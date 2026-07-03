Sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 3 jul (EFE).-

SÁBADO 4

Caracas/Catia La Mar (Venezuela).- Seguimiento de la situación en Venezuela tras los terremotos que asolaron el país el pasado 24 de junio.

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Teherán.- Irán comienza a celebrar los actos funerarios del asesinado líder supremo Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán, donde se espera que acudan millones de personas a rendir homenaje al religioso, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.(Vídeo)(Foto)

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia este viernes en Washington un discurso para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia del país, en una jornada que también incluye un gran desfile nacional por el centro de la capital y culminará con un espectáculo de fuegos artificiales.

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Nueva York.- Nueva York acoge una flota de buques altos de todo el mundo y una exhibición militar naval y aérea para celebrar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, así como un espectáculo de fuegos artificiales por la noche patrocinado por la cadena de grandes almacenes comerciales Macy’s.

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Erfuty (Alemania).- La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) celebra en la ciudad de Erfurt, en el centro del país, su 17º congreso federal, en el que quieren ser reelegidos sus dos líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla, y para el que las fuerzas de seguridad esperan varios miles de manifestantes que protestarán contra el partido y su ideología.(Vídeo)(Foto)

Jan Yunis.- Después de esperar tres meses para ser evacuado de Gaza, el adolescente Abdelaziz Al Hums moría el pasado jueves en Gaza esperando un trasplante. Forma parte de los 17.500 pacientes pendientes de tratamiento en el extranjero, entre los que hay bebés, enfermos cardíacos y pacientes con cáncer a los que ha entrevistado EFE.(Vídeo)

Quito.- La plataforma Revoca Ec, promotora de la revocatoria del mandato del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta, María José Pinto, realizan una marcha y vigilia para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que entregue los formularios para iniciar con la recolección de firmas.

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Bratislava.- Referéndum sobre el restablecimiento de la fiscalía especial anticorrupción en Eslovaquia y sobre la eliminación de la renta vitalicia que cobran el primer ministro y el presidente del Parlamento.

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Lampedusa (Italia).- El papa León XIV viaja a la isla italiana de Lampedusa, puerta de Europa para muchos migrantes que llegan desde las costas del norte de África atravesando el Mediterráneo, al igual que hizo Francisco en su primer viaje fuera del Vaticano. Isla siciliana de Lampedusa.

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París.- Convertido en una de las mayores estrellas planetarias, Bad Bunny desembarca en París con su gira ‘Debí Tirar Más Fotos’, que ofrecerá dos conciertos consecutivos el fin de semana en el Plenitude Arena.

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París.- Abren los lugares de baño del río Sena en París.

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Londres.- El desfile del Orgullo LGBTIQ+ en Londres transformará la capital británica en un escenario de visibilidad rindiendo homenaje a la historia del movimiento a la vez que reivindicando el presente de la comunidad.

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Madrid.- La manifestación principal del Orgullo 2026 en España recorrerá este sábado las calles de Madrid bajo el lema ¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, cargada de reivindicaciones y con espíritu festivo.

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Washington – Una ola de calor extremo sigue golpeando a EE.UU. durante el ajetreado puente festivo del 4 de julio, con pronósticos de temperaturas récord y humedad sofocante en el noreste y los estados del Atlántico Medio.

Callao.- El Callao, la provincia portuaria aledaña a Lima y la ciudad más salsera de Perú, busca batir el récord mundial de la mayor clase de salsa, con más de 1.380 participantes que deberán ejecutar una misma coreografía de manera simultánea.

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Ciudad de México – Esquivar el tráfico colapsado, sortear los cortes viales por los festejos mundialistas y desafiar el cronómetro de una aplicación móvil mientras el resto del país se paraliza frente al televisor es la rutina de miles de repartidores de comida en la Ciudad de México, quienes transforman las calles en su propio campo de juego para asegurar el sustento en las jornadas de mayor euforia futbolera.

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DOMINGO 5

Caracas/Catia La Mar (Venezuela).- Seguimiento de la situación en Venezuela tras los terremotos que asolaron el país el pasado 24 de junio.

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Teherán.- Irán continúa por segundo día con los actos funerarios del asesinado líder supremo Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán, donde se espera que acudan millones de personas a rendir homenaje al religioso más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.(Vídeo)(Foto)

Shcherbovets (Ucrania).- Los planes de Ucrania para construir decenas de aerogeneradores en algunas de las crestas más altas del oeste del país como parte de los esfuerzos por descentralizar la generación de electricidad ante los ataques rusos contra la infraestructura energética han despertado preocupación entre ecologistas y residentes locales debido al posible daño irreparable que podrían sufrir los ecosistemas únicos de los Montes Cárpatos.

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Bogotá.- Rescatistas colombianos regresan al país luego de su trabajo en las labores de búsqueda en Venezuela tras los terremotos de la semana pasada, en la que encontraron con vida a un niño de 11 años.

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Nueva Jersey (EE. UU.).- Brasil se enfrenta a Noruega en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ciudad de México (México).- México se enfrenta a Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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LUNES 6

Caracas/Catia La Mar (Venezuela).- Seguimiento de la situación en Venezuela tras los terremotos que asolaron el país el pasado 24 de junio.

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Teherán.- Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.(Vídeo)(Foto)

París.- Chaumet, Chanel y Damiani presentan sus nuevas colecciones el primer día de la semana de la moda de alta costura de París para la temporada del próximo otoño e invierno.(Vídeo)(Foto)

Miami.- La nueva Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana (CANCC, en inglés) alista un plan económico para la isla apenas haya un «cambio radical» en el gobierno, escenario que espera que ocurra tan pronto como dentro de dos meses, según expresan a EFE sus fundadores, exiliados en Estados Unidos.(Vídeo)(Foto)

Londres.- Llega a la pequeña pantalla ‘Cómplices hasta el final’ (‘Ride or Die’ en versión original), la nueva serie que se estrenará el próximo 15 de julio en Amazon Prime Video donde se destaca que «las amigas son la piedra angular de tu vida», según contó a EFE la actriz Hannah Waddingham, una las protagonistas.

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Caracas.- VEl secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Miami.- La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, y el equipo de béisbol de los Marlins abren un centro de acopio para recolectar ayuda para los damnificados del terremoto en Venezuela, cuya mayor diáspora en Estados Unidos reside en Florida.

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Dallas (EE. UU.).- Portugal se enfrenta a España en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Seattle (EE. UU.).- Estados Unidos se enfrenta a Bélgica en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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lgs/EFETV

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