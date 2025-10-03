Sábado 4, domingo 5 y lunes 6 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

8 minutos

Madrid, 3 oct (EFE).-

SÁBADO 4

Ciudad de Gaza.- Recorrido de la agencia EFE y otros medios internacionales, empotrados con el Ejército israelí, por un barrio de la ciudad de Gaza, bajo asedio e invasión terrestre.

(foto)(vídeo)

Néguev.- Seguimiento de la situación de los miembros de la Flotilla de solidaridad con Gaza, que continúan detenidos a la espera de su deportación.

(foto)(vídeo)

Londres.- Manifestación propalestina en Londres pese a las presiones del Gobierno británico para que se suspenda tras el atentado en la sinagoga de Manchester.

Praga.- Segunda jornada de votación de las elecciones legislativas en República Checa, en las que el magnate populista Andrej Babis y su movimiento ANO parten como favoritos frente a un Gobierno conservador debilitado.

(foto)(vídeo)

Múnich (Alemania)- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, organiza una reunión sobre migración con homólogos europeos de Polonia, Italia, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Bélgica y Países Bajos, así como el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebra con un acto masivo en el Zócalo capitalino su primer año de gobierno, en el que presumirá de los avances en materia económica y su alta popularidad, pese a que enfrenta retos como la persistente inseguridad y la presión de Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi .- La mayor reforma fiscal de la era Modi ha abierto nuevos horizontes económicos para la población india, con un lujo más gravado y un sistema más progresivo que alivia al consumidor común mientras exige más a la minoría más rica del país.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- En el marco de una nueva edición del tradicional Día del Patrimonio, el Movimiento de Participación Popular presenta en su sede la exposición ‘Pepe Mujica: una vida en movimiento’. La muestra reúne fotografías inéditas y objetos personales nunca antes expuestos, que revelan escenas íntimas y momentos claves en la vida del exmandatario uruguayo.

(foto)(vídeo)

París.- La semana de la moda de París, que se termina el 7 de octubre, concentra este sábado las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Elie Saab.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Se celebra la feria Gastronómica Internacional en la ciudad de La Paz (Bolivia) con la participación de 17 países, entre estos España, Japón y Colombia. El país Ibérico será representado por el chef Francisco Lutado.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, visita el museo de la Memoria en Chile, uno de los más importantes de Latinoamérica

(foto)(vídeo)

DOMINGO 5

Jerusalén.- Serie previa del aniversario de los dos años de la guerra en Gaza: claves explicativas sobre estos dos años de ofensiva israelí.

(vídeo)

Jerusalén.- El ataque del 7 de octubre de 2023 sorprendió a un Israel dividido por cuestiones políticas internas. En una sociedad en la que la vida militar y la civil se entrelazan para crear el conocido popularmente como «ejército del pueblo», dos años de ofensiva contra Gaza y otros conflictos regionales ha hecho llegar la fractura social al seno de las fuerzas armadas.

(foto)(vídeo)

Gaza.- Con Gaza cerrada a la prensa extranjera, decenas de ciudadanos han decidido ‘empuñar’ sus teléfonos móviles para mostrar en redes sociales cómo su día a día y el de sus familias se ha visto afectado por el conflicto.

(vídeo)

Damasco.- Siria celebra sus primeros comicios desde el derrocamiento de Bachar al Asad el pasado año, unas parlamentarias en las que no participa la población general y que buscan poner en marcha un Legislativo de transición tras la disolución del anterior a comienzos de año.

(foto)(vídeo)

Varias ciudades (EE.UU).- Jornada internacional de acción «Rise up for Gaza»

(foto)(vídeo)

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia realiza el debate de los candidatos a la Vicepresidencia Juan Pablo Velasco de alianza Libre que acompaña al expresidente Jorge Tuto Quiroga y Edman Lara del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que impulsa al senador Rodrigo Paz Pereira, previo a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

(foto)(vídeo)

Londres.- Se celebra el congreso del partido conservador británico.

(foto)

Rabat.- Protesta en solidaridad con la población de Gaza.

(foto)(vídeo)

Caracas.- En el marco de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, la ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela convoca a una misa para pedir a los nuevos santos por la liberación de estas personas.

(foto)(vídeo)

París.- Lacoste volverá a desfilar en París, con propuestas mujer y hombre para el verano del próximo año.

(foto)(vídeo)

San Juan.- Puerto Rico celebra el Día Nacional de la Salsa con las orquestas de Willie Rosario, Bobby Valentín, Willie González y Moncho Rivera, entre otros.

(foto)(vídeo)

LUNES 6

Jerusalén.- El 7 de octubre se cumplen dos años del ataque de Hamás contra Israel y marca el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa este lunes en un diálogo de política monetaria, el tercero del año, con la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo en un momento en el que el emisor ha parado las subidas de los tipos de interés ante la estabilización de la inflación en la eurozona.

(foto)(vídeo)

Washington – El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace una visita de dos días a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en momentos en que las negociaciones comerciales entre los dos países parecen estancadas.

(foto)(vídeo)

Nimes (Francia).- Gisèle Pelicot reaparece en público con motivo del inicio del juicio en apelación que tiene lugar en el Tribunal de Nimes (sur de Francia), donde Husamettin D., uno de los 51 condenados, cuestiona la pena de nueve años que le impuso la justicia hace un año, en un caso sobre violación bajo sumisión química que dio la vuelta al mundo. El juicio está previsto que dure hasta el 9 de octubre.

(foto)(vídeo)

Fort Lauderdale (EE.UU.).- Se lleva a cabo la protesta denominada ‘Día Internacional de Acción contra los dos años del genocidio’.

(foto)(vídeo)

Istres (Francia).- La Fuerza Aérea Francesa se entrena con socios internacionales.

Bogotá.- El director de Mecanismos de Concertación e Integración Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco Gutiérrez, habla en una entrevista con EFE de los objetivos de la IV Cumbre CELAC-UE que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La Fundación Internacional de Seattle organiza el Foro Centroamericano de Donantes, un evento a realizarse en Guatemala que reúne entidades estatales y empresariales que buscan el desarrollo del istmo de manera altruista.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La Feria Internacional del Libro (FIL) de la mexicana Guadalajara, la mayor del mundo en español, presenta su programa de actividades en una conferencia de prensa, en donde la ciudad española de Barcelona será la invitada de honor.

(foto)(vídeo)

París.- La semana de la moda de París concentra este lunes las propuestas femeninas para la primavera-verano de 2026 de Chanel.

(foto)(vídeo)

París.- La semana de la moda de París concentra este lunes las propuestas femeninas para la primavera-verano de Paula Cánovas del Val.

(foto)(vídeo)

Londres – El Festival de Cine de Londres (LFF) inicia este miércoles su 69 edición, que abarcará un total de 247 cintas y contará con la presencia de cineastas como Guillermo del Toro, Yorgos Lanthimos o Chloe Zhao.

(foto)(vídeo)

París.- La Cinemateca francesa presenta la exposición ‘My name is Orson Welles’, dedicada a esa figura revolucionaria del séptimo arte.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EEUU).- OpenAI celebra en San Francisco (EE.UU.) su conferencia de desarrolladores «DevDay», evento en el que el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, presentará las últimas novedades de la empresa pionera en inteligencia artificial (IA).

(foto)

