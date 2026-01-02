Sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero de 2026 (20.30 GMT)

SÁBADO 3

Crans Montana (Suiza).- Las autoridades y los especialistas forenses centran sus esfuerzos en la identificación de los restos de las víctimas del incendio en esta turística localidad, mientras la conmoción entre la población continúa.

Labuan Bajo.- Los equipos de rescate continúan la búsqueda, por octavo día consecutivo y hasta el domingo, de tres españoles desaparecidos tras un naufragio en Indonesia que dejó al menos una menor española muerta.

Londres.- La isla de Eel Pie es uno de los secretos mejor guardados de Londres, un pequeño oasis creativo en pleno río Támesis en el que ahora se refugian una veintena de artistas y que antaño albergó conciertos de los Rolling Stones o David Bowie.

Caracas.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela inaugura el próximo lunes la legislatura 2026-2031 que tendrá como novedad el retorno de un grupo de opositores encabezados por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, mientras el chavismo mantiene la mayoría por segundo periodo consecutivo tras unas elecciones a las que no se postuló la oposición mayoritaria liderada por María Corina Machado.

Ciudad de México.- Las manos de la costurera mexicana Olivia Trujillo están detrás de algunos de los atuendos más emblemáticos de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, reconocida por The New York Times en la lista de las personas con “más estilo” del año, un logro inimaginable para la artesana, que recuerda que de niña se escondía para usar la máquina de coser de su madre.

Boquete (Panamá).- Los productores del conocido como el «café más caro del mundo», la especialidad Geisha cultivada en zonas montañosas de Panamá que superó en 2025 los 30.000 dólares el kilogramo, se preparan para una nueva cosecha en la que buscan mantener el liderazgo en calidad y precio, al tiempo que se enfrentan al reto de la inestabilidad climática, que podría disminuir la producción.

Pasto (Colombia).- Desfile del Canto a la Tierra, que abre el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad colombiana de Pasto, declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

DOMINGO 4

Crans Montana (Suiza).- Las autoridades y los especialistas forenses centran sus esfuerzos en la identificación de los restos de las víctimas del incendio en esta turística localidad, mientras la conmoción entre la población continúa.

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate darán por concluido este domingo el operativo de búsqueda de los tres españoles aún desaparecidos tras un naufragio en Indonesia hace nueve días, un plazo en el que han recuperado el cuerpo de otra menor de la familia.

Lisboa.- La campaña electoral para los comicios presidenciales en Portugal comienza este domingo, con el exministro y comentarista conservador Luís Marques Mendes, el líder de ultraderecha André Ventura y el exjefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, como favoritos a suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, según las encuestas.

Caracas.- Previa de la instalación, el lunes, de la legislatura 2026-2031 de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada nuevamente por el chavismo y a la que fue elegido un grupo de diputados que se distanció de la oposición mayoritaria encabezada por María Corina Machado para participar en los comicios municipales.

Las Vegas (EE.UU.).- La Feria de Electrónica de Consumo 2026 (CES, por sus siglas en inglés) abre sus puertas este domingo para la prensa, como parte de la antesala a la presentación de más de 4.500 expositores, entre ellos las tecnológicas más importantes del mundo y sus avances en la Inteligencia Artificial (IA).

Píllaro (Ecuador).- Miles de diablos bailan y se pasean por las calles de la ciudad ecuatoriana de Píllaro, durante una mágica celebración, que desata la picardía de los demonios durante los primeros seis días de cada año.

Pasto (Colombia).- Desfile de Llegada de la Familia Castañeda en el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad colombiana de Pasto, declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

LUNES 5

París.- Un tribunal de París dicta sentencia contra diez personas acusadas de acosar cibernéticamente a Brigitte Macron, la esposa del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido hombre.

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano y Roma hacen balance del Jubileo un día antes de que el papa León XIV lo ponga fin con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, por la que han pasado millones de peregrinos de todo el mundo en el último año, desde su apertura por Francisco.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

La Paz.- Sindicalistas marchan desde el altiplano de Bolivia hasta la sede de Gobierno en La Paz en contra del retiro del subsidio a los combustibles, que estuvo vigente 20 años, para asistir a un diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz para poner fin a los movilizaciones que empezaron el 22 de diciembre.

Montevideo.- En el marco de su cumpleaños 90, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti habla sobre su vida política, su familia y su legado en una entrevista con la Agencia EFE.

Ciudad de México.- La organización feminista ‘Las Panas’ habla sobre el proyecto ‘Rosca por la Libertad’, que realizan en conjunto con Artículo 19, para, a través de sus roscas de reyes, una de las tradiciones más arraigadas en las mesas mexicanas visibilizar la violencia de género y defender la libertad de expresión en el país.

