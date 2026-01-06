Sánchez abre la puerta a que militares españoles participen en misión de paz en Ucrania

1 minuto

París, 6 ene (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano.

Sánchez anunció en rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el próximo lunes comenzará una ronda con los representantes de los grupos parlamentarios para plantearles su opinión sobre la contribución de España ante un horizonte de paz en ese país.

Una contribución que ha dicho que considera que debe ser tanto desde el punto de vista de la reconstrucción como militarmente.

Ante la pregunta de si prevé que, en consecuencia, pueda haber militares españoles en una posible misión de paz, aseguró que está dispuesto, como ha hecho España «en otras latitudes», a colaborar con la paz con la presencia de las fuerzas armadas españolas.

«Si lo hemos hecho en otras latitudes, cómo no lo vamos a hacer en Europa», afirmó. EFE

BB/psh

(foto)(vídeo)