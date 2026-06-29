Sánchez: ningún país está inmune contra la corrupción, lo que importa es la respuesta

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París, 29 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó que «ningún país es inmune a la corrupción», pero lo importante ante una de las mayores amenazas para la legitimidad democrática es responder «con determinación, con transparencia y en plena cooperación con el sistema judicial».

En un discurso emitido en línea durante la presentación este lunes de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la confianza en las instituciones públicas, Sánchez se esforzó en subrayar que en España esa confianza en el Gobierno nacional ha aumentado en seis puntos entre 2023 y 2025, hasta el 43 %, por encima del 40 % de media en los países miembros.

Subrayó que esa evolución es «un progreso alentador», pero aseguró que no lo toman como «un motivo para la autocomplacencia», sino que «nos empuja a seguir mejorando y a ser mejores» porque dijo ser consciente de que «la confianza es muy frágil en todas partes, y España no es una excepción». EFE

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