Sánchez aboga por vías pacíficas y «sin injerencias externas» para la crisis de Venezuela

1 minuto

Madrid, 4 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este sábado por las vías pacíficas y «si injerencias externas» para solucionar la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidas del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Sánchez, en su cuenta de la red social X, ha subrayado que la situación en Venezuela «debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional».

Ha recordado que el Gobierno de España, junto a los de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y México, han expresado en un comunicado conjunto su preocupación frente a los hechos ocurridos en Venezuela.

De hecho, han rechazado «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

«Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados», precisan en el comunicado. EFE

