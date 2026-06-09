Sánchez, a socialistas UE: «Cada desigualdad que toleramos da alas a la extrema derecha»

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Bruselas, 9 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió este martes ante su familia política en el Parlamento Europeo que las desigualdades que se «toleran» en Europa suponen un impulso a las fuerzas de extrema derecha y una «herida en la democracia».

«Cada desigualdad que toleramos es una herida en nuestra democracia y da alas a la extrema derecha. Reducir las desigualdades no es sólo una cuestión de justicia, que también lo es, sino que es como se defiende la democracia», dijo el jefe del Ejecutivo español en una intervención en vídeo en un evento organizado por el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo.

Ante eurodiputados y figuras de la socialdemocracia europea, Sánchez advirtió de que su familia política «no puede permitir que las vidas de la gente dependan de las decisiones de tecnooligarcas o se vean afectadas por guerras de elección que no sólo son injustas sino que no tiene ningún sentido».

Frente una situación en la que, dijo, «el miedo se ha convertido en una estrategia política», los socialistas europeos tienen la tarea de «restaurar algo que mucha gente está empezando a perder: la confianza en el futuro».

«España está demostrando que podemos impulsar el crecimiento económico a la vez que reducimos la desigualdad, crear empleo a la vez que reforzamos los derechos laborales y liderar la transición verde sin perder competitividad. Pueden sonar a logros económicos, pero su valor real es que están cambiando la vida diaria de la gente normal», defendió Sánchez.

El presidente del Gobierno aseguró que el próximo gran reto será conseguir hacer lo mismo con «la próxima gran ola de innovación», la inteligencia artificial.

«La pregunta no es si habrá un cambio, sino si ese cambio servirá a una minoría o a una mayoría. La respuesta no estará escrita en su código, sino en las leyes que aprobamos, las instituciones que construimos y las decisiones que tomemos. No sólo es un reto tecnológico, sino uno democrático», aseguró.

En este sentido, criticó a quienes están a favor de «desregular» para incrementar la competitividad de la economía europea y aseguró que Europa no necesita «más o menos» leyes, sino normas que combinen el crecimiento y la igualdad o la innovación con los derechos, sin que una sufra a costa de la otra.

«No avanzaremos siendo menos europeos, sino siendo más europeos y defendiendo los valores y principios de nuestra Unión, el proyecto político más exitosos de la historia y el mejor lugar del mundo para vivir. Nuestro modelo social y ambiental no es el precio que pagamos por competir, es nuestra manera de vencer», afirmó. EFE

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