Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

SÁBADO 7

Al Ram (Cisjordania).- A lo largo del muro que separa Israel de Cisjordania hay cuerdas, zapatos y abrigos que llevan años enganchados en los alambres; algunos son recientes, de los trabajadores palestinos a los que el Gobierno de Benjamín Netanyahu canceló sus permisos desde hace ya más de dos años, que, desesperados, solo ven como salida saltarlo y trabajar de forma ilegal en ciudades como Jerusalén.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, instalado en abril de 2024, llega al fin de su mandato en un contexto de creciente violencia de las bandas y de incertidumbre política y sin haber logrado su misión: restablecer la seguridad y organizar elecciones generales.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afronta el domingo unas elecciones anticipadas clave en las que espera lograr una mayoría clara de la coalición gobernante y obtener vía libre para implementar su programa de política fiscal expansiva y continuar con la imagen de país fuerte frente a China.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Tailandia afronta este domingo unas disputadas elecciones generales anticipadas en las que figuran como favoritos el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) y el reformista Partido del Pueblo (PP), y que se celebrarán junto con un referéndum sobre cambios en la Constitución militar.

(foto)(vídeo)

Guadalajara (México).- Casa por casa, con módulos de vacunación en plazas públicas y centros comerciales, el estado de Jalisco intenta contener el brote de sarampión que hasta este el 3 de febrero sumaba 1.776 casos confirmados, situándose en el estado con más contagios registrados en México, en lo que va de 2026.

(foto)(vídeo)

Londres.- Un ascensor bajo el escenario, gradas giratorias y espectaculares escenas que desafían la gravedad, en un teatro construido a medida y con una producción y un elenco de primer nivel: así ha aterrizado en Londres la primera adaptación teatral de ‘Los Juegos del Hambre’, de la que EFE ha podido conocer sus bambalinas.

(foto)(vídeo)

Miami – La cantante venezolana Evaluna repasa en una entrevista a EFE su reciente sencillo ‘Rollitos de papel’, que marca un regreso al pasado con su voz como solista en el centro de la pieza.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- La cantante colombiana Shakira brinda la noche de este sábado en San Salvador el primero de los cinco conciertos programados en el país centroamericano -los únicos en la región- como parte de su gira mundial «Las Mujeres ya no Lloran World Tour».

(foto)(vídeo)

La Paz.- La ciudad de La Paz celebra el ‘Carnaval sin alcohol’ una actividad que impulsa la celebración de las danzas y gastronomía de las fechas carnavaleras accesible para toda la familias sin el consumo de bebidas alcohólicas.

(foto)(vídeo)

(foto)(vídeo)

La Paz.- El senador boliviano Nilton Condori cuenta a EFE como la subasta de un toro le servirá para financiar una campaña destinada a impulsar un referéndum que defina la reducción del salario de los parlamentarios en Bolivia que, según él, es el primer paso para “extirpar” a quienes llegan a la política con el objetivo de “amasar fortunas”.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La tradicional Caravana del Zorro, en un evento que reúne a miles de motociclistas, se lleva a cabo como cada año en Guatemala con un peregrinaje hasta el oeste del territorio, específicamente hasta el poblado de Esquipulas desde la capital del país centroamericano.

(foto)(vídeo)

DOMINGO 8

Leópolis (Ucrania).- Decenas de pinturas marítimas de la colección del Museo de Arte de Odesa, dañado por los ataques rusos, se exhiben por primera vez en Leópolis desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que se esfuerza por recuperar el patrimonio de los pintores Iván Aivazovski y Arjip Kuindzhi en medio de las narrativas imperiales de Rusia y la continuada lucha por el control del mar Negro.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- El exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura se miden en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, con las encuestas que dan ventaja al primero.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Japón acoge unas elecciones generales anticipadas, convocadas por la primera ministra, Sanae Takaichi, apenas tres meses después de llegar al poder tras la dimisión de su antecesor, Shigeru Ishiba, y en las que busca aprovechar su elevado índice de apoyo para que su partido recupere la mayoría parlamentaria de la que solía gozar.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Tailandia celebra elecciones anticipadas convocadas por el primer ministro, el conservador Anutin Charnvirakul, en las que se medirá la fuerzas con el movimiento reformista, favorito según los sondeos, en unos comicios que supondrán la ruptura con los poderes tradicionales o el continuismo.

(foto)(vídeo)

Santa Clara.- Bad Bunny encabeza el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la identidad cultural latina en la era más tensa de EE.UU.

(foto)(vídeo)

París.- La Bienal de Flamenco de Sevilla saca este domingo a relucir su dimensión más internacional en París, en un acto en el prestigioso Teatro Chaillot -uno de los grandes centros europeos de la danza y la creación escénica- en el que se presenta la que será su edición XXIV, que comenzará en septiembre.

(foto)(vídeo)

Zaragoza (España).- Las elecciones regionales de este domingo en Aragón suponen un nuevo capítulo del duro enfrentamiento nacional entre la derecha y la izquierda españolas en un ambiente político muy enrarecido desde hace tiempo, con los conservadores en cabeza en las encuestas, pero sin la mayoría suficiente para gobernar por sí solos.

(foto)(vídeo)

Cochabamba.- El tradicional Festival del Acordeón y la Concertina se realiza en el centro de Bolivia en Cochabamba para celebrar las costumbres de la región en el marco de las actividades del Carnaval en el país andino.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Una caravana de vehículos marcha en protesta desde la ciudad arabe-israelí de Shfaram hasta Jerusalén a fin de denunciar la delincuencia, la inacción del gobierno y el auge de la violencia organizada en las comunidades árabes del norte de Israel.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ofrece declaraciones a la prensa en Jerusalén con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.

(foto)(vídeo)

Amán (Jordania).- Hace unos días la abogada Zeina Mayali fue asesinada a manos de su hermano en su hogar familiar, al norte de Amán. Zeina, de 30 años, era un ejemplo de mujer independiente y trabajadora, pero no se libró del ciclo de violencia machista en el seno de las familas que muchas mujeres sufren en Jordania.

(foto)(vídeo)

LUNES 9

Hong Kong.- Un tribunal hongkonés dicta sentencia para el magnate de los medios Jimmy Lai, figura emblemática del movimiento prodemocrático local, una condena que podría alcanzar la cadena perpetua por conspiración para coludir con potencias extranjeras y sedición y que supone el fin de un juicio seguido atentamente por Londres y Washington.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) publica su Informe anual, que contiene las bases y los ejes sobre los que versará la cita geopolítica muniquesa, que reunirá en la capital bávara del 13 al 15 de febrero a unos 142 líderes y ministros.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York por mejores salarios y condiciones laborales cumple este lunes su vigésimo noveno día, convirtiéndose en el paro de enfermeras más grande en la historia de la ciudad.

(foto)(vídeo)

