foto)(vídeo)

Londres.- Concentración de apoyo a Palestina con los lemas: Acabar con la ocupación. Parar las armas a Israel. Acabar con el Apartheid.

(foto)(vídeo)

Beirut.- El Líbano, donde el papa León XIV iniciará una visita de tres días mañana, domingo, es el país con más porcentaje de cristianos de todo Oriente Medio y, de hecho, hasta tan solo el siglo pasado una estrecha mayoría de la población libanesa profesaba esa religión.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Bélgica da oficialmente la bienvenida a la Navidad con la inauguración de los mercadillos navideños en el centro de su capital, que ornamentan la ciudad e invitan a visitantes de todo el mundo a cantar villancicos, degustar sus mejores dulces o beber vino caliente.

(foto)(vídeo)

Malta.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno español y de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, preside el Consejo de la Internacional Socialista en Malta.

(foto)(vídeo)

Lima.- Palmeiras y Flamengo disputan la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Lima, donde el ganador se convertirán en el primer club brasileño en alzar cuatro veces el máximo trofeo continental.

(foto)(vídeo)

DOMINGO 30

Beirut – El papa viaja hacia Beirut donde mantendrá una reunión con el presidente del país, Joseph Aoun, y pronunciará su primer discurso en el país en el que se esperan palabras sobre la difícil situación económica y la enorme diáspora.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas este domingo en Honduras, en las duodécimas elecciones generales que celebra el país desde 1980, en una jornada considerada crucial la frágil democracia de un país donde más del 60% de la población se encuentra en situación de pobreza.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- Arranca la campaña electoral en Chile para la segunda vuelta presidencial, en la que la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, realiza en Ciudad de México un homenaje a los exiliados catalanes en el país, previo a su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

(foto)(vídeo)

París.- Hay escritoras que dejan libros y hay otras que dejan un modo de estar en el mundo. Colette, nacida en 1873 en una aldea de Borgoña, fue de esas últimas: una mujer que convirtió su propia vida en un laboratorio de libertad. Ahora la Biblioteca nacional de Francia (BnF) le dedica una exposición. Por Isabel Rodríguez Ramiro (foto)(vídeo)

Zagreb.- Zagreb acoge hoy una marcha en contra el crecimiento de incidentes de extrema derecha y el uso de símbolos pro-fascistas en Croacia, país miembro de la UE desde 2013.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- Llega a Ginebra una exposición itinerante en la que los visitantes entran a un remolque para experimentar 50 grados de temperatura, simulando en lo que podría convertirse el mundo por culpa del cambio climático.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El actor Andy García está en la fase final de postproducción de ‘Diamond’, su último largometraje como director, una cinta «independiente» que tras 15 años en busca de financiación ha conseguido rodar en solo 25 días con «muy poco dinero» pero un guion que atrajo a un elenco estelar que incluye a Brendan Fraser, Robert Patrick y Bill Murray.

(vídeo)

Ciudad de México.- Personas que viven con VIH y migrantes LGBTI+ realizan en Tijuana el ‘Besotón Sidoso Internacional’, un evento que busca visibilizar a estas comunidades con besos que trascienden fronteras.

(foto)(vídeo)

Miami.- La temporada de ciclones del Atlántico concluye con sorpresas, como el golpe de solo una tormenta en Estados Unidos y del «huracán del siglo» en Jamaica, Melissa, lo que quedó por debajo de los pronósticos que avisaban de una actividad por encima del promedio.

(foto)(vídeo)

LUNES 1

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(vídeo)

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y su gabinete en Berlín, donde tratarán las negociaciones de paz para Ucrania impulsadas por EE.UU, además de las relaciones bilaterales y los asuntos comunitarios más acuciantes de cara a la próxima cumbre de la Unión Europea (UE) del 18 de diciembre.

(foto)(vídeo)

Beirut – El papa se reúne con miles de jóvenes en la plaza adyacente al patriarcado de Antioquía de los Maronitas en Bkerké para un mensaje de esperanza a una población herida por la situación económica y la migración.

(foto)(vídeo)

Nueva York – Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, después de que el juez desestimara los cargos por terrorismo que afrontaba el joven.

(foto)(vídeo)

Miami.- Artistas internacionales se congregan en la Semana del Arte de Miami, que hasta el 7 de diciembre reunirá lo más destacado del arte contemporáneo en eventos como Art Basel, con las galerías más destacadas del mundo, y Pinta Miami, con una selección iberoamericana.

(foto)(vídeo)

Londres.- Encendido del árbol de navidad en 10 Dowining Street, la residencia del primer ministro Keir Starmer.

(vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, analiza en una entrevista a EFE su primer año en el Ejecutivo comunitario y los principales retos que enfrenta la UE en los cuatro años restantes de mandato.

(foto)(vídeo)

Londres.- Ceremonia de otorgamiento de nacionalidad española a los descendientes de los británicos que lucharon en la Guerra Civil española dentro de las Brigadas Internacionales. Residencia del embajador español.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE se reúnen en Bruselas, para abordar la agenda de simplificación y el fondo de ajuste a la globalización, entre otros temas, con la participación de a ministra española de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Declaraciones a su llegada.

(foto)(vídeo)(directo)

Bruselas.- Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen en el marco del Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE en Bruselas, para discutir el futuro plan comunitario dirigido a mitigar la crisis de la vivienda en los Veintisiete. Declaraciones de la ministra española de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a su llegada.

(foto)(vídeo)(directo)

Ciudad de México.- El mexicano Rod Vázquez, un joven que vive con VIH desde los 15 años, se ha convertido en una voz influyente en redes sociales para la juventud seropositiva del país.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México – El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reúne con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde Barcelona es invitada de honor.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Comienza la décima edición de la feria de la industria de defensa y seguridad de Colombia, Expodefensa, que este año trae 53 delegaciones internacionales, oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de 27 países de todo el mundo, y alrededor de 250 expositores.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- La sesión 23° del Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC 23) para la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) da comienzo en Panamá con representantes de casi 200 países para analizar los avances frente a las sequías.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El diario El Espectador entrega el reconocimiento al ‘Deportista del Año 2025’ en Colombia.

(foto)(vídeo)

