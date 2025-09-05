Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de septiembe de 2025 (19.30 GMT)

8 minutos

Madrid, 5 sep (EFE).-

SÁBADO 6

Jerusalén.- Los planes de Israel para ocupar totalmente la ciudad de Gaza prosiguen con una campaña de bombardeos aéreos contra los últimos edificios que quedan en pie, mientras medios israelíes apuntan a que la incursión terrestre empezará la próxima semana

(foto)(vídeo)

Asadabad (Afganistán).- Afganistán cierra una semana infernal tras un terremoto que ha dejado al menos 2.200 muertos y ha expuesto las múltiples fracturas de una nación que ya vivía al límite con un gobierno sin experiencia, una población atrapada por crisis superpuestas y una comunidad internacional que no sabe como ayudar.

(foto)(vídeo)

Pekin.- El fenómeno de las ‘microtelenovelas’ para móvil, episodios de uno a tres minutos en formato vertical, vive un auge en China que las autoridades buscan encauzar con nuevas reglas mientras el formato se expande en mercados exteriores como España y Latinoamérica.

(vídeo)

Osaka.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visita la Expo de Osaka para participar en los actos de celebración del Día de Honor de Panamá en el evento.

(foto)(vídeo)

Venecia.- El Festival de Venecia anuncia el ganador del León de Oro de su 82 edición entre las 21 películas a concurso así como el resto del palmarés, que decidirá un jurado presidido por el cineasta estadounidense Alexander Payne.

(foto)(vídeo)

Esmirna (Turquía).- Turquía, el sexto país de Europa en producción de energía eólica, se ha marcado el objetivo de avanzar a la quinta posición en 2030, al mismo tiempo que invierte para ser también uno de los principales fabricantes de turbinas y generadores y contrarrestar la dependencia tecnológica de China.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI) y más de 300 comunidades iraníes de toda Europa participan en una protesta contra el régimen iraní, con la participación de Alejo Vidal-Quadras, fundador de Vox y víctima de un atentado en 2023, y de Mike Pence, vicepresidente durante el primer mandato de Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Londres.- La organización Defend Our Juries (DOJ) ha convocado una protesta en defensa de Palestine Action, grupo propalestino proscrito en el Reino Unido.

(foto)(vídeo)

Montreuil (Francia).- A las afueras de París, el taller Noil Motors transforma motos de gasolina en eléctricas para que puedan volver a circular en la capital francesa. Una iniciativa que conecta con la transición ecológica y las nuevas políticas de movilidad urbana.

(foto)(vídeo)

París.- Con motivo de su 40 aniversario, una exposición recuerda la transformación del Pont Neuf de París en una obra monumental de la mano de los artistas Christo y Jeanne-Claude, que lo cubrieron enteramente en 1985.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Bolivia celebra el Día Nacional de la Morenada, una danza folclórica boliviana, con un evento que reunirá a más de 20 grupos artísticos que mostrarán el tradicional baile por las principales calles de la ciudad de La Paz.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El rapero y compositor puertorriqueño Residente ofrece un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de haberse presentado en el mismo lugar en 2019, cuando se llevó a cabo el Festival Radical Mestizo, donde convocó a miles de personas.

(foto)(vídeo)

DOMINGO 7

Buenos Aires.- La provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral de Argentina y bastión del peronismo, celebra este domingo elecciones legislativas, los cuales han adquirido una trascendencia inusitada por la disputa del poder entre la ultraderecha de Javier Milei y el peronismo.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos instala en la frontera con México más alambrada de navajas en lo alto del muro fronterizo, lo que hace a este tramo de la línea divisoria entre ambos países un lugar más hostil, tras la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El rapero y compositor puertorriqueño Residente ofrece un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de haberse presentado en el mismo lugar en 2019, cuando se llevó a cabo el Festival Radical Mestizo, donde convocó a miles de personas.

(foto)(vídeo)

Sao Paulo.- Seguidores y aliados de Jair Bolsonaro se citan este domingo, Día de la Independencia, en la ciudad de São Paulo para exigir una amnistía para las condenados por la asonada golpista de 2023, en medio del juicio contra el expresidente brasileño, acusado de intentar romper el orden democrático tras perder las elecciones de 2022.

(foto)(vídeo)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la misa de canonización del joven italiano Carlo Acutis, conocido como el «santo milenial», en una ceremonia que se espera multitudinaria en la plaza de San Pedro del Vaticano.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Más de 200 organizaciones civiles belgas se manifiestan en apoyo al pueblo palestino y exigen el embargo total de armas a Israel por parte de Bélgica, así como el fin de cualquier relación comercial, política, económica o diplomática.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- Se celebra en Nueva York la gala de los premios MTV VMA, dedicados a los mejores videoclips musicales del año, y en los que parten como favoritos Lady Gaga, Bruno Mars y Kendrick Lamar.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La ciudad de Nueva York celebra su 400 aniversario con un espectáculo en Times Square dedicado a su corazón teatral, Broadway, y a las obras más taquilleras de su historia, desde ‘Wicked’ hasta ‘The Lion King’ pasando por ‘Mamma mia!’.

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en la rueda de prensa previa al encuentro ante Argentina, correspondiente a la decimoctava y última fecha de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

(foto)(vídeo)

Múnich.- El grupo Volkswagen y Mercedes-Benz exponen las novedades que se podrán ver en el salón IAA Mobility de Múnich (Alemania), un certamen automovilístico que comienza el 9 de septiembre.(foto)(vídeo)

LUNES 8

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, se somete a una moción de confianza en la Asamblea Nacional. que casi con total probabilidad le obligará a dimitir, así como a todo su Gobierno, lo que anticipa un recrudecimiento de la parálisis política que vive el país desde las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024.

(foto)(vídeo)

Miami.- Migrantes hacen un último intento para permanecer en Estados Unidos mientras este lunes vence, por orden del presidente Donald Trump, el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que protegía de la deportación a 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

(foto)(vídeo)

Pekín – La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de agosto del comercio entre el país asiático y el resto del mundo, que creció un 6,7 % interanual el mes anterior según las cifras denominadas en yuanes.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) presenta a la prensa una exposición centrada en Man Ray y sus experimentos con la rayografía, una técnica utilizada para tomar fotografías sin cámara, titulada «Cuando los objetos sueñan».

(foto)(vídeo)

Zipaquirá (Colombia).- Un yogur a punto de caducar, un pan del día anterior o una caja de leche sobrante viajan cada día en camiones con destino a 24 municipios rurales de las montañas del céntrico departamento de Cundinamarca, donde más de 3.500 familias colombianas viven en hogares en los que la cartera no alcanza y la comida no llega.

(foto)(vídeo)

Múnich (Alemania).- La automovilística Cupra presenta detalles de los próximos vehículos de la marca, como el Cupra Raval, el eléctrico que se producirá en Martorell (Barcelona), o el prototipo Cupra Tindaya, con motivo de su presencia en el salón IAA Mobility de Munich (Alemania).

(foto)(vídeo)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.