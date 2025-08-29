Sábado 30 y domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembe de 2025 (19.30 GMT)

SÁBADO 30

Gaza.- Decenas de personas son tratadas por desnutrición en cuatro hospitales de Gaza, cuyos médicos describen a EFE una situación «catastrófica» que lleva a algunos pacientes a la muerte ante la falta de proteínas y vitaminas por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino.

Copenhague.- Consejo informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE). Las discusiones girarán en torno a la guerra en Ucrania y la situación en Oriente Medio.

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) advierte de que las desapariciones han aumentado de forma exponencial en los últimos años en el país ante la indolencia de las autoridades mexicanas sobre esta crisis.

Cúcuta (Colombia).- Organizaciones sociales llevan a cabo la ‘Marcha por la memoria’ en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Tokio.- Continúa la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Japón.

Tegucigalpa.- Movilización convocada por el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, para respaldar a su candidata presidencial, Rixi Moncada, de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Araçauí (Brasil).- La explotación de gigantescas reservas de litio para atender la creciente demanda de los coches eléctricos ha generado empleo y renta en el Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más pobres de Brasil, cuya transformación es innegable, pero también acarrea nuevos pasivos ambientales y sociales.

Venecia.- Diversas asociaciones del sector cinematográfico italiano han convocado una manifestación en el Lido de Venecia para protestar contra el genocidio en Gaza, durante la cuarta jornada del Festival de Cine.

Venecia.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro se lanza a la conquista de un segundo León de Oro con el estreno en el Festival de Venecia de su adaptación de ‘Frankenstein’, protagonizada por Oscar Isaac y un insólito Jacob Elordi en el papel de la criatura.

París.- Entrevista del director de cine Carlos Abascal por el estreno de su primera película el 3 de septiembre ‘Fils de’.

Pekín.- El éxito mundial de los muñecos Labubu ha catapultado a la compañía que los produce y comercializa, Pop Mart, al trono de jugueteras más valiosas del planeta, confirmando a China como líder indiscutible de ese sector y otorga al país asiático una victoria en materia de exportación cultural (foto)(vídeo)

La Habana.- Vampiros en La Habana, la icónica película de animación cubana, vuelve de nuevo en su aniversario 40 con la inauguración este sábado de la mayor exposición centrada en este hito artístico del ilustrador, guionista y director de cine Juan Padrón.

Ciudad de Panamá.- La presencia del flamenco en Panamá se encuentra en alza, y su crecimiento va de la mano del interés por este arte español, la existencia de escuelas de danza y academias que lo enseñan y eventos y festivales con invitados internacionales, como el que se celebra esta semana en el país centroamericano.

Londres.- Se desarrolla la primera cerveza sin alcohol capaz de producir los tempranos efectos de la embriaguez, estado popularmente conocido como ‘piripi’, diseñada por el laboratorio londinense Gabba, es apta para la desinhibición social y sin dejar la posterior resaca.

La Paz.- Se realiza un desfile de mascotas en la ciudad de La Paz en Bolivia llamado ‘Patitas con Estilo’ como parte de las celebraciones del día de San Roque, patrono de los perros y las personas enfermas.

Nueva York.- Tres esferas de melón verde del tamaño de una uva -que imitan diminutas pelotas de tenis-, una mezcla agridulce de limonada, vodka Grey Goose y licor de frambuesa todo ellos servido en un vaso de plástico conmemorativo son los componentes del cóctel más rentable del deporte: el Honey Deuce del Abierto de Estados Unidos, que vale 23 dólares y recaudó casi 13 millones de dólares en el último torneo.

DOMINGO 31

Tianjin – Arranca en la ciudad nororiental china de Tianjin la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que el presidente chino, Xi Jinping, recibirá a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y al primer ministro indio, Narendra Modi, entre otros.

Hanói.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viaja a Vietnam donde se reunirá con el primer ministro Phạm Minh Chính, entre otras actividades.

Ciudad de Guatemala.- El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, concluyó este mes su período en el cargo con la satisfacción de haber «logrado apoyar en salvar la democracia» del país centroamericano durante las elecciones de 2023 y la investidura de Bernardo Arévalo de León en enero de 2024, según afirma en una entrevista con EFE.

Tegucigalpa.- Honduras celebrará dentro de tres meses las elecciones generales del 30 de noviembre en un proceso en el que los candidatos de los tres partidos mayoritarios se han dedicado más a desacreditarse que a presentar propuestas a la población.

Venecia – El drama familiar de Jim Jarmusch, ‘Father mother sister brother’, se estrena en la competición del Festival de Venecia con estrellas como Adam Driver, Charlotte Rampling o Cate Blanchett, mientras que Olivier Assayas se adentra en las intrigas del poder ruso con ‘Le mage du Kremlin’.

Londres.- Una protesta antiracista se lleva a cabo frente al hotel Britannia de Londres, donde se refugian cientos de ciudadanos extranjeros.

LUNES 1

Tianjin – Termina en la ciudad nororiental china de Tianjin la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que el presidente chino, Xi Jinping, recibirá a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y al primer ministro indio, Narendra Modi, entre otros.

Nueva York.- Multitud de manifestaciones en todo EE.UU. se han convocado en la festividad del Día del Trabajo para protestar contra las políticas del Gobierno de Donald Trump, con especial énfasis en denunciar que la Administración está favoreciendo a grandes empresas y fortunas en el país.

Georgetown.- Guyana celebra elecciones generales con el presidente, Irfaan Ali, buscando un nuevo mandato frente a varios candidatos entre los que figura un empresario sancionado por Estados Unidos.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaun, presenta su primer informe de Gobierno oficial, con el que busca destacar sus logros en economía y trabajo, y el enfoque social que ha marcado a su administración.

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera en ser elegida por voto popular, realiza este lunes su histórica toma de posesión con una intensa jornada que incluirá un “acto de purificación” de sus instalaciones, y una serie de eventos que exaltan el origen indígena de su nuevo presidente, Hugo Aguilar Ortiz (foto)(vídeo)

Hanói.- Continúa la visita del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a Vietnam.

Tegucigalpa.- La campaña para las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras inicia este lunes en un clima de tensión, marcado por acusaciones de fraude entre los candidatos de los tres partidos mayoritarios y la desconfianza por problemas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Montevideo.- El presidente del oficialista Frente Amplio, Fernando Pereira, analiza en una entrevista con EFE los primeros seis meses del Gobierno de Yamandú Orsi, el significado del regreso de la izquierda a Uruguay y la situación política de la región. Por Santiago Carbone (foto)(vídeo)

San Salvador.- Dar los buenos días o las buenas tardes, decir por favor y gracias, son expresiones que los estudiantes de las escuelas públicas de El Salvador deben aplicar como parte de una disposición de la ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, para «fomentar el respeto y la cortesía».

Venecia – La legendaria actriz estadounidense Kim Novak, célebre por sus papeles en clásicos como ‘Vertigo’, de Alfred Hitchcock, recoge el León de Oro honorífico del Festival de Venecia en una jornada en la que se presentan en la competición los filmes ‘The testament of Ann Lee’, un musical sobre esa predicadora del siglo XVIII, y ‘The smashing machine’, protagonizado por Dwayne Johnson, ‘La Roca’.

Ciudad de México.- La Feria Internacional del Libro de Guadalajara da a conocer el fallo del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025.

Tegucigalpa.- Se inician las fiestas conmemorativas a los 204 años de la independencia de Honduras de la Corona española con un homenaje a la bandera nacional.

