Sábado 6, domingo 7, lunes 8 y martes 9 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

SÁBADO 6

Caracas.- El partido de la líder opositora de Venezuela María Corina Machado convoca una marcha mundial «por la libertad» de los venezolanos, cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz concedido este año a la exdiputada y en momentos de tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro interpreta como un intento para propiciar un cambio de régimen en el país suramericano.

Jerusalén.- El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, inicia su viaje de investidura de dos días a Israel, donde se reunirá por la noche con el presidente israelí, Isaac Herzog.

Doha.- Catar celebra su 23.ª edición del Foro de Doha el 6 y 7 de diciembre bajo el lema «Justicia en acción: Más allá de las promesas, hacia el progreso», con la presencia de líderes mundiales y responsables políticos como el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares; la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa.

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realiza un evento multitudinario en el Zócalo capitalino para celebrar siete años del inicio de la ‘Cuarta Transformación’, proyecto político impulsado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que se presenta como la sucesora de tres procesos históricos: la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

Damasco.- Siria continúa con los actos de conmemoración por el primer aniversario de la caída del régimen de Bachar al Asad – el 8 de diciembre de 2024- con una exposición del equipo militar utilizado en la ofensiva que lo derrocó.

Belén (Cisjordania).- La ciudad cisjordana de Belén, venerada por la fe cristina como el lugar donde nació Jesús, enciende su tradicional árbol de Navidad tras dos años de parón por la guerra en Gaza, con el objetivo de recuperar el turismo gracias a un nutrido programa de festividades todo el mes.

Lisboa.- Congreso de los Verdes Europeos con la presencia de los dirigentes de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, y Ernest Urtasun, titular español de Cultura.

Edimburgo (R. Unido).- Entre puestos artesanales, visitantes internacionales, actividades familiares y el castillo como telón de fondo, el mercado navideño de Edimburgo se convierte este año en el mejor mercado de Navidad por delante incluso del de Londres según la guía turística Locals Insiders. (vídeo) (foto)

Nueva York (EEUU).- Protesta «No a la guerra en Venezuela» en Times Square

Bogotá.- El chef colombiano Álvaro Clavijo, de El Chato, de Bogotá, habla en una entrevista con EFE de su elección como el Mejor Restaurante de América Latina 2025 en la gala de los Latin America’s 50 Best Restaurants, celebrada en la Antigua (Guatemala).

DOMINGO 7

Jerusalén.- El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, visita el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén y se reúne con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su viaje de investidura de dos días a Israel.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en la presentación de los premios del Centro Kennedy de 2025, destinados a los cantantes Michael Crawford y Gloria Gaynor, a la banda KISS, y a los actores Sylvester Stallone y George Strait.

San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participa este domingo en un evento en el que se anunciara apoyo a jóvenes del país a través de becas universitarias.

Caracas.- La Delegación de la Unión Europea en Venezuela celebrará el evento ‘Capacidades sin límites’, en el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, donde habrá actividades deportivas, de arte y cultura.

Bucarest.- Bucarest celebra esta lunes elecciones locales de las que deberá salir un nuevo alcalde capitalino después de que el edil anterior, Nicusor Dan, fuera elegido presidente de Rumanía en mayo pasado. Los líderes de la gran coalición gubernamental presentarán candidatos por separado.

París.- Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en abril de 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa.

Buenos Aires.- Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera del país suramericano, cumple este domingo 75 años, tras el reciente anuncio de una millonaria inversión para renovar su flota y mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene su intención de privatizarla.

Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor del mundo en español, concluye su edición 52 y anuncia a Italia como su invitada especial para el próximo año.

Milán (Italia).- La Scala de Milán, uno de los templos de la lírica mundial, inaugura su temporada con una ópera en ruso, la ‘Lady Macbeth de Mtsensk’ de Dmitri Shostakóvich, para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del famoso compositor.

Bogotá.- Los colombianos celebran la ‘Noche de las Velitas’, una vigilia en vísperas del Día de la Inmaculada Concepción que marca el comienzo de la temporada navideña en el país.

Managua.- Los nicaragüenses celebran la tradicional ‘Gritería’, una fiesta religiosa popular en honor a la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua.

LUNES 8 DICIEMBRE

Damasco/Idlib.- Siria marca el primer aniversario del derrocamiento de Bachar al Asad, cuya familia gobernó el país con mano de hierro durante más de medio siglo, y quien cayó a causa de una rápida ofensiva de grupos islamistas y opositores.

Quito.- Se cumple un año del caso más emblemático de violaciones a los derechos humanos bajo la «guerra» declarada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra el crimen organizado, ante la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos irregularmente por militares y que posteriormente aparecieron calcinados y con señales de disparos.

Hong Kong.- Hong Kong celebra elecciones legislativas tras el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que dejó más de 150 muertos, y entre críticas por la falta de debates libres y tensiones por supuestas campañas de boicot impulsadas por fuerzas opositoras.

Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conduce su programa semanal ‘Con Maduro+’, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da los detalles de la reunión que sostuvo con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Canadá, Mark Carney, en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las tensiones por la renegociación del tratado comercial T-MEC.

Caracas (Venezuela).- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Roma.- El papa León XIV acude a la Plaza de España de Roma para la tradicional ofrenda del 8 de diciembre a la Virgen de la Inmaculada.

Bruselas.- Declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a su llegada al consejo Justicia y Asuntos de Interior, EB Forum.

Bruselas.- Declaraciones del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a su llegada al consejo de Competitividad (Mercado Interior e Industria), EB Forum.

Londres.- El jefe de gobierno autónomo de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés, John Swinney, lanza su campaña de actos por la independencia del territorio.

Abiyán.- Ceremonia de investidura presidencial de Alassane Ouattara en Costa de Marfil.

Miami.- Entrevista con Bryan Calvo, de 27 años, elegido alcalde de Hialeah (Florida) y considerado el mandatario local más joven en la historia de esa ciudad, un bastión republicano de mayoría cubanoestadounidense en pleno condado demócrata de Miami-Dade.

Pekín.- Publicación de cifras sobre la balanza comercial de China.

Nueva York (EEUU).- Los fans de John Lennon se dan cita en el parque Central Park de Nueva York para conmemorar la muerte del artista, asesinado el 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota de la Gran Manzana.

Los Ángeles (EEUU).- La organización de los Globos de Oro anuncia a los nominados de la 83 edición de sus premios, que se celebrarán el 11 de enero en Los Ángeles (California), con ‘One Battle After Another’, ‘Sinners’, ‘Frankenstein’ o ‘Hamnet’ entre las posibles películas favoritas de esta edición.

Nueva York (EEUU).- El cantante y compositor mexicano Humbe (Monterrey, 2000) habla a EFE de su tercer disco, ‘Dueño del cielo’, álbum en el que explora atardeceres y se reinventa como artista, y de su próxima gira internacional

La Habana.- La «alegría» y el «color» atraviesan su obra, confiesa en entrevista a EFE el versátil artista plástico cubano Alfredo Sosabravo, que expone actualmente en La Habana un retrospectiva con una veintena de lienzos y cerámicas de sus últimos 15 años de trabajo.

Eindhoven (Países Bajos).- Conferencia de prensa del entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, previo a su enfrentamiento con el PSV Eindhoven holandés de Liga de Campeones.

Eindhoven (Países Bajos).- Entrenamiento del PSV Eindhoven holandés previo a su enfrentamiento con el Atlético de Madrid de la Liga de Campeones.

Manchester (R. Unido).- Entrenamiento del Manchester City previo a su enfrentamiento con el Real Madrid de la Liga de Campeones.

MARTES 9

Oslo.- Se prevé que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, celebre la tradicional rueda de prensa del ganador del Nobel de la Paz en el Instituto Nobel de Oslo, un día antes de recibir el premio.

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta su informe mensual de seguridad, tras la reducción del 37 % en homicidios de octubre y a un mes de la implementación del Plan Michoacán, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tras un evento en pleno Día de Muertos.

Ciudad de México.- La organización México Unido contra la Delincuencia presenta el ‘Atlas de Homicidios 2024: Siete años, miles de víctimas’, que analiza de fondo la violencia letal en el país, pese a que el gobierno presume que se han reducido 37 % los homicidios en el territorio nacional.

Moscú.- Cumbre de líderes de los países miembros de la alianza militar postsoviética, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.

Londres.- Presentación del Barómetro de la Inversión española en el Reino Unido.

Miami (EEUU).- Segunda vuelta de las elecciones locales en Miami, en las que Emilio González, de tendencia republicana, y Eileen Higgins, demócrata registrada, aspiran a la alcaldía tras ser los dos candidatos más votados en los comicios de noviembre.

Santiago de Chile.- Los candidatos a la Presidencia chilena, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, se enfrentan en el último debate antes de la segunda vuelta del domingo.

San José.- El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional brinda una conferencia de prensa para referirse al desarrollo de la campaña.

Buenos Aires.- El Poder Judicial de Argentina brinda un homenaje a los jueces que encabezaron el Juicio a las Juntas Militares con ocasión del 40 aniversario del fallo que condenó a los responsables de la última dictadura militar en el país (1976-1983).

París.- Una nueva exposición en París reúne joyas asociadas al reinado de figuras emblemáticas de la historia europea, como las emperatrices Catalina II de Rusia, Josefina, María Luisa de Austria o la reina Victoria.

Londres.- Se cierran las pujas por un mapa del siglo XV elaborado por el cartógrafo mallorquín Pere Rosell, una «carta portulana» que muestra específicamente los puertos comerciales conocidos en 1447.

