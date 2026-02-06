Sánchez, a los tecnoligarcas: «Quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores»

2 minutos

Zaragoza (España), 6 feb (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este viernes en la voluntad de su Ejecutivo de prohibir el acceso a las redes sociales a los jóvenes con menos de 16 años y se dirigió a los oligarcas tecnológicos: «quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores».

En el acto de cierre de campaña de las elecciones aragonesas (norte de España) que se celebran este domingo, donde ha pedido el voto para la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, Sánchez insistió en que España está en «el lado correcto de la historia».

Se refirió así a la propuesta de su gobierno de limitar el acceso de los menores a las redes sociales, que le valió las críticas de los grandes operadores tecnológicos, como Elon Musk -que incluso insultó a Sánchez llamándole «tirano»- y el dueño de Telegram, Pável Dúrov, que han criticado las restricciones por considerarlas una amenaza a la libertad en internet.

«Los amos del algoritmo -continuó Sánchez en el acto electoral- quieren controlar lo que leemos y vemos para luego saber y controlar lo que votamos».

Además, les acusó de expandir «bulos, desinformación y zafiedades», pero subrayó que España les plantará cara con la «fuerza de la razón, de la ley y de la democracia».

El presidente del Gobierno español aseguró que las críticas de los dueños de las redes sociales «le cargan de razones» para defender esta medida.

En paralelo, este viernes, han continuado las críticas de Musk, en este caso en respuesta a la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, del Movimiento Sumar, miembro de la coalición gobernante en España.

El magnate de origen sudafricano colgó un mensaje en su red social X en respuesta a un post en el que se citaban unas palabras de Díaz (ella abandonó la red social propiedad de Musk hace meses).

«She hates the people of Spain» (Ella odia al pueblo español), escribió Musk ante el comentario de Díaz de que el Gobierno español regulará exhaustivamente X y otras compañías tecnológicas estadounidenses.

Yolanda Díaz le contestó en Bluesky, donde sí tiene cuenta: «España no es una empresa que puedas comprar. Ni nuestro pueblo una red que intoxicar. Lo que odias es que un gobierno democrático ponga límites a los oligarcas tecnológicos como tú». EFE

msh/ram-lss

(Foto) (Vídeo) (Audio)